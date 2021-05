En evigt rullande sten – Bob Dylan fyller 80

Robert Allen Zimmerman. Bob Dylan alltså. En av de verkligt stora. Andra har fått smeknamn uppkallade efter sin storhet: The King eller The Godfather of soul exempelvis. I Dylans fall är det överflödigt. Namnet räcker. I det ryms så mycket. Den största rebellen i sin generation, en av 1900-talets främsta influensers och singer-songwritern som betytt mer för den genren än vad någon annan betytt för någon annan musikgenre.

Det måste kännas rätt schyst att gå i Bob Dylans skor efter allt han uträttat. Född och uppvuxen i Minnesota där radiostationernas gav honom blues, country och rock'n'roll medan gatumusikanterna bidrog med folkmusiken. En sten var satt i rullning.

1962 släppte han sitt första album, självbetitlat och till största delen innehållandes folksånger. I oktober samma år skakades världen av Kubakrisen. Trots oron förkroppsligade John F Kennedy den amerikanska dröm som sträckte sig likt en öppen hand mot hela den förväntansfulla västvärlden.

De som då var unga bildade den första ungdomsgenerationen. Som både hyste ett stort hopp inför framtiden och samtidigt kände att det gick att protestera mot saker som var fel. Bob Dylan blev deras språkrör.

Parallellt med Bob Dylans genombrottsår, under den första halvan av 60-talet, slog många brittiska och amerikanska popband igenom. Inte minst The Beatles. De inspirerade Dylan till att spela med elektriska instrument på hans skivor medan han fick dem att säga något med sin musik. Den lilla symbiosen bildade ett fundament som all efterföljande musik kom att vila på under många decennier.

Det är omöjligt att undgå Bod Dylan. Alla har sin bild och sina upplevelser. Jag minns mellanstadiets musiklektioner från tidigt 90-tal. Tror vi gick i fyran eller femman. Jag hade en röd pärm med låttexter. En av de populäraste var ”Knockin on Heavens door” (1973). Då ruskigt populär genom Guns N Roses version. Uppe i hörnet av A4-pappret stod; text och musik: Bob Dylan. Mitt första möte med namnet. Det fick så småningom en gestalt och en röst genom fler möten. Konserter på MTV, låtar som spelades i radion och skivorna.

I slutet av 90-talet, sannolikt 1997, läste jag en intervju med Rolf Lassgård inför någon filmpremiär. Han pratade mycket om Dylan och den då färska plattan, "Time Out Of Mind". Det fick mig att köpa den. Trots att jag inte förstod texternas innebörd till fullo golvades jag. Plattan blev som en mörk tv-serie där varje låt var ett avsnitt. Kanske spelade det in att min pappa dött en ganska kort tid innan.

Redan då var Bob Dylan en veteran som funnits med länge. Den sten som sattes i rullning 1962 har bara fortsatt att rulla. 60-tal gick över i 70-tal. Nya band och artister tillkom, andra föll ifrån. Dylan bestod. 70-tal blev 80-tal, nya trender ersatte gamla. Den ärrade rockpoeten bestod, om än lite vid sidan av mittfåran.

Så har det sett ut i perioder av den långa karriären. Stenen har emellanåt rullat vid sidan men alltid hittat tillbaka. Som med "Time Out Of Mind" eller andra album, via filmer som gjorts och tack vare covers av yngre artister.

Bob Dylan har varit lite av en kameleont. De tidiga folksångerna med arga politiska texter blev tids nog gåtfulla och mer svårtydda. Skilsmässor, droger och motorcykelolyckor stakade fram nya kreativa vägar. Mycket musikaliskt experimenterande men alltid någon form av grund i countryn, bluesen och den tidiga rocken.

Dylan har varit grinig under konserter och arrogant gentemot vissa journalisters frågor genom åren. Hjärtat för de svaga har dock alltid funnits. Den tydliga rösten mot rasism och andra beklämmande orättvisor gjorde sig också hörd tidigt.

1962 var en slags början. Med Kennedy, Kubakrisen och televisionen som just blivit var mans egendom. Sedan dess har snart 60 år passerat. Ingen annan artist eller kulturpersonlighet i världen har så distinkt funnits med under så många år.

Så sent som förra året, 2020, släppte Bob Dylan sitt 40:e studioalbum: "Rough and Rowdy Ways". Kritikerrosat och av ganska många betraktat som ett av hans bästa någonsin.

Från Kennedy till Trump. Kastade tomater från publiken under de tidigaste konserterna till Nobelpriset i litteratur 2016. Medan stenen fortsatt att rulla har presidenter mördats, röstats bort och bluffat sig iväg från Vita Huset. Band har splittrats, nya har tillkommit. Vissa har blivit legender medan andra fallit i glömska.

Från Vietnamprotester, via Gulfkriget, till 11 september. Kubakrisen då, pandemi nu. Från kalla krig till varma vintrar. Varje decennium har haft sina problem, dilemman och katastrofer. Allt med Dylans skarpa blick.

Det måste som sagt vara rätt schyst att gå i de där skorna efter allt han hunnit med. Samtidigt lär det vara vemodigt också. Hela den första ungdomsgenerationen, som Bob Dylan blev ett språkrör för, ser nu tillbaka på sina liv, har betydligt mer bakom sig än vad som väntar framgent.

I dag, när han fyller 80 år, ska vi vara tacksamma över att den där skarpa blicken fortfarande är med. Den behövs mer än någonsin. När den inte längre finns får vi söka tröst i skivorna och låtarna som faktiskt satt stenen i rullning. Den har rullat i snart 60 år och kommer rulla lika många år till. Minst.

Henric Nilsson