Erik Jersenius: Är pingströrelsen svaret på vår tids andliga kris?

Daniel Alm har för mig beskrivit pingströrelsen som ett barn av moderniteten, den samhälls- och kulturform som vuxit fram sedan upplysningen, präglad av vetenskap, rationalism, individualism och tydligt utvecklade politiska system. Pingstförsamlingarna började ta form i USA och Wales i början av 1900-talet och rörelsen fick tydligt fäste i Sverige för drygt hundra år sedan. Pingstkyrkorna kännetecknas av att de vuxit fram nerifrån utan övergripande ledare eller organisationer. Det som förenar dem är deras betoning av den heliga Andes närvaro och människans personliga erfarenhet av Gud.

Pingströrelsen kallas ibland för ”den kristna kyrkans tonåring” och enligt Daniel Alm söker den fortfarande sin egen identitet som en del av den 2 000-åriga religiösa traditionen. Globalt sett växer rörelsen kraftigt och omfattar nu en halv miljard troende, men också i Sverige döps nu fler pingstvänner än på 30 år. Att betrakta pingstkyrkorna som ett svar på modernitetens andliga sökande får stöd av att den tidigare mycket stadscentrerade rörelsen nu hittar ut i landsbygden i Sydamerika, Afrika och Asien. Där pågår en omvandling av det slag som tidigare ägt rum i västvärlden när det traditionella jordbruket moderniseras och människornas ställs inför en ny existentiell situation och rådvillhet.

I sin bok ”Tungotal, tänkande, tjänande” betonar Daniel Alm den personliga gudserfarenheten och sällar pingströrelsen till den mystiska traditionen. Här finner vi förstås Sven Lidman, den svenske diktaren som vid sidan av Lewi Pethrus blev den svenska pingströrelsens centralgestalt under förra seklet. När Petrus stod för det utlevande i segern och härligheten, personifierade Lidman det inbundna, eftertänksamma och melankoliskt sökande, han hittade också hem i pingströrelsen efter utflykter i den katolska mystiken. Daniel Alm nämner också religiösa tänkare utanför rörelsen, som diplomaten och FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld, en kristen mystiker med stort socialt engagemang, och den medeltida franska mystikern Bernhard av Clairvaux med dennes ömma bild av treenigheten där den Helige Ande är som en kyss mellan Fadern och Sonen.

Daniel Alm problematiserar också den modernitet som åtminstone sociologiskt sett gett upphov till den rörelse han själv tillhör. Han vänder sig till två av modernitetens skarpaste kritiker, den skotske filosofen Alasdair MacIntyre och den polske sociologen Zygmunt Bauman.

MacIntyre har sin bakgrund i den vänsterintellektuella miljön i Storbritannien under 50- och 60-talet, men har vartefter blivit en ståndaktig katolik och intagit en skarpt antimodern hållning.

I sina verk ”A Short History of Ethics” (1966) och ”After Virtue” (1981) utvecklar han sina tankar genom att reflektera över den västerländska moralens historia från de gamla grekerna och framåt. MacIntyres tes är att våra moraluppfattningar och etiska begrepp är beroende av de samhällen och kulturer vi lever i, stora förändringar ändrar också våra värderingar och förskjutningar av ords betydelser.

Före stadsstaternas framväxt präglades antikens Grekland av en sorts hjälte- och hederskultur där idén om ”arete” stod i fokus, en moralisk strävan efter att leva upp till sin fulla potential i ett samhälle där alla har väl definierade roller. I Homeros diktverk ”Illiaden” och ”Odyssén” från 700-talet före Kristus skildras arete som att människor i sin karaktär full ut använde sina förmågor som styrka, mod och klokhet för att fullfölja sina uppgifter och uppnå sin samhällsgemenskaps bästa och försvara dess heder. Sådan moral levde sedan kvar i idealiserad form i grekernas teater och litteratur, men i många stadsstater (men inte alla, i exempelvis Sparta utvecklas arete till plikt och ära i ett djupt militaristiskt samhälle) omvandlades etiken till normer som lämpar sig för civiliserade gentlemän i den urbana demokratin, som förmågan att resonera och argumentera. I de sammanhanget framträder kända filosofer som Sokrates, Platon och Aristoteles.

I och med makedoniern Alexander den stores erövringar och sedermera romarrikets framväxt tar sig dygden andra former för att passa ”civiliserande” imperiebyggare bättre än för människan i den lilla stadsstaten. Efter Roms fall och kristendomens utbredning flyttas fokus mot en andlig jämlikhet gentemot Gud, men den kristna etiken formar och formas genom mötet med de kulturer den möter. MacIntyre beskriver hur det kristnade Europa inte riktigt var den enhetskultur vi kanske vill föreställa oss, utan hur många samhällen där klan- och hjältekulturer levde kvar sammanjämkades med kristenheten, något som bland annat tog sig uttryck i ridderlighetens dygder, med både våldsam heder och from tro som inslag. Det var då kyrkan, och i synnerhet genom den store katolske teologen Thomas av Aquino, försökte sammanfoga en kultur genom att skapa en syntes av kyrkofadern Augustinus uppdelning av människan som undersåte i både ett himmelskt och ett världsligt rike och den antike grekiske filosofen Aristoteles tanke om alltings enhet, hur Skapelsen både börjar och slutar i Gud och att precis allt därför har sin egen mening och mål i en jättelik gudomlig ordning.

