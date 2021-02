Ensam i Berlin – bokreans gripande dyrgrip

Rudolf Wilhelm Friedrich Ditzen hade 18 år gammal ihjäl sin jämnårige kamrat Hanns Dietrich von Necker. De två ynglingarna ingick en självmordspakt och ville få sin död att framstå som följden av en ärofylld duell. Det som drev dem dit var rädslan för vilka de själva var i den värld de levde i, Ditzen och von Necker kunde inte uthärda en framtid som homosexuella i ett samhälle som blev alltmer homofobiskt. De var inga vidare skyttar, Ditzen dödade von Necker med sitt skott medan den senare missade. Utom sig av sorg plockade Ditzen upp vännens pistol och sköt sig själv i bröstet, men till sin stora förtret överlevde han även det.

Ditzen dömdes inte för mord, utan bedömdes vara svårt sinnessjuk. I stället väntade honom ett ständigt flackande in i och ut ur mentalsjukhusen, ett livslångt supande och narkotikamissbruk, mängder av småbrott och återkommande fängelsevistelser. Men under det tagna namnet Hans Fallada blev han också känd som en av Tysklands främsta författare.

Ett par år innan den tragikomiska “duellen” råkade Fallada ut för en svår olycka, han blev överkörd av en hästdroska och drabbades därefter av tyfoidfeber. Innan dess lär Fallada ha varit en tämligen sorgfri ungdom, hans far var domare vid den dåvarande tyska Högsta domstolen i Leipzig och i det trygga borgerliga hemmet närdes han sedan barnsben med musik, konst och litteratur. William Shakespeares, Friedrich Schillers, Gustave Flauberts, Fjodor Dostojevskijs och Charles Dickens verk förgyllde Falladas uppväxt. Men de svåra skadorna han ådrog sig lindrades genom tunga smärtstillande medicinerna som ledde till missbruk och återkommande självmordsförsök.

När Fallada inte var inlagd lyckades han periodvis ta sig fram som lantarbetare och administratör på olika gods- och gårdar. Fallada kom att hysa ett stort intresse för och en kärlek till jordbruket och det lantliga livet, men hans missbruk ledde till att han hela tiden förskingrade och stal från sina arbetsgivare och tillbringade därför också många av sina dagar i fängelse.

Så småningom kom Falladas litterära talang att ta ut sin rätt och han började arbeta som journalist och författare. Fallada tillhörde en ny riktning inom den tyska litteraturen, den så kallade "nya sakligheten" som fjärmade sig från den mer experimentella och surrealistiska expressionism och romantik som präglat landets kultur under seklets första årtionden. De nya författarna strävade i stället efter att närmast journalistiskt verklighetstroget skildra den vanliga människans vardag med opartiskhet och nästan kylig distans. Det var läsarens sak att tänka och känna, författarens roll var att iaktta och sätta ord på världen så som den faktiskt var.

Fallada slog som 39-åring igenom stort med "Hur ska det gå för Pinnebergs?" (1932), en klassisk tysk roman som dessutom blev en omedelbar försäljningssuccé också i Storbritannien och USA.

Fallada skildrar åren efter Börskraschen 1929, den stora depressionens ankomst och den tyska medelklassens politiska vandring ut i den förrädiska bruna dimman. Vi får följa ett ungt ogift Berlinpar, bokhållaren Johannes Pinneberg och butiksbiträdet Emma "Lämmchen" Mörschel som mister sina arbeten samtidigt som de väntar sitt första barn. Johannes lyckas först få en ny anställning som säljare på ett anrikt varuhus, men här piskas personalen hårt för att uppnå resultat samtidigt den tyska konsumtionen dalar brant i en rasande fart. “När krubban är tom biter hästarna varandra”, kollegorna på varuhuset börjar hugga varandra i ryggen i kampen om de allt färre anställningarna. I den döende Weimarrepubliken gäller nu en enda regel: "Alla mot alla!".

Tysklands tidigare så stolta och moderna sociala försäkringssystem slutar fungera, utbetalningarna kommer inte längre, och Johannes som inte räcker inte till som säljare får klagomål mot sig när han alltmer desperat försöker få kunder att köpa av honom. Likt många andra utblottade tyska familjer tvingas till slut Pinnebergs att flytta ut till ett förfallet hus på landet och leva på kärlek och luft och vad enkelt hantverk och naturen ger.

