En gudagiven uppenbarelse eller ett krasst maktuttryck?

Vad menar vi egentligen när vi säger att något är "gott" eller "ont"? Orden är universella, de återkommer i alla språk och tycks betyda samma sak. Med "gott" avses någonting som är "rätt" eller "önskvärt" och "ont" är något som är "fel" eller "oönskat".

Däremot verkar spörsmålet om människans natur som "god" eller "ond" vara en ytterst västerländsk frågeställning. I de kinesiska andliga traditionerna konfucianismen och daoismen är inte motsättningen mellan "gott" och "ont" given, även om det i folkreligionerna finns föreställningar om demoniska väsen som besätter och förleder.

Konfucianismen bemödar sig inte särskilt mycket om frågan om gott och ont, tvärtom är det moraliskt väsentliga hur relationer mellan människor ser ut och att samhällsordningen, respekten och hierarkin vidhålls. Att vara ond är att bryta mot normerna, bete sig respektlöst och att inte veta sin plats. Daosimen söker ständigt balanser mellan olika aspekter av tillvaron, det "onda" är på så vis en viktig del av livets dynamik. Medlidande, måttlighet och ödmjukhet är daoisternas centrala dygder, möjligen kan likgiltighet, girighet och arrogans uppfattas som något ont eller lastfullt.

Likaså är inte frågan om människans godhet och ondska central för de indiska religionerna. Det buddhistiska huvudspåret är den andliga utveckling som gör att människor frigörs från livets lidande och når upplysning genom att bli kvitt själviska känslor som begär och hat. Människan ska därför att avstå att göra ont, det vill säga att ljuga, förtala, utnyttja och avundas.

Hinduerna tror på "dharma", "rättfärdighet", och att det pågår en kamp mellan goda och onda krafter i tillvaron. Men det är inte en fråga om människans natur, snarare koncentrerar hinduismen sin etik på handlingarna i sig, att verka för att skapa en kosmisk balans mellan det onda och goda.

Den brittiske kristne författaren och litteraturhistorikern C. S. Lewis hävdade att det finns handlingar som var vi än beger oss i världen är betraktade som onda. Lewis exemplifierar med sådant som mord och våldtäkter, som enligt honom fördöms i alla samhällen och kulturer. Vi vet emellertid att det inte är sant, vad som uppfattas som mord och våldtäkt varierar mellan olika länder, men också inom samhällen. Som vi sett i Sverige under de senaste årtiondena finns det människor som företräder hederskulturer där våld mot och till och med mord på familjemedlemmar anses legitimt om dessa drar vanära över släkten eller klanen. En annan aspekt är den i vårt land ständigt strängare uppfattningen om vad våldtäkt är, lagstiftningen har förändrats så att allt fler handlingar, händelser och omständigheter uppfattas höra till brottskategorin. Slaveri är för oss otänkbart (även om många av oss fortfarande handlar varor producerade under slavliknande förhållanden i andra delar av världen) i dag, men var fram till mitten av 1800-talet en moraliskt oklanderlig och juridiskt tillåten verksamhet också i västvärlden, och förekommer än i dag i många samhällen.

De tyska nationalsocialisterna uppfattade folkmord som något moraliskt acceptabelt och önskvärd för att göra världen till en bättre plats enligt deras sätt att se det. Den ariska rasen ansågs ha rätt att utplåna andra folk för att kunna frodas för den mänskliga artens skull. En liknande föreställning hyste hutu-milisen under kriget i Rwanda när den handgripligen slog ihjäl 800 000 tutsier med påkar, yxor och machetes inom loppet av en vecka i juli 1994. Man ansågs sig ha rätt att utrota en "lägre stående" och "parasiterande" folkgrupp, att förinta "det onda" i sitt land och världen.

I själva verket är begreppen "gott" och "ont" inte särskilt gamla, kanske inte äldre än 3 000 år i vår åtminstone 200 000-åriga historia som art. De tycks först ha formulerats av den persiske filosofen, reformatorn och religionsstiftaren Zarathustra ("Den som äger gyllene kameler") ungefär tusen år före Kristus födelse. Det var han som grundade "vohu daena", "den goda religionen", det som vi i dag kallar zoroastrism.

