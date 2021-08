En själfull sommar – festivalen som var snyggare och viktigare än Woodstock

Sommaren 1969 blev "negern" "svart", åtminstone i The New York Times spalter och rubriker. Förändringens varma vindar blåste genom Amerika.

Till ett stort fält utanför lilla Bethel i delstaten New York for 400 000 tusen långhåriga, skäggiga, svettiga, smutsiga, illaluktande, pårökta och LSD-höga och tämligen välbärgade vita hippies för att vältra sig i leran och hylla kärleken, ungdomen, friheten och freden. De lyssnade förvisso på Jimi Hendrix och Richie Havens, men det var mycket av Canned Heat och andra vita artister som gjorde hitlåtar genom att hämningslöst stjäla riff och melodier av äldre svarta förlagor utan att ge dem rättmätigt erkännande.

Sexton mil bort från den verklighetsflykten samlades 300 000 svarta New York-bor i Mount Morris Park (numera Marcus Garvey Park) i Harlem för att njuta av tidens bästa gospel, blues, jazz och soulmusik. Det var en nykter tillställning och hela familjer kom dit för att grilla och umgås, det doftande hårprodukter och kyckling och barnen klättrade upp i träden så de kunde se framträdandena bättre. Precis som artisterna på scenen var festivalbesökarna stiligt friserade, välrakade, klädda i snygga svidar och eleganta klänningar, eller följde den senaste trenden med de afrikanskt inspirerade plagg som de bar stolta över sin bakgrund.

Woodstock i Bethel varade under tre dagar och blev som vi alla vet redan från början en ikonisk tidsmarkör som det alltjämt talas om. Michael Wadleighs klassiska film om festivalen hade premiär något halvår senare och Oscarsbelönades förstås för bästa dokumentär.

Harlem Cultural Festival pågick i hela sex veckor och dokumenterades minst lika noggrant som Woodstock, men filmupptagningarna blev liksom mången annan svart musikhistoria sedan liggande och undangömda i ett dammigt arkiv. Femtio år senare återfanns de av amerikanske mångkreatören Ahmir "Questlove" Thompson som bestämde sig för att göra en film av dem. "The Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)", har kritikerrosats världen över och omtalas nu som den främsta musikdokumentären någonsin.

Festivalen anordnades i politisk motvind. Under årtiondet som gick mot sitt slut hade de svarta amerikanerna sett sina hjältar och företrädare bli skjutna en efter en, John F. Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King, Bobby Kennedy. Oproportionerligt många unga svarta män stred och stupade i Vietnams djungler i ett krig långt, långt borta som knappast kunde kallas deras eget. Polisbrutaliteten var gränslös och i Harlem spreds gängvåldet och heroinöverdoserna som en dödlig pesthärd bland vanliga, hederliga och hårt arbetande medborgare.

Men evenemanget fick sitt fulla stöd av New Yorks vite republikanske borgmästare John Lindsay, som med sitt stora engagemang för att bekämpa stadens fattigdom vunnit de svarta, puertoricanska och judiska väljarna. Under festivalen klev han till och med upp på scenen och sjöng tillsammans med publiken.

Polisen ville däremot inte prioritera musikfesten så arrangörerna bjöd i stället in Svarta pantrarna att fungera som ordningsvakter och patrullera området i sina baskrar, skinnkavajer och solglasögon.

Det ekonomiska stödet från den svarta musikindustrin var förstås viktigt. Det legendariska skivbolaget Motown hade just skapats 1959 för att sprida modern svart rhythm and blues och soulmusik och det gjorde det med råge, på tio års tid hade 79 av dess utgivna album legat på den amerikanska tio i topp-listan.

Under Harlem Cultural Festival spelade tidens stora och heta svarta artister om Stevie Wonder, B. B. King, Sly and the Family Stone, Gladys Knight och The Fifth Dimension. När vi ser bilderna i dag är öppenheten påfallande, hela publiken rör sig rytmiskt i takt med musiken och många av dem bjuds upp på scenen för att dansa och sjunga tillsammans med sina idoler. Artisterna för sig elegant i en exakt och kontrollerad koreografi som samtidigt väcker full extas och glädje.

Den andliga dimensionen var viktig och betydande, många gospelgrupper och religiösa sångare som The Staple Singers, Mahalia Jackson och Edwin Hawkins framträdde. Ur gospeln, den musik som uppstått när de svarta slavarnas musiktradition mötte de europeiska psalmerna och väckelsesångerna, växer hela den moderna svarta amerikanska musiken fram och i den förvaltas den gemensamma erfarenheten av förtryck och hopp.

I dokumentären finns det ingen som i sin musik och sång förkroppsligar den smärtfyllda kluvenheten som Nina Simone, "soulens överprästinna". Hennes framträdande är både kraftfullt närvarande och närmast översinnligt vackert när hon sjunger sina förtrollade ord till de unga i publiken, "you are young, gifted and black...".

FILM

"The Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)"

Regi: Ahmir "Questlove" Thompson

Visas på Disney Plus