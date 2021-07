En person skjuten enligt vittnesuppgifter: ”Höll sig för magen”

Anmäl text- och faktafel

– Det kom en kille som höll sig för magen med båda händerna framåtlutad, säger vittnet.

Personen fick hjälp av några killar, som enligt vittnet ska ha sagt ”vi ska ta dem”. Den skottskadade mannen ska enligt vittnen även ha harklat sig, och spytt utanför en port.

Enligt vittnet kan det röra sig om en gänguppgörelse. Två mopeder med tre personer på varje ska ha lämnat platsen efteråt.

VLT söker sjukvården för att bekräfta om de fått in någon skottskadad under natten. Polisen har bekräftat att de tror att händelsen är gängrelaterad och vill ha in tips från allmänheten. Vet man något kan man ringa polisen på 114 14.

Polisen har inlett en förundersökning om försök till mord, alternativt försök till dråp.