Den forna persiska kulten och gudavärlden var närliggande den hinduistiska i Indien och förmodligen delar de också samma indoeuropeiska ursprung. Det Zarathustra gjorde var att han började rensa bland gudarna i det iranska panteon. Han var kritisk mot dyrkan av den populära krigsguden Indra och de omfattande djuroffren och slöt sig till att det fanns två motsatta och kämpande krafter i tillvaron personifierade av den opersonlige skaparguden Ahura Mazda ("Den visa tanken") och dennes onde motståndare Angra Mainyu ("Destruktiv mentalitet" eller "Det ondas idé"). Ahura Maza är ljuset i tillvaron och upprätthållaren av dess liv och ordning, han står för visheten, sanningen och det goda. Angra Mainyu är hans mörka och förvrängda spegelbild, ett ont väsen som uppstått ur människans onda tankar och som personifierar lögnen, förstörelsen och ondskan.

Enligt den poetiska zoroastriska skapelsemyten svävade Ahura Mazda som ett ljus i ovan medan Angra Mainyu ruvade i mörkret nedanför. De hade då funnits oberoende och omedvetna om varandra i en evighet och representerade två olika grundsubstanser i tillvaron. När Ahura Mazda blev medveten om sin onde tvilling skapade han världen för att tygla dennes kaoskraft. Samtidigt som Ahura Mazda gav liv åt människan, djuren och växterna svarar Angra Mainyu med att bringa demoner och onda andar som angrep skapelse och orsakade naturkatastrofer och sjukdomar och förledde människorna att göra onda ting mot varandra och allt annat levande.

Zarathustra hävdade att han fick sitt vetande direkt från Ahura Mazda och formulerade en etisk dualism, människan är utrustad med fri vilja och kan välja att i tankar, ord och handlingar tjäna ljuset och det goda, eller att vända sig till mörkret och det onda. Samtidigt predikade Zarathustra inte några budord, utan betonade att människan ska lita till sitt eget samvete och sin egen rättskänsla (jämför med Jesus kärleksbudskap eller Platons moralfilosofi) när hon är med att skapa en lycklig värld utan att för den saken skull hoppas på att bli belönad. Enligt Zarathustra är det moraliskt viktigt att vara hjälpsam mot andra och också människans roll att vårda och skydda djuren (han tros själv ha varit vegetarian) och naturen, zoroastrismen har därför också kallats för den första ekologiska ideologin.

Zarathustra hävdade att människan efter döden blir bedömd för sina handlingar under livet och hamnar antingen direkt i himlen eller helvetet (en mörk, kall och ensam plats) eller så förs de till en slags skärseld där de kan göra bot och sedan får återvända till sin skapare.

På den yttersta dagen kommer ljuset och mörkret mötas i en slutstrid. Den föregås av att mänskligheten förlorar sin andlighet och slutar respektera religionen, familjen och traditionen och världen inträder i ett tillstånd av konstant vinter. Men en frälsare kommer att födas av en jungfru och denne kommer att besegra mörkret och utdöma den yttersta domen på den yttersta dagen (liknande föreställningar finner vi i den indiska religiösa traditionen). Hela universum ska sedan att pånyttföds och då kommer också de människor som valde den onda sidan att förlåtas och väckas upp ur döden till evigt liv.

Trots motståndet från det gamla persiska prästerskapet och förföljelser kom zoroastrismen vartefter att bli dominerande i Persien och så småningom också statsreligion, men trängdes undan rejält i och med Alexander den stores erövring av riket på 300-talet före Kristus och kom sedan att krossas helt genom muslimernas intåg tusen år senare. Däremot spreds Zarathustras uppfattningar över den kända världen och kampen mellan gott och ont, himlen och helvetet, frälsargestalten och föreställningar om den yttersta tiden återkommer sedan i judendomen, kristendomen och islam, men också den västerländska filosofiska traditionen, hans idéer kan direkt spåras hos stora antika tänkare som Herakleitos, Platon och Aristoteles. I dag finns det omkring ett par hundratusen zoroastrier i Iran, Indien och USA.

Liknande uppfattningar om gott och ont som moraliska koncept kopplade till tanken om rättvisa, domar och lag uppstår i andra utvecklade samhällen vid den här tiden. Det tycks som att idén om det "goda och onda" är förbundet vid att större mänskliga gemenskaper behöver tydligare regler och normer behöver intellektualiseras för att de ska kunna fungera.