Här tänker MacIntyre sig att förståelsen för den mänskliga naturen och hennes handlingsliv når sin mest förfinade analys, att det är i hennes karaktär och roll i en helhet som etiken når sin högsta punkt. Han hävdar att våra nyanser aldrig begripits bättre än där under högmedeltiden med hela europeiska kristenheten samlad i Katolska kyrkan. Sedan kom reformatorn Martin Luther som i teologiskt ”högmod” bröt sönder enheten genom att återigen skilja världen från Gud och med sin betoning av den personliga tron börja fräta ner västvärlden i nationalistiska strävanden och med en individualism som gett upphov till en skadlig upptagenhet vid antingen enskildas rättigheter eller den en nyttomoral som gjort allting till hedonistisk lusttillfredställelse samt en syn på naturen som Skapelsen som en förbrukningsvara skild från människan. När moralen inte längre härleds ur Guds vilja och Hans skapelse har människan gett sig in i ett vådligt företag.

Enligt MacIntyre har vi blivit allt mer upptagna vid våra egna flyktiga känslor inför det ena och det andra och vi kan inte förstå vår roll i en större enhet. Vi begriper helt enkelt inte längre de moraliska begreppen vi använder och har med förnuftet försökt fylla dem med ett innehåll som är för tunt och ensidigt. Denna förvirring har fått lång gående konsekvenser. När den tyske 1800-talsfilosofen Friedrich Nietzsche förkunnade sin dom över kristendomen med orden ”Gud är död!” genomskådade han samtidigt att hela modernitetens projekt, förnuft och vetenskap inte kan inte ge oss några riktiga svar på existentiella och moraliska frågor. Där öppnades människans sinne för en nihilism som tagit sig uttryck i det utan historisk motsvarighet blodiga och förintande sekel vi haft bakom oss. Moral är då bara ett uttryck för makt.

MacIntyres projekt har beskrivits som att vilja förena sina socialistiska insikter om människans gemenskap med den aristoteliska och katolska etiken. Hans kritik mot modernitetens politiska ideologier som liberalismen, marxismen och även konservatismen är långtgående och hård.

Precis som MacIntyre hade Bauman bakgrund i marxismen och var också först verksam som både underrättelsetjänst agent och sedermera forskare i hemlandet under kommunisttiden.

Enligt Bauman har det moderna projektet handlat om att skapa samhällen som är trygga och få bukt med alla livets osäkerheter. Det har tagit sig uttryck i kraftigt reglerade välfärdssamhällen och samtidigt en vetenskap som gjort anspråk på att finna lösningen på tillvarons mysterier. Människan har gett upp en hel del frihet för att få den tryggheten. Motsägelsefullt nog leder modernitetens framryckningar till nya osäkerheter, hela tiden framstår individer och grupper som problematiska därför att de inte automatiskt kan inordnas i allt mer likriktade samhällen.

Här har det moderna projektet sällan gått varsamt fram, de som motsatt sig eller ställt sig utanför dess framsteg eller som helt enkelt inte passat in har marginaliserats, disciplinerats eller rent av förintats. Bauman hävdar också att Förintelsen inte är ett utslag för gammal unken antisemitism (just de tysktalande länderna var traditionellt sett tämligen trygga samhällen för judar att leva i) och blods- och jordmystik, utan ett utslag för nazisternas kärlek för byråkrati, teknologi och modevetenskapen rasbiologi. Judarna identifierades som ett hot därför att de inte passade in den rasistiska vetenskapen världsbild. Vi kan alltså inte bortse från att också Förintelsen är ett utslag för det moderna projektet.

Modernitetens individualism utgör enligt Bauman en fara för människan, allt mer självupptagna och isolerade tappar vi förmågan att leva i gemenskap. Det modernas kontroll har gått över i något som han kalla flytande ”modernitet”, att vår frihet uttrycks genom val på marknaden innebär att hela verkligheten fragmentiseras där vi saknar band till varandra och blir allt mer otrygga och vanmäktiga. Konsumtionen ger oss egentligen ingen mening, vi står enbart vilsna inför tomheten. Vi har också förlorat förmågan att vara moraliska människor, förr kunde vi bättre överblicka följderna av våra handlingar, nu får allting osynliga konsekvenser. Vårt samlade beteende håller exempelvis på att förstöra klimatet och hota livet självt.

Både MacIntyre och Bauman resonerar i termer av en slags moralisk språkförbistring till följd av mänskligt övermod, vår önskan om att dominera verkligheten har gjort att våra egna etiska begrepp inte längre är tillämpbara för att förstå de dilemman vi ställs inför i en allt mer kaosartad och rent av döende värld.

Första Mosebok innehåller en rad myter om hur människan kommer allt längre från Gud när de i övermod trotsar honom. De första människorna Eva och