Falladas roman är en lika fantastisk som plågsam skildring av det moderna samhällets kollaps, han visar hur fackföreningarna, myndigheterna och bidragssystemen faller samman samtidig som de marscherande SA-männens stöveltramp ekar allt kraftigare genom de tyska städernas gator.

Nazisterna tog makten året därpå, men ägnade inte Falladas roman något större intresse. Det var först när den filmatiserades av inte bara inhemska judiska producenter utan också i självaste Hollywood, som den blev beklämmande för Tysklands nya herrar. Den nazistiska regimen pressade Fallada och förlaget att stryka ner boken och ta bort alla direkt negativa framställningar av den framväxande nationalsocialismen. Först för fem år sedan återställdes "Hur ska det gå med Pinnebergs?" i en ny upplaga med de hundra sidor som Fallada gick med på att censursaxen klippte bort. Romanen togs också bort från de offentliga biblioteken, men för nazisternas del var skadan redan skedd, hans mästerverk blev internationell bästsäljare, Hollywoodfilmen en publik- och kritikersuccé och i resten av världen fick genom Falladas försorg nu en inblick i och djupare förståelse för den kollektiva galenskap som grodde i det nya Tredje riket.

Den nationalsocialistiska regimen höll därefter ögonen på honom. En efter en fördes Falladas författarkollegor bort eller flydde landet och själv blev han trakasserad av Gestapo som ifrågasatte varför han inte blivit medlem i Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet. Att Fallada ihärdig intagit den klerikala ståndpunkten att endast den kristna tron kunde rädda Tyskland och föra dess folk samman gjorde att nazisterna inte heller tillät hans verk i fortsättningen översattes eller såldes utomlands.

Men så 1937 publicerades ändå Falladas jättelika roman “Varg bland vargar”, en nära tusen sidor lång skildring av och uppgörelse med Weimarrepubliken. Propagandaministern Joseph Goebbels fullkomligt älskade boken som betraktade den som en sedelärande berättelse om den liberala demokratins dekadens och otillräcklighet.

Titeln “Varg bland vargar” syftar egentligen på ett tyskt ordspråk som beskriver ett tillstånd av allas krig mot alla, “alle gegen alle”. En bild för ett traditionellt hierarkiskt samhälle i upplösning där var och en biter andra för att desperat försöka försvara sin position eller att erövra någon annans.

Goebbels förstod inte att “Varg bland vargar” också var en analogi för nazisternas eget fördärvande av Tyskland. I sitt berömda verk “Totalitarismens ursprung” (1951) skriver den tysk-amerikanska judiska filosofen Hannah Arendt om vad som kännetecknade de totalitära systemen i Nazityskland och Josef Stalins Sovjetunionen. Hon kommer fram till att rättslöshet och gränslöshet är en viktig aspekt av totalitära ideologier, de vurmar inte för staten utan strävar snarare efter att upplösa den genom att upphäva dess avgränsningar. Det innebär en korrumperade effekt på rättsapparaten, i Nazityskland överskred myndigheterna konstant sina egna lagrum och orsakade på så vis en ständig osäkerhet och kamp. Hitlers mål var att skapa ett djuriskt samhälle liknande en vargflock där den “naturliga” konkurrensen får fritt spelrum för att främja de sluga och starka och där alla ständigt måste vara på sin vakt.

Fallada skildrar den tyska ekonomins kollaps och hyperinflationen där priset på en amerikansk dollar ökar med hundratusentals mark från ena dagen till den andra. De tyska städerna skakas av hungerkravaller och gatorna fylls av horder av arbetslösa, svältande tiggare, prostituerade, narkomaner, skrupelfria lånehajar och galna politiska radikaler. Vi får följa den olycklige Wolfgang Pagel som blivit speltorsk, gång på gång förlorar han sina i värde ständigt sjunkande slantar i illegala kasinon. Likt många andra berlinare tvingas han snart ut på landsbygden för att kunna försörja sig. Fallada berättar om hur tyskarna återigen vänder sig till den nu krumma och döende preussiska lantadeln som förgäves förväntas hålla uppe en modern industrination i fritt förfall.

Han fortsatte att känna pressen från nazisterna och förlaget ordnade 1938 ett sätt för honom att ta sig ut ur landet. Men när det väl var dags att åka bestämde sig han för att trots allt stanna. Fallada kunde inte kunde leva någon annanstans i världen än i sitt älskade Tyskland, han dog hellre än att överge den kultur och det språk han älskade över allt annat. Samtidigt blev Falladas missbruk allt värre och hans grannar vände sig till myndigheterna. Han låstes under större delen av världskriget in på mentalsjukhus, något som då var förenat med livsfara (den nazistiska mentalvården syftade helt enkelt till att rena rasen från “degenererade element), men lyckades som av ett under hålla sig vid liv.