En liknande teologisk utveckling som i perserriket ägde rum i det forna Egypten ungefär tusen år tidigare. Det är åtminstone då man först kan spåra bevis på föreställningar om Ma'at som personifikationen av ordningen i naturen och samhället, en uråldrig gudinna som är betydligt äldre än den för oss mer välbekante solguden Ra. Porträtterad som en ung bevingad kvinna var hon sanningens, rättvisans och harmonins gudinna som ständigt hindrade att tillvaron rasade samman. Ma'ats viktigaste uppgift var att väga människornas hjärtan på en våg när de dog för att avgöra om de skulle få leva vidare i dödsguden Osiris paradis eller kastas i gapet på det kvinnliga vidundret Ammut (en hybrid av lejon, flodhäst och krokodil). Hon är den princip som vägleder i moraliska, politiska och rättsliga frågor och förknippades därför också med faraonernas makt och lagarnas auktoritet. Den egyptiska rättvisan skipades i Ma'ats anda som också genomsyrade rikets byråkrati och förvaltning.

Ma'at var alltså den princip som varje egyptier förväntades följa i sitt vardagliga liv, de skulle uppträda hederligt och tala sanning samt respektera familjen, samhället, naturen och det gudomliga. Denna norm tycks ha vuxit fram för att kunna ena det förhållandevis splittrade folk som levde inom riket och etablera en gemensam rättsordning och moraluppfattning. Det hängde samman med att Ma'at fick symbolisera föreställningen om en underliggande helighet och enhet för universum, en kosmisk harmoni i samklang med samhällets lagar och seder. Egyptierna tänkte sig att avsteg från den ordningen bidrog till onda ting som svält och sjukdomar skulle drabba dem alla.

Ma'ats motsats är Isfet, en ondskefull kaoskraft förknippad med lögnen och våldet som ibland uppträder i skepnad av den mordiske guden Set. Faraons och den vanlige egyptierns uppgift var att bekämpa Isfet som orsakade samhällsförfall och satte naturens och jordbruket ur spel. Precis som Angra Mainyu uppstår Isfet och stärks av människans fria vilja och onda tankar.

Ungefär samtidigt avancerade den babyloniske guden Marduk ("Solens kalv") i sitt panteon. I Babylon kom han snart att närmast monoteistiskt dyrkas som gudarnas konung och fick symboliseras av solsystemets största planet Jupiter. Han förknippades med vattnet, växtlighet, omdöme och magi, men framför allt med politisk makt och rättslig ordning.

I de babyloniska myterna beskrivs det hur gudarna stred inbördes och att den unge guden Marduk lyckades besegra Tiamat, saltvattnets urgudinna, en monstruös hondrake som i sig hade fött alla gudar när hon förenade sig med sötvattenguden Apsu. Marduk dödade henne och klöv hennes väldiga kropp och skapade himmelen och jorden av den. Därefter tog han livet av hennes demoniske son Kingu ("Arbetare utan färdigheter") och väckte människan till liv genom att blanda dennes blod med jorden och gör henne till sin egen avbild (mänskligheten är nu inte längre kuvad under naturen utan i stället dess härskare). Människans lott blir att bära tillvaron bördor medan Marduk och de andra gudarna lever gott. Som symbol för Babyloniens politiska ordning härled alltså samhällsordningen till skapelseguden Marduk.

Vi har nu sett hur våra föreställningar om gott och ont uppstått ur en religiös och social process i forna kulturer. Dessa begrepp och våra uppfattningar om dem tycks vara förknippade med strävan efter att skapa normer för moraliskt hållbara gemenskaper i takt med att våra samhällen blir alltmer sammansatta och att olika typer av människor och folk ska försöka samexistera. Det handlar också helt tydligt om makt och lagiskhet, våra idéer om motsatsparet "gott och ont" syftar också till att foga sig efter vissa regler för att upprätthålla en viss ordning och struktur.

För oss som lever i en kristen kultur blir det uppenbart hur många av föreställningarna i de forna Egypten, Babylonien och Persien som format vår civilisation ända fram till i dag och vi känner igen motiv om himmel och helvete, Gud och djävul, paradiset och syndafallet, jungfrufödda frälsare och den yttersta dagen, men också idéen om vår plats som en slags förvaltare och utvecklare av Skapelsen.

Vi uppfattar också att frågan om "gott och ont" är förknippade med "rätt och orätt", att handlingar och motiv kan dömas av oss moraliskt på samma vis som de görs juridiskt i domstolen. I vårt sätt att se och förstå världen, också när vi utforskar den vetenskapligt, tycks vi ständigt fastna i idéen om naturen är beständig, eller åtminstone att dess utveckling styrs av grundläggande lagar och principer i en bestämd ordning. Genom seklerna och kanske också i vis mån i dag har också naturens och samhällets strukturer uppfattats vara sammanvävda i en enande rationalitet.

I följande delar kommer vi titta närmare på utvecklingen i de filosofiska och religiösa traditioner som format vår syn på moralen och oss själva här i västvärlden.

