Ellvin: Gillar ni fortfarande valet, AIK?

”Vi har landat i ett beslut som vi tycker är bra” sa AIK:s assisterande tränare Oskar Robertson när kvartsfinalvalet överraskande blev VSK.

Jag är inte lika säker på att de svartgula från Solna tycker att valet är lika bra längre – inte inför en svettig femte avgörande match i denna holmgång till kvartsfinalserie.

Pressen är enorm i ett AIK som pumpat in miljoner i denna satsning som bara handlar om en sak – att ta SM-guld. Gnaget ska bara vidare, allt annat vore ett fiasko av stora mått.

Men de känns slutkörda.

Dzhusoevs och Anderssons frånvaro ger bara två spelare på bänken (tre med Daniel Axi, men han spelar knappt). AIK går på hörntänderna. Det var egentligen bara svagt försvararbete och slarv från VSK som tillät dem gå ikapp från 6–2 till 6–6 i senaste mötet.

Kollega Andreas Hanson skrev i en krönika efter den fjärde kvartsfinalen att han trodde att AIK får både energi och glöd av att hela bandy-Sverige är emot dem och önskade dem ur slutspelet. Så kan givetvis vara fallet.

Men jag tror att pressen och tyngden på deras axlar är betydligt värre. Rädslan att misslyckas genomsyrar just nu det där omklädningsrummet och är desto mer påtaglig än förmågan att se ett lyckat utfall.

Där ligger skillnaden mellan lagen. Psykologin i det grönvita omklädningsrummet är raka motsatsen till den ångest AIK förmodligen upplever.

När värvningarna inför säsongen hette Erik Pettersson, Johan Esplund, Linus Pettersson, Alan Dzhusoev och Daniel Andersson i AIK. Hette de samtidigt Emil Juhlén och Max Mårtensson i VSK.

Något som sätter ton för säsongsförväntningarna.

Ingen, och då menar jag INGEN, har förväntat sig att VSK ska ta sig mycket längre än till en kvartsfinal. Oavsett motstånd.

Därför går det inte att kräva något mer av VSK än vad de just nu presterar. Skulle de inte ta sig vidare så går inte jorden under för det. Micke Carlssons gäng kan kliva in i den femte kvartsfinalen med ett leende på läpparna och med axlarna sänkta.

VSK har genom historien kanske inte alltid varit det mest älskade laget av bandy-massan i Sverige, men nu har de majoriteten på sin sida. Och på andra sidan står ett AIK som är 90 minuter plus eventuell förlängning och straffar från ett av de största fiaskon svensk bandy skådat.

Att deras val blev VSK kan kosta dem dyrt.

En semifinalplats står på spel för bägge lagen – men de olika utfallen befinner sig galaxer från varandra.

FAKTA/ AIK–VSK

Vad: Femte avgörande kvartsfinalen

När: Torsdag, 18.00.

Var: Gubbängens Skridsko- och bandyhall, Stockholm

Förutsättningar: Vinnaren av den femte avgörande kvartsfinalmatchen mellan VSK och AIK ställs mot Vänersborg eller Edsbyn i kommande semifinal.

Följ matchen: På VLT.se liverapporterar vi från dramat med start 17.55.