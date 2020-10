"En kreativ hub i Västerås" – ett nytt konstcentrum växer fram på Öster Mälarstrand

Ateljébristen är ett stort och erkänt problem för Västerås konstnärer, gentrifieringsprocessen innebär att det blir allt färre billiga lokaler som tål slitande skapande i staden när bostäderna och kontoren blir allt fler.

Under väldigt många år har huset vid korsningen Tegelvägen 2 och Regattagatan 12 varit ett hem för ateljéer, men ägaren har nu andra planer för fastigheten och konstnärerna blev i stället erbjudna att flytta in i de tomma lokalerna på Regattagatan 13. I den gamla kontorsmiljön har nu en ny ateljéförening bildats och 14 konstnärer med olika inriktningar flyttat in. De flesta av dem är renodlade bildkonstnärer, men här finns också Marcus Racic, som skapar dekorer, scenografi, masker och effekter för teater och film, den experimentelle kompositören och musikern Torbjörn Grass, känd för sina spelande skulpturer samt textilformgivarna Linn Warme och Jonas Welin. Dessutom står redan fler konstnärer på kölistan för att få hyra ateljéer i lokalen framöver.

Medlemmarnas blandande kompetens och uttryck bjuder också in till samverkan och samarbeten.

– Många av oss arbetar också med sådant som videokonst och kan ta hjälp av varandra, säger konstnären Susanne Torstensson som varit med och bildat föreningen.

De nya lokalerna är mer tillgängliga än de tidigare och har fler funktioner. I lokalerna finns nu också en liten konsthall där medlemmarna kan visa sina egna verk, men där också utomstående konstnärer kommer att få ställa ut. Det finns även ett litet samkvämsrum där man kan sitta och fika och läsa konst- och kulturtidskrifter som nummer av akademiledamöterna Horace Engdahls och Anders Olssons gamla tidning Kris, ett slags "tabernakel" över den svenska postmodernismen.

Dessutom blir det kursverksamhet i lokalen. Bland annat kommer textilkonstnären Lotta Mattsson att undervisa i bildväv och Emma Morén och Nea Ringdahl, som båda arbetar med att återanvända gamla saker i sitt skapande, ska hålla kurser i återbruk inom konst och design.

I närheten av Regattagatan 13 ligger också Konstnärernas kollektivverkstad där Västerås konstnärer har tillgång till allt det de behöver, som keramikugn och kavelbord, tryckvalsar och screentryckbord, bandsåg och pelarborrmaskin, fotolabb och digitalprint.

– Det är jättepraktiskt för mig som jobbar med keramik. Jag kan forma min verk här och så tar jag med dem och bränner dem på kollektivverkstaden, säger Nea Ringdahl.

Öster Mälarstrand håller nu på att utvecklas till ett centrum för stadens konstliv. Att så många konstnärer och kompetenser samlas på en plats kommer förhoppningsvis leda till lokal konstnärlig utveckling och nya spännande idéer och uttryck.

– Tanken är att det här ska blir en kreativ hub i Västerås, säger Dan Wid, en av konstnärerna i föreningen på Regattagatan 13.

Dessutom har etablerade och välkända Västeråskonstnärer som Anders Hultman och Åsa Peck sina ateljéer i området. Bara runt hörnet har Anders Hultman nyligen flyttat in. Sedan 1993 har han huserat i det gamla huset på Regattagatan 12, men den nya lokalen på nära 300 kvadratmeter passar honom perfekt. Här har han sitt konstbibliotek, kök, kontor, lager för sina målningar samt själva ateljén och en stor utställningslokal för sina verk.

– Just nu har jag coronastängt, men tanken är att jag ska lokalen öppen framöver så att folk kan komma hit och titta och köpa, säger Anders Hultman.

Tidigare år har konstnärerna i området haft öppna ateljéer under allhelgonahelgen och uppemot 1 500 västeråsare har årligen passat på att besöka dem. Konstnärerna på Regattagatan 13 har på grund av coronapandemin inget officiellt evenemang i år, men i helgen finns de där och arbetar för den som är nyfiken och vill kika in.

Öster Mälarstrand är nu inte endast en plats för boende, båtar och restauranger här finns också mycket konst att uppleva.

– Nu hoppas vi också att politikerna och Västerås stad får upp ögonen för det som händer här ute och förstår hur värdefullt det är, säger Susanne Torstensson.