Elsa mumsar gärna i sig harbajs – smittskyddsläkaren om risken för att hundar drabbas av harpest

Monica Knutsson och dvärgschnauzern Elsa bor på Önsta gryta i Västerås, ett område där det skuttar omkring harar som lämnar högar med bajs efter sig. Och Elsa är inte sen att mumsa i sig harlortar när hon nosat upp dem. När Elsa en morgon inte mådde bra var Monica Knutsson rädd för att hunden drabbats av harpest.

– Jag tänkte att hon kan ha fått i sig smitta eftersom hon äter hararnas bajs. Det är som godis för henne och om gräset är lite högre är det helt omöjligt att hindra henne, det går inte att se var bajset ligger, säger Monica Knutsson.

Som VLT tidigare har skrivit sprids harpest nu över landet och det finns mycket som tyder på att det kommer att rapporteras ovanligt många fall av sjukdomen. Smittan, som även drabbar människor, sprids framförallt via myggor.

– Dvärgschnauzern är känd för att ha tandproblem och när jag borstade tänderna på Elsa kvällen innan blödde hon lite i munnen. Om harpest kan spridas via blodet av myggor tänkte jag att det kanske kan ta sig in via blodet i munnen också, fortsätter Monica Knutsson.

Jan Smedjegård, smittskyddsläkare i Region Västmanland, har dock ett lugnande besked.

– Det finns några enstaka fall rapporterade om harpest hos hund, men jag har inte hittat några uppgifter om att hunden har fått smittan via avföring. Däremot är risken större om hunden nosat på ett nyss avlidet djur. Det verkar inte heller som att hundar blir svårt sjuka om de drabbas, säger han.

Eftersom det är ovanligt att hundar får harpest menar han att djurägarna inte behöver vara oroliga.

– Men man vet att smittan kan spridas till människor via avföring från sork eller hare, så i den här situationen, när det tyder på att det blir ett harpestår, avråder vi självklart från att hundar ska nosa på avföringen.

Han menar också att sjuka harar dör snabbt och att harlortar från friska djur inte sprider någon smitta.

– Men som sagt, eftersom sjukdomen är så ovanlig hos hundar kan avföringen från harar inte vara av någon stor betydelse för hur de smittas av harpest. Hundar nosar ju överallt.