”En riktig stjärna” – så bra var jazzkonserten i Västerås konserthus

En hastig titt in på Spotify lägger i dagen en soloartist med gedigen bakgrund. Hon har spelat in stora delar av det som brukar kallas den "Amerikanska Sångboken" och kvällens konsert lyfter flera låtar från hennes rika skivproduktion. Först ut är låten ”Day by day”, som framförs i medium swing, och får publiken att boa in sig och slappna av. Sången lutar sig bekvämt mot kompet, som gör precis det rätta. Det handlar om rena och raka insatser, inga konstigheter, utan kort och gott förmågan att tillsammans skapa ett dynamiskt driv, ett driv som successivt flyttar positionerna framåt.

”I cried for you” inleds med Fultons nakna röst, som sparsamt understöds av öppna fills på flygeln. Tempot är fritt. Basen och trummorna väntar i viloläge. Så kopplar kompet på och nu bär det av i ett rejält upptempo. Kombon Backenroth/Leth gör väl ifrån sig och bjuder på ett grymt sväng. Fultons pianospel imponerar. Hennes solo bjuder på genomtänkta fraser, frisk attack och utmärkt tajming trots det höga tempot. Ofta fokuserar vänsterhandsspelet på bebop-vis endast på två toner och kopplingarna till Bud Powell känns nära. Någon gång slår hon likt Jan Johansson an två intilliggande tangenter och skapar en överraskande dissonans.

Så radas ett knippe kända låtar upp, bland dem ”Darn that dream”, ”I thought about you”, ”Somebody stole my gal” och ”Pennies from heaven” och nästan alla presenteras med sång. Att sångerskan Fulton har Billie Holiday som inspiratör är uppenbart. Här finns den lite kärva rösten i det lägre registret sida vid sida med den mjuka och lena stämman i det övre registret. Växlingarna mellan de två röstkaraktärerna känns som typiskt Holiday. Vidare minner sättet att krydda sången med långa glissandon om Holiday. Ingen negativ kritik. Bara krasst konstaterande. Faktum är att Fulton sjunger förbaskat bra, rent och med bra tajming. Balladen ”I´d give a dollar for a dime” bjuder på bedårande sång av Fulton och extranumret ”If I had you”, som framförs i slow swing, är skönt bluesig både vad gäller sången och pianospelet. Och stående ovationer blir publikens belöning.

Leif Linnskog