När Tredje riket började falla sönder 1944 släpptes Fallada ut. Han bosatte sig i lilla Feldberg i Mecklenburg där han så småningom också blev borgmästare när Sovjetunionen ockuperade staden. Fallada omfamnades sedan av den nya östtyska regimen som betraktade honom som en viktig kraft i att skapa den kultur som skulle rena den nya socialistiska republiken från övervintrande fascistiska tendenser.

Han försågs med pengar och en stor villa i Östberlin. Den östtyske kulturministern Johannes R. Becher bad honom att skriva en roman om Otto och Elise Hampel, ett arbetarpar i Berlin som under kriget på egen hand förde en motståndskamp mot Adolf Hitler genom att sprida antinazistiska budskap på hundratals vykort som de lade i trappuppgångar och brevlådor. När Elise Hampel fick reda på att hennes bror stupat under invasionen av Frankrike blev nazismens galenskap för mycket för dem. Paret visste att de dömde sig själva till döden på det viset, i princip alla kort de delade ut lämnades in till polisen av dem som fann dem, men ändå lyckades de med sin ensamma motståndskamp i ett år innan Gestapo fick vittring och satte klorna i dem.

Trots att han kämpade med en allt sämre psykisk hälsa och ett dödande alkohol- och morfinmissbruk skrev Fallada mästerverket “Ensam i Berlin” (1947) på endast 24 dagar. Samtidigt plågades han av dåligt samvete, var han som själv varit så undfallande gentemot nazismen rätt man att berätta om så modiga människor? Fallada och andra författare som fortsatt verka i Nazityskland beskylldes av kollegor i exil, som Nobelpristagaren Thomas Mann, för att mer eller mindre ha samarbetat med Hitleristerna. Samtidigt kunde Fallada som få andra skildra den enskilde tyskens ensamhet och rädsla under kriget, den ständiga fruktan och ångest i ett samhälle som genomsyrades av en sådan oerhörd grymhet.

“Ensam i Berlin” utspelar sig i den tyska huvudstaden under 1940. Gestapo utreder de mystiska vykort som återfinns lite varstans av berlinarna. Med raka ord beskriver korten führern som en mördare av sitt eget folk. Spåren leder till ett hyreshus på Jablonskistraße som visar sig vara ett genomsnitt av det samtida tyska samhället. Här bor en gammal judisk kvinna som drivs till självmord av myndigheternas och grannarnas trakasserier, en karriäristisk nazistisk yngling som plågar sin egen familj med sin grymma renlärighet, ett rättrådigt pensionerat riksrättsråd som med lagen på sin sida väcker Gestapos frustration när han ideligen påvisar deras överträdelser och en inställsam tjallare och fullständigt misslyckande till människa som försöker ta sig fram genom att göra andra olyckliga.

“Ensam i Berlin” blev så småningom en bästsäljare i Storbritannien, USA och Israel, men det fick Fallada aldrig uppleva. I februari 1947 slutade hans hjärta att slå, den då 52-årige författaren “självmedicinerade” helt enkelt ihjäl sig med en överdos sömnmedel.

Falladas språk kännetecknas av dess bild - och detaljrikedom, att läsa hans böcker är som att se på film, det är som att orden kommer flödande mot oss genom en skarp kameralins. Samtidigt är han noga med regin och dramatiken, intrigerna är tydliga, rollerna är välspelade och trovärdiga som varken änglalika eller djävulska och vi känner igen dramats mänskliga teman om förtroenden, svek, kärlek och ensamhet. Och så har också Falladas romaner genom åren också ideligen framgångsrikt filmatiserats som biofilmer och tv-serier i både Väst- och Östtyskland. För fem år sedan gjorde schweizaren Vincent Pérez en internationellt stjärnspäckad filmversion av “Ensam i Berlin” med bland andra Emma Thompson och Mikael Persbrandt i huvudrollerna.

Just “Ensam i Berlin” finns nu att fynda på årets bokrea, ett måste hemma i bokhyllan.

LITTERATUR

Hans Fallada

"Ensam i Berlin"

Översättning: Knut Stubbendorff och Pelle Månsson

Lind & co