EM-panelen är tillbaka • Janne Andersson hyllas • ”Kommer minnas det för alltid”

Vicki Blommé, Jimmie Jansson, Charlotte Selbekk och Leif Berg. Det är namnen som utgör VLT:s EM-panel.

Under mästerskapet kommer de att svara på några utvalda frågor i sina positioner som panelmedlemmar.

Med en EM-vecka avklarad är frågeställningarna följande:

1. Vilka ska egentligen starta på topp mot Slovakien?

2. Sveriges matchplan mot Spanien har fått kritik. Är det att spela bra än att vinna?

3. Vad har stuckit ut under den första EM-veckan tycker du?

Vicki Blommé, fotbollsexpert på TV4 och C More

1. Vilka ska egentligen starta på topp mot Slovakien?

– Jag hade gärna sett Isak (Alexander) och Kulusevski (Dejan) tillsammans, om nu Kulusevski kan starta vilket han verkar kunna. I den här matchen är ju tanken att man ska föra matchen och spela på ett annat sätt än mot Spanien, då vill man ju ha Kulusevskis kvalitéer på planen. Jag tycker att Berg (Marcus) gör en bra defensiv insats men offensivt lyckas han inte med särskilt mycket. Så jag ser gärna Kulusevski med Isak.

2. Sveriges matchplan mot Spanien har fått kritik. Är det att spela bra än att vinna?

– Jag tycker att diskussionen blivit väldigt konstig både i sociala medier och generellt. Jag tror att nästan alla är nöjda med resultatet, det är jag också. Sen kan man diskutera prestationen. Jag tycker att den defensiva prestationen var riktigt bra. Visst, man hamnar lite lågt i första halvlek tycker jag men i andra så ser det bättre ut. Man håller nollan och det är en bra försvarsinsats. Problemet offensivt var att man inte lyckades äga boll så mycket som matchplanen kanske var. Så det var väl det offensiva som inte fungerade så bra. Det kan ju vara till följd av att Spanien är bollskickliga. Jag förstår matchplanen men man kan vara kritiska till att man inte kunde äga bollen mer än man vann den. Jag tror inte att man hade tjänat mer på att pressa högre mot ett så skickligt lag.

3. Vad har stuckit ut under den första EM-veckan tycker du?

– Ska man säga något positivt är det Italien som imponerat väldigt stort i de första matcherna. Det är ett lag som kommer in, dominerar och spelar väldigt fin fotboll. Rent spelmässigt är jag mest imponerad av Italien. Sen går det inte att nämna händelsen i Köpenhamn med Christian Eriksen, den sitter ändå starkast i minnet så här långt. Dels hur fruktansvärt det var att se det men också hur fantastiskt det var att han klarade sig. Att sedan se Simon Kjaer och det hela danska laget och den fina kraft som fotbollen egentligen har. Läkarteamet ska såklart ha all cred också. Men i det hemska vi bevittnade visade hans lagkamrater verkligen vad lagidrott är. Man kommer minnas det för alltid.

Jimmie Jansson, nybliven VIK-kapten

1. Vilka ska egentligen starta på topp mot Slovakien?

– Starta Quaison och Isak för min del. Detta för att få in lite mer offensiv kraft mot Slovakien än mot Spanien. De två in tror jag blir bra. Sen får Kulusevski sitta på bänken, han lär inte vara matchfit, så får han komma in senare.

2. Sveriges matchplan mot Spanien har fått kritik. Är det att spela bra än att vinna?

– Jag skulle säga att Janne (Andersson, förbundskapten) är ett jävla geni. Skulle de försökt åka och lira ut Spanien i 30 grader hade det kört ihop sig fullständigt. Att ställa sig lågt var helt rätt, sen kanske det var lite väl lågt. Trots att det såg ut som det gjorde skapade de två superchanser, varav Berg har en och Isak en, som de lätt kan göra mål. Säg vad man vill, de skapar två hyperlägen, de tar en pinne och håller nollan. Det är bra gjort.

3. Vad ser du mest framemot med mästerskapet?

– Frankrike–Tyskland-matchen är helt klart den som sticker ut. Det är den där det varit mest talang på plan och att se Mbappés "speed" mot Hummels var ju något att ta med sig. Den matchen var klass rakt igenom.

Charlotte Selbekk, bandystjärna i VSK

1. Vilka ska egentligen starta på topp mot Slovakien?

– Jag tror att Spanienmatchen passade Berg väldigt bra. Han gör mycket bra saker folk inte ser, det kan väl jag som neutral ändå se. Sen vet han väl själv att han ska sätta det läget som han missar. Isak är ju solklar och det är kul med de unga. Jag vet inte hur Janne vill ha det med Dejan eller om han ens orkar efter sin covid. Jag ser gärna de unga på topp och tycker även om Victor Claesson. Jag tycker ändå att Berg gör mycket för Sverige.

2. Sveriges matchplan mot Spanien har fått kritik. Är det att spela bra än att vinna?

– Sverige är ju inte där för att få fans. De har ju sina svenska fans i ryggen som är där. De är i ett EM-slutspel för att ta sig vidare och då får man välja hur man spelar. Med facit i hand var det här det bästa Sverige kunde göra. De hade ju de två bästa lägena också. Jag tycker inte att det var något konstigt. Men sen var det kanske inte det roligaste att kolla på, men så får det väl vara i ett EM-slutspel. Nu kan de ta sig vidare men matcherna nu avgör en del vad man tycker om Sverige. Går de ut och gör det svinbra offensivt kommer nog många vända.

3. Vad har stuckit ut under den första EM-veckan tycker du?

– Jag skulle nog säga Italien. Jag hade inte så superbra koll på dem, det jag vet är att Sverige slog ut dem inför VM. Då tänkte jag att det kunde vara ett litet flopplag, men det blev raka motsatsen. Sen har jag fått känslan att det kommer att stå mellan de stora nationerna med Belgien och Italien i en final och även Frankrike och Tyskland. De här mindre lagen är nog inte tillräckligt bra för att slå de fyra. De starka är starkast.

Leif Berg, mångårig tränarveteran i VSK Fotboll

1. Vilka ska egentligen starta på topp mot Slovakien?

– Isak är inget snack. Han har verkligen bevisat att vi behöver honom. Han kan ju vända en match på egen hand, så där är det inget snack om saken. Sen hade jag kört Kulusevski. Men sen efter hatet mot Berg tycker man att han skulle få ta revansch och knäppa dem som betett sig illa på näsan.

2. Sveriges matchplan mot Spanien har fått kritik. Är det att spela bra än att vinna?

– I det här läget förstår jag inte kritiken riktigt. Jag tycker att det taktiskt var en skitbra genomförd match. Sen kan man tycka att de kanske låg lite för lågt och borde klivit upp lite till. Men taktiskt var det skitbra och poängen räknas. Men tuppkammen får ju inte växa för mycket efter en poäng mot Spanien. Det blir en helt annan matchbild nu och man får inte bli nöjd över en poäng.

3. Vad har stuckit ut under den första EM-veckan tycker du?

– Det som kommer upp spontant är att Italien varit bra. Sen får man inte glömma bort Sveriges mittbackslås med VSK-koppling och så har ju Lustig hus i Västerås. Det var mycket närheten till de som var på plan som var lite kul.