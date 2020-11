Enkätundersökning visar ökade siffror - ”över förväntan”

Anmäl text- och faktafel

67 procent av hyresgästerna svarade på enkäten och det tycker Ulf Magnusson är en bra siffra.

– Vi är jättenöjda. Det var runt 1 500 svar vi fick in. Ungefär lika många som förra undersökningen 2018.

Utifrån den tidigare mätningen har Hallstahem arbetat med att försöka förbättra de punkter som då behövdes se över. Bland annat satsningar på utemiljön som till exempel handlade om tillgången på bänkar, bord och utrustning på lekplatser.

– Det har nu blivit mycket bättre enligt den nya undersökningen. Vi hade våra förhoppningar på ett bra resultat i år, men det var faktiskt över förväntan måste jag säga, säger Ulf Magnusson.

Mätningen har baserats på två index: Service- och produktindex. I sin helhet har båda ökat procentuellt.

Serviceindex mäter bland annat att kunden tas på allvar, tryggheten vid bostaden, miljön i både bostaden och området samt om man får hjälp när det behövs. Mätningen visade en ökning på 3,3 procent till 85,6 procent nöjda hyresgäster.

Produktindexet mäter bland annat fastighetens funktioner som till exempel ventilation och värme, lägenhetens standard och skick, allmänna utrymmen och utemiljön i närområdet. Trots att servicen är svårare att förändra på kort sikt då det kräver större investeringar enligt Ulf Magnusson, visar ändå mätningen en ökning på 1,8 procent till 79,5 procent nöjda hyresgäster.

Exempel på vad som blivit bättre enligt undersökningen:

► Möjligheter till källsortering

► Säkerheten mot inbrott i lägenheten (fler säkerhetsdörrar)

► Få åtgärder vidtagna till följd av synpunkter

► Utrustningen på lekplatser

Vad som blivit sämre enligt undersökningen:

► Information om vad som ska hända i fastigheten man bor i

► Förrådens säkerhet mot inbrott

– Även om vissa punkter inte visar positivt resultat så ligger vi ändå på höga siffror, men ändå inte tillräckligt bra. Då får vi helt enkelt jobba mer utifrån det.

Under våren kommer Hallstahem informera hyresgästerna om vad de arbetat med under 2020 och vad som ska planeras under nästa år.