Ericsson: Vi måste äta upp vildsvinsproblematiken!

Då och då läser vi om bilister som krockar med vildsvin ute längs de västmanländska vägarna. Det hände senaste för ett par tre dagar sedan på en länsväg i västra Mälardalen.

Den här gången gick det relativt bra – om man med det menar att ingen person kom till skada. Bilen tog desto mer stryk, men mest illa gick det för vildsvinet som avled på plats av sina skador från krocken.

Att vildsvin dör direkt eller i nära anslutning till bilkollisioner får ändå ses som tur i oturen.

Det hade varit desto mer olyckligt om djuret skadats svårt men inte dött av skadorna utan i stället tvingats lida. Antingen på platsen vid krocken och då utgjort en fara för sig själv, människorna i bilen den krockat med och andra mötande bilister, eller haltandes bort från vägrenen. Ett skadat, stressat och högst irriterat vildsvin är ingenting man vill möta.

Men att stöta ihop med vildsvin, antingen till bil eller till fots har blivit allt vanligare. Det beror på att vildsvinsstammen i länet har ökat kraftigt under de senaste åren, samtidigt som de har flyttat närmare våra tätorter där trafiken oftast är tätare.

Många villaägare har sett sina trädgårdar blivit sönderbökade, golfklubbar rapporterar om skadade banor och lantbrukare får sina grödor uppätna och marker förstörda.

Ja, störst bekymmer verkar landets jord- och skogsbrukare ändå ha. LRF presenterade i början av året en stor enkät som visar att så många som sju av tio bönder får sina marker förstörda av vildsvin. De ekonomiska konsekvenserna kan på sina håll bli stora.

Drygt 70 procent av de som har vildsvinsskador svarar även att skadorna påverkar deras mående och framtidstro negativt. Dystra siffror.

Situationen blir inte bättre av att vildsvinsstammen sprider sig i det närmaste okontrollerat. Svinen kan få två kullar per år, med upp till tio kultingar per kull. Redan under sitt första levnadsår kan en gylta (ung vildsvinssugga) bli dräktig.

Den svåra jaktformen har tillsammans med djurets enorma reproduktionsförmåga fått vildsvinen att öka lavinartat alltsedan de första grupperna bildades av, från hägn, förrymda vildsvin i södra Sverige under 70-talet.

Regeringen beslutade förra året, efter påtryckningar från markägare, jord- och skogsbrukare och jägarkåren, om ändring av jaktförordningen. Numer är elektroniska bildförstärkare, bildomvandlare, värmekamera och rörlig belysning tillåtna utan tillstånd vid jakt av vildsvin. Viktiga förbättringar.

Men, för att hålla vildsvinen i schack behövs mer än bara enklare och ökad jakt. Det måste bli lättare för jägarna att hantera det skjutna viltet.

I slutet av förra året lämnade Livsmedelsverket över slutrapporten från det regeringsuppdrag i vilket myndigheten analyserat möjligheten att "förenkla förfaranden för avsättning av svenskt vildsvinskött". Med andra ord: De vill se mer vildsvinskött på tallriken.

Bland annat föreslås att statliga subventioner av trikin- och cesiumanalyser införs, att jägare, efter kompletterande utbildning, ska kunna leverera vildsvinskött direkt till konsument och att en vildsvinspremie till jägare som lämnar in vildsvin till vilthanteringsanläggning utreds.

Många av förslagen är bra. Men vad regeringen och landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) väljer att göra med dem, det får vi se. Klart är att vildsvinens framfart måste begränsas, och det snart.

LÄS MER: Fler ledare av Gustav Ericsson

Anmäl text- och faktafel