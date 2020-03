En halv miljon kronor – nu ska Rönnby rustas upp

Anmäl text- och faktafel

Pengarna ska enligt hemsidan användas till saker som ökar trygghet och säkerhet, exempelvis kan det handla om belysning och skolvägar. Det kan även vara hastighet på gator, parkeringsfrågor, tillgänglighet och drift- och underhållsfrågor.

Genom att gå in på Västerås stads hemsida och trycka på en länk kan invånare markera de platser som upplevs som otrygga, och där säkerheten kan bli bättre. Åsikterna ska ha kommit in till kommunen senast den 5 april i år. När alla åsikter kommit in kommer en arbetsgrupp att välja ut och prioritera de saker som kan utföras för de 500 000 kronorna. Åtgärderna ska vidtas i år.