En dåres böner – Nick Caves sånger tröstar i en svår tid

I dagarna öppnar en ambitiös och stor utställning om Kongeliga biblioteket i Köpenhamn om den nu 63-årige australiensarens liv och i samband med det visas också “The Idiot Prayer” runt om i världens biografer, en konsertfilm där vi får se Nick Cave framträda ensam vid pianot på ikoniska Alexander Palace i London.

Nicholas Edward Cave föddes den 22 september 1957 och växte upp Warracknabeal och Wangaratta, ett par småstäder på Victorias landsbygd. Hemmet var högst beläst, hans mor Dawn Cave var bibliotekarie och fadern Colin Frank Cave var engelsklärare och expert på den mytomspunne Ned Kelly, en historisk "outlaw" och australiensisk antihjälte. Redan som liten skolades därför den unge Cave med den klassiska litteraturen i hemmet medan han fann musiken och tron när han sjöng i Wangarattas anglikanska katedrals gosskör.

Pojken Cave fascinerades av amerikanska rock- och countryartister som Elvis Presley och Johnny Cash och som tonåring upptäckte han de progressiva rockbanden King Crimson, Pink Floyd och Jethro Tull. Cave kom på glid med droger och småbrott och han var 19 år gammal när hans mamma hämtade honom på polisstationen för att samtidigt berätta att hans pappa hade dött i en bilolycka. Hans stora idol var nu borta, men samtidigt började Caves egna ord finna sin mening.

Samma år började han på konstskola, men hoppade snart av för att ägna sig åt sina andra stora intressen, musik och heroin. Det sena 70-talets punkvåg nådde också Australien där band som the Saints inspirerade Cave att bilda sin första grupp the Boys Next Door i Melbourne. Först spelade de covers på hjältarna Lou Reed, David Bowie, Alice Cooper, Roxy Music och Ramones, men snart skapade de sin egen musik och albumdebuterade med “Door, Door” 1980. Den var förhållandevis poppig och även om Cave i efterhand ratad skivan som fånig och omogen, skrev han redan då in sig i australiensisk rockhistoria med sin teatralt kusliga sånginsats på gitarristen Rowland S. Howards “Shivers”, en svartkomisk romantisk självmordsballad om dödligt desperat tonårskärlek som fortsatt ständigt tolkas av andra artister och funnit sin plats i hemlandets musikkanon.

“Shivers” mörker visade vägen mot något nytt och bandet bytte namn till The Birthday Party i samband med att de emigrerade till London samma år. Namnet är taget från den brittiske Nobelpristagaren Harold Pinters mardrömslika pjäs “Födelsedagskalaset” (1958) och indikerade också en musikalisk ambition. Birthday Party använde punkens naivitet, respektlöst och direkthet för att bryta ner och dekonstruera rockmusiken, genreupplösande rörde de sig ett skriande brutalt gränsland mellan rockabilly, jazz och blues. Över upprepande basgångar och frenetiskt minimalistiskt trumspel väste Cave maniskt fram sina expressionistiska texter om synd och fördömelse, ett plågat inre präglat av bibliska metaforer och bilder från det mytiska amerikanska Södern, i en musik som ständigt var på väg att kollapsa under tyngden av sitt eget vansinne. Som lyriker jämfördes Cave med fransmännen Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud och Comte de Lautréamont och han skrämmande poetiska bildvärld med Alfred Hitchcocks filmer.

Gruppen fick inga stora kommersiella framgångar, men blev extremt inflytelserika och uppmärksammade för sina våldsamma och provokativa scenframträdanden. Den nattsvarta och absurda humorn misstolkades ofta och Birthday Party blev ofrivilligt kategoriserad som ett gotiskt rockband. I gruppens klassiska låt “Release the Bats” (1981) skriar Cave, till basrundgång och skenade gitarrer, en självironisk kommentar om just sex och skräck, samtidigt som bandet vi den tiden faktiskt uppträdde som om det var just vampyrer uppstigna ur fladdermusgrottan, stinkande, svartklädda och sömnlösa.

