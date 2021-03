Energilös insats av ommöblerat VSK: ”Baksmälla från cupen?”

Det var ett cupslitet VSK Fotboll som kom till spel i torsdagens träningsmatch mot superettakonkurrenten Vasalunds IF på Skytteholm.

Jonas Hellgren, Filip Tronêt, Olle Edlund, Kevin Custovic, Emil Skogh, William Videhult och Sebastian Selin saknades alla i den grönvita matchtruppen. En matchtrupp som innehöll många spelare som enligt Thomas Askebrand egentligen var i behov av vila.

Detta gjorde att VSK tvingades möblera om ganska kraftigt i startelvan men tränaren valde dock att behålla sitt framgångsrika 3–5–2-system.

Av de ordinarie "cupspelarena" fanns Gustaf Lagerbielke, Simon Johansson, Albin Sporrong och Pedro Ribeiro, till dagen på mittfältet, med i startelvan.

På bänken placerades bland andra Anton Fagerström, Viktor Prodell, David Engström och Filip Almström Tähti.

Matchen då? Jo, den började aningen svajigt för de grönvita. Vasalund kom ut starkare och skapade sig en farlig frispark utanför straffområdet efter tio spelade minuter.

Charbel Georges dunkade den i ribban och på en tilltrasslad retur lyckades backen Peshraw Azizi hålla sig framme och rulla in 1–0.

I underläge började dock VSK kvickna till en aning och tog tag i bollen. Grönvitt radade sedan upp halvchanser som kunnat ge en kvitteringen, bästa möjlighet fick Simon Johansson med ett skott som smet strax utanför stolpen.

Men i början av den andra halvleken rann Vasalunds Antony Wambani ganska enkelt igenom VSK-försvaret och kunde placera in 2–0.

Grönvitt tycktes sakna kraft och energi för att ta tag i det igen. Kanske var det baksmälla från cupen?

Även 3–0 kom efter 70 minuter och i takt med att VSK fortsatte att byta ut halva laget så kändes matchen mer och mer avslagen.

Inga jublande 90 minuter från VSK Fotboll – som nu bara har genrepet mot IK Sirius (3 april) kvar innan superettapremiären mot AFC Eskilstuna.

Matchfakta/träningsmatch

Vasalunds IF–VSK Fotboll 3–0 (1–0)

Målen: 1–0 (10) Peshraw Azizi, 2–0 (48) Antony Wambani, 3–0 (69) Takuto Yasouka

Domare: Enzo Vesprini

Så ställde VSK upp: Daniel Svensson – Jesper Adolfsson (ut 73), Gustaf Lagerbielke (ut 73), Claus Royo – Samuel Sörman (ut 53), Simon Johansson (ut 45), Pedro Ribeiro (ut 45), Albin Sporrong, Amer Ibrahimovic (ut 73) – Brian Span, Justin Salmon.

Ersättare: Anton Fagerström, Filip Almström Tähti (in 53), David Engström (in 45), Viktor Prodell (in 73), Anders Hellblom (in 45), Viktor Steen (in 73), Patric Åslund (in 73).