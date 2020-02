Ericsson: Den vänsterkonservativa trojkan Unell, Agestav och Romlid vann på walkover – majoriteten stod försvarslös under fullmäktige

Det går fort när man har kul och i torsdags var det redan dags för årets andra fullmäktigesammanträde. Kommunpolitikerna tog vid där de slutade förra gången, det vill säga: Beta av gamla interpellationer som har legat och skvalpat alldeles för länge.

För de Västeråsbor som tog sig till stadshuset, rattade in närradion eller klickade in sig på webb-TV-sändningen blev dock debatterna ganska förvirrande då flera av frågorna hade passerat bäst-före-datum. Både frågor och svar kändes malplacerade.

En av de mer tidlösa interpellationerna stod Anna Maria Romlid (V) för. Hon undrade vad majoriteten gör för att minska den ökande ojämlikheten i kommunen.

Men Romlid fick se sin debatt kapas av flera andra ledamöter, som snabbt gled över på andra frågor än vad interpellationen egentligen handlade om. Anna Lundberg (L) ville prata om sin partiledare Nyamko Sabunis förslag om statliga kunskapsskolor, Marcus Jacobson (M) kameraövervakning och Anders Teljebäck (S) socialdemokratisk skattepolitik. Tråkigt för Romlid, men ännu mer tråkigt för de västeråsare som undrar vad kommunen gör för att faktiskt minska ojämlikheten.

Andra debatter i den långa interpellationsserien gällde bland annat det stora antalet utköpta medarbetare i kommunen, förskoleverksamheter med koppling till terrorism och höjd parkeringsnorm.

Därefter väntade två av kvällens hetaste ärenden: Tillägg till ägardirektiv för Mimer och Mälarenergi samt Moderaternas förslag om tiggeriförbud.

Frågan om tillägg i ägardirektivet var uppe redan i höstas. Men genom att oppositionen då använde ett av sitt skarpaste verktyg, väcka minoritetsåterremiss, kunde förslaget skickas tillbaka för att beredas mer.

Men, några klargöranden bjöds det inte på när frågan nu var tillbaka för att slutligen avgöras. Och flera oppositionsföreträdare menade att majoriteten struntat helt och hållet i återremissen. Kritiken är allvarlig. Att nonchalera oppositionen på det sättet är inte lite illa.

I riksdagen ser vi hur det nyskapade "vänsterkonservativa blocket" med M, KD och V gång efter annan sopar banan med och skadeskjuter regeringen. På samma sätt var det de partierna som fullständigt ägde frågan om tillägg i ägardirektivet. Med en rösts övervikt blev det dock som kommunstyrelsen ville, men trojkan Unell (M), Agestav (KD) och Romlid (V) fick Teljebäck och majoriteten att se otroligt svaga ut.

Det märktes att Jesper Brandberg (L), som inte kunde närvara under första delen av mötet, saknades i debatten. Men majoritetens försvar när det gäller ägardirektiv kan inte stå och hänga på en person. Teljebäck har som kommunstyrelsens ordförande det yttersta ansvaret, inte bara för Västerås utan även för den styrande majoriteten. De bristande insatserna i debatten var under all kritik.

Det duger inte att stå i talarstolen och vara upprörd över att motståndarna tar reda på information på egen hand och sedan beskylla dem för skrämselpropaganda. Och när Teljebäck var som mest ansatt av oppositionen var stödet från övriga majoritetskamrater obefintligt. De satt mest och skruvade på sig medan Unell, Agestav och Romlid radade upp allt som var fel med förslaget.

Den vänsterkonservativa oppositionen vann kvällens fullmäktige på walkover.