Drogerna, spriten, det hårda arbetet och oförenliga konstnärliga viljor fick snart Birthday Party att rasa samman och Cave bildade den egna gruppen Nick Cave and the Bad Seeds 1983 tillsammans med den förtrogne multiinstrumentalisten Mick Harvey och den tyske gitarristen Blixa Bargeld, också frontman i den experimentella gruppen Einstürzende Neubauten.

Cave fortsatte sitt projekt att skapa brutal blues om gotiska mardrömmar och året därpå släpptes den första skivan “From Her to Eternity”, vars titel är en lek med namnet på amerikanen James Jones klassiska roman “Härifrån till evigheten” (1951). Det skräniga och konfrontativa tonades nu ner för det mer lyriska och Bargelds atmosfäriska gitarrspel, som gav ljudbilden rymd och djup för både Cave och publiken att andligen andas i. Ibland omnämnt som ett av rockhistoriens främsta album utgör den en närmas fånigt rolig och besatt romantisk vision av rockens egna myter. Mest framträdande är förstås titelsången som drivs fram av Harveys istappsvast kyliga pianospel och gestaltar elektriskt sprakande hjärtesorg på gränsen till vansinnets sammanbrott.

Året därpå flyttade bandet till Västberlin för att spela in den andra skivan “The Firstborn Is Dead”, tydligare influerad av bluesmusik och en nu allt mer utarbetad sydstatsgotisk textvärld. I sångerna hör vi influenserna från bluesartister som John Lee Hooker, Lead Belly och Blind Lemon Jefferson. Albumets titel syftar på Elvis Presleys dödfödde tvilling Jesse Garon Presley. I sången “Tupelo” förs vi till Presleys hemstad i Mississippi den ödesmättade natten för hans födelse. Till Harveys råa mullrande basgång skapar Cave en närmas biblisk myt där Hookers blues från 1962 om en stor översvämning i Tupelo smälter samman med historien om “Konungens” ankomst. Med sin Presley-liknande baryton sjunger Cave apokalyptiskt dramatiskt om stigande vatten och fallande svart regn och ett Kristuslikt barn som sanningsenligt föds in i enorm fattigdom i ett förfallet skjul medan hans brors döda kropp läggs i en skokartong. Kungen av rock’n’roll kommer snart lägga världen under sina fötter.

Nästa skiva “Your Funeral… My Trial” (1986) är mer melankolisk och desperat, starkt präglad av Caves skenande heroinmissbruk. Samtidigt har han uppgivit att det är den plattan han håller närmast om hjärtat på grund av dess många starka sånger. En av Bad Seeds höjdpunkter är “The Carny”, som de också framför i Wim Wenders och Peter Handkes mästerliga film “Himmel över Berlin” (1987). Den spelas främst av Harvey på resterna av ett gammalt piano som ljuder i en unikt kuslig ton när Cave berättar en sällsam gotisk fantasi med djup och dunkel biblisk symbolik om de två dvärgarna Moses och Noak och deras cirkussällskap som är på väg att bryta upp och ge sig av genom ett regnigt Södern.

En mörk skiva följs av en ännu mörkare. I “Tender Prey” (1988) hör vi en ung man vars värld håller på att rämna och som är på väg att möta sitt förmodade öde. Skivan inleds med en av Caves mest älskade sånger, “The Mercy Seat”, sedermera också framgångsrikt tolkad av idolen Johnny Cash. Cave berättar om en morddömd man som ska avrättas på elektriska stolen i en historia fylld av bibliska anspelningar. “Nådens tron” syftar både på Förbundsarken och Herrens tron i himmelriket, Gamla och Nya testamentets Gudsbilder och syn på synden, där “öga för öga” ställs mot kärleksbudskapets förlåtelse, ett brott mellan lagen och nåden. Högst personligt sjunger en uppgiven Cave “jag är inte rädd för att dö”. Trots att han själv i efterhand inte är nöjd med skivan är det den som Australiens nationella ljudarkiv valt att skydda och bevara för eftervärlden.

Efter två plågade album tog Caves musik en annan ljusare riktning med “The Good Son” (1990). Ljudbilden är lättare och mer upplyftande, han har förälskat sig i den brasilianska journalisten Vivian Carneiro och äntligen blivit kvitt det själsdödande heroinet. Den kristna musiken är nu helt vägledande, “Foi Na Cruz” (“Det skedde på korset”) är baserad på den brasilianska protestantiska psalmen med samma namn, “The Good Son” bygger på den traditionella afroamerikanska sången “Another Man Done Gone” och “The Witness Song” är influerad av gospeln “Who Will be a Witness”. Skivan präglas av dess vackra och gripande ballader som “The Ship Song” och “The Weeping Song”, vilka brukar omnämnas bland de bästa australiensiska sångerna.

Mjuka och sobra “The Good Soon” följdes två år senare av den betydligt hårdare och rockigare “Henry’s Dream”. Albumets titel syftar på den amerikanske poeten John Berrymans diktsamling “Drömsånger” (1964), en sorts poetisk fantasmagori om inre förändring. Berryman skriver om den sorgsne vite medelålders amerikanen Henry som kontroversiellt nog ibland antar en svart mans gestalt och talar med afroamerikansk slang med referenser till jazz och bluesmusik. Exakt samma grepp hade Cave ägnat sig åt i många år och möjligen är det också därför han på senare tid blivit allt mer uttalat kritisk till vår samtids moralistiska ängslan och upprördhet kring ordval, Caves låtar är fylld av både rasistiska och misogyna framställningar som ekar av den sydstatsgotiska värld han valt att utforska och medskapa.

Cave tog intryck av råheten och autenciteten i det uttryck han hörde bland Brasiliens gatumusiker under de år han bodde där och i studion spelades plattan in som om det vore en livekonsert, men trots det är den produktionsmässigt överlastad. Samtidigt för Cave och Bad Seeds återigen oss till ett atmosfäriskt gotiskt landskap fylld av bibliska bilder i sånger om kärlek och död, men nu framför allt om trons mysterium. “Christina the Astonishing” skildrar det belgiska medeltida helgonet Christina Mirabilis som vid 21 års ålder dödförklarades efter ett slaganfall för att sedan vid sin egen begravning resa sig upp ur kistan mitt under gudstjänsten och sedan leva till att hon blev 74 år gammal. Ett annat kvinnoöde sjunger han om i “When I First Came to Town” som är baserad på den amerikanska sångerskan Karen Daltons tolkning av folksången “Katy Cruel” om den prostituerades lott som både eftertraktad och föraktad.

Följande år släpptes skivan “Let Love In” som blev Caves egentliga kommersiella genombrott när den letade sig högt upp på försäljningslistorna runt om i världen. På plattan finns några av hans mest omhuldade låtar. “Loverman” vänder in och ut på den banala kärleksballaden när älskaren är krypande obehaglig och hotfull. “The Red Right Hand” har lånat sin titel från John Miltons episka diktverk “Det förlorade paradiset” (1667) där den röda högernäven åsyftar Guds bestraffande hand. Vi får följa en skugglik, lurig och listig figur, en blandning av gudom och demon, som tycks sprida både fruktan och vördnad där han drar fram.

Tre år senare släppte Cave och Bad Seeds “Murder Ballads”, deras bästsäljande platta hittills. Precis som titeln antyder består skivan av nyskrivna och omtolkade mordballader och skillingtryck. Genom skivans cabaret-, country- och jazzinfluenser skapas en närmast filmisk stämning så konkret gestaltad att sångerna utgör en hel värld med sin egen brutala logik, en samling makabra historier med närmast fotografiskt exakta bilder av ond bråd död, både genuint vackra och synnerligen obehagliga.

“Stagger Lee” är en tolkning av den amerikanska folksången med samma namn som skildrar den “Stag” (ungefär “den som går ensam”) Lee Sheltons mord på Billy Lyson i St. Louis julen 1895. Verklighetens Shelton var en fashionabelt klädd svart hallick och nattklubbsägare som dömdes för att ha brusat upp och skjutit ihjäl Lyson på en bar. I en blinkning till samtidens gangsterapp flyttar Cave fram händelserna till 1932 och den amerikanska depressionen och beväpnar Stagger Lee med en automatiskt Colt 45:a i stället för en tung revolver som i ett vredesutbrott går lös i en bar och dödar flera personer.

Balladen “Henry Lee” är en traditionell skotsk sång från 1700-talet om en man som blir mördad av en svartsjuk kvinna. Cave sjöng den tillsammans med sin dåvarande kärlek, den engelska sångerskan Polly Jean Harvey,

En stor del av plattans framgång hos den bredare publiken låg i balladen “Where the Wild Roses Grow”, en duett mellan Cave och den australiensiska popstjärnan Kylie Minogue som trots dess morbida tema blev en enorm hit. Den bygger på den appalachiska mordballaden “Down in the Willow Garden” om en man som med löften om kärlek förleder och mördar en kvinna och Cave skrev den just med Minogue i åtanke.

Året därpå tog Caves låtskrivande en radikalt ny vändning. Han övergav nu de arketypiska och våldsamma teman som tidigare präglat hans texter och började i stället skriva om saknad, längtan och andligt sökande i mer sobra musikaliska arrangemang. “The Boatman’s Call” bygger helt på romantiska pianoballader och är hans hittills mest kritikerhyllade skiva. Sångerna handlar om Carneiro och den senare romansen med Polly Jean Harvey.

Den omhuldade “Into My Arms” är framförd med endast piano och bas och skildrar uppbrottets melankoli och har intressant nog blivit populär att framföra både vid bröllop och begravningar. “(Are You) The One That I’ve Been Waiting For?” är typisk för den tvetydighet som kännetecknar “A Boatman’s Call” där sångerna både antyder längtan efter mänsklig och gudomlig kärlek, textraden “"there's a man who spoke wonders / I've never met him / he said, 'he who seeks finds and who knocks will be let in'" syftar på Jesus ord i Matteusevangeliet.

På andra sidan av millennieskiftet fortsatte Cave att skriva vackra och tragiska kärlekssånger. Skivan “No More Shall We Part” (2001) innehåller mer musikaliskt krävande arrangemang för Bad Seeds och Cave sjunger nu ljusare än tidigare och med större omfång. Bland sångerna kan särskilt “Love Letter” framhållas och Caves text har i sin rörande enkelhet jämförts med självaste William Shakespeare i dess sätt att fånga både den både spöklikt överjordiska och förkrossande såriga kärleken.

“Nocturama” (2003) blev en mer traditionellt arrangerad rockplatta som har betraktats som ett mellanspel i karriären. En helt annan uppmärksamhet fick dubbelplattan “Abattoir Blues/The Lyre of Orpheus” året därpå. Musikaliskt sett spände skivorna från hård rock till körballader, men också en återgång till gotiskt motiv och stämningar.

Med kritikerrosade “Dig, Lazarus Dig!!!” tog Cave och Bad Seeds sig an en mer klassisk 60-talsdoftande ruffig garagerock i en psykotiskt gotisk undergångsvision. Titelspåret är influerad av den bibliska berättelsen om Lasaros som Jesus väcker upp från de döda i Johannesevangeliet och Cave utforskar vad som händer med en människa som återkommer från dödsriket. “News From Nowhere” har lånat sin titel från den engelske socialisten William Morris utopiska roman från 1890 med samma namn och är en slags moderniserad variant av Homeros antika epos “Odyséen”, här når Cave Leonard Cohens och Nobelpristagaren Bob Dylans lyriska nivåer.

Först fem år senare kom nästa skiva “Push the Sky Way” där Cave intar mystikerns förhållningssätt till världen och dess under. Framförda med pulserande basar, plockande gitarrer och släpiga trummor är sångerna i majestätisk ödslighet sköra och ömma, vassa och giftiga, i det subtilt smärtsamt vackra.

De senaste två skivorna har präglats av den djupa sorgen efter att Caves 15-årige son Arthur förolyckades när han föll från en klippa i engelska Brighton där Cave nu lever med sin familj. De elegiska sångerna på “Skeleton Tree” (2016) är uppbyggda av elektroniska ljud, synthar och trummaskiner och är musikaliskt dissonanta och fragmentariska med atonala inslag. Produktionen är minimalistisk och opolerad och Caves allegoriska texter kretsar kring sonens död och hans eget tvivel. Med bruten röst kvider Cave nu från den sörjande själens allra råaste, djupaste och mörka skikt.

För drygt ett år sedan gav han och Bad Seeds ut den senaste skivan, dubbelalbumet “Ghosteen”. Den påminner musikaliskt sett mycket om “Skeleton Key”, men sångerna är nu varmt tröstande och mer rytmiskt flytande, dunkelt och esoterisk framförda med huvudsak analoga synthesizers, piano och en stråkkvartett tillsammans med vindspel, traditionella östasiatiska slaginstrument och tidiga elektroniska instrument som ondes Martenot.

Cave fortsätter att sjunga om sorg och tro, nu också med en vibrerande falsett. Han försöker fånga en undflyende ande och Cave har beskrivit hur han nu övergivit den berättande lyriken därför att han inte längre tror att tillvaron kan skildras på det viset, i stället är livet fragmentariskt och osammanhängande. Samtidigt har det synsättet hjälpt honom att se världens under, starkt och klart lysande. Hans försoning med och nyförälskelse i livet framträder i poetiskt översinnliga och utomvärldsliga naturbilder präglade av tydliga kristna motiv, Cave undkommer inte Gud.

Vid sidan av musiken Cave skapat med Bad Seeds olika konstellationer, har han tillsammans med bandkollegan Warren Ellis också skrivit filmmusik. Cave skrev både manuset och komponerade ihop med Warren musiken till John Hillcoats prisade australiensiska västern “The Proposition” (2005) liksom till dennes filmatisering av Cormac McCarthys roman “Vägen” 2009. Cave och Ellis skrev också musiken till de nya zeeländske filmskaparen Andrew Dominiks moderna västernklassiker “The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford” (2006). Dominik har sedan skildrat inspelningen av skivan “Sekelton Tree” i filmen “One More Time With Feeling” (2016) och två år tidigare gjorde britterna Iain Forsyth och Jane Pollard den uppmärksammade dokumentären “20 000 Days On Earth” om Nick Cave.

Som skådespelare har Cave också haft en roll i Hillcoats fängelsefilm “The Ghosts... of the Civil Dead” (1988) och spelat mot Brad Pitt i Tom Dicillios film “Johnny Suede” (1991).

Dessutom är Cave verksam som poet, dramatiker och författare. Han debuterade med diktsamlingen “King Ink” (1988) som följdes av romanen “And the Ass Saw the Angel” (1989), en sydstatsgotiska historia om en fattig stum pojke som är utstött ur dalens religiösa gemenskap, men börjar betraktas som gudomlig av den profetiska flickan Beth. Boken har jämförts med William Faulkners och Flannery O´Connors verk och omfattar ett återkommande motiv i Caves skapande, den religiöse dåren.

I den av BBC inspelade radioessän “The Flesh Made Word” (1996) reflekterade Cave över sin ambivalenta relation till kristen tro och skrev 1998 också ett förord till Markusevangeliet till en engelsk utgivning av Bibeln. Han har sagt att varje sann kärlekssång är en hymn till Gud, men har samtidigt uttalat sig kritisk till organiserad religion liksom mot ateismens aggressiva framfart i världen. Cave har beskrivit sin tro som sprungen ur en magisk plats i hans hjärtat och att dagarna av tvivel med tiden bara gör den starkare.

Cave omnämns ofta med sina djupa, poetiska, och melankoliska texter som en av rocklyrikens riktigt stora, en subtil romantiker öppen för världens mörker och grymhet. I kväll kan vi på Elektra och Filmstaden höra honom själv framföra 20 av sina älskade sånger som tröst i pandemins bittra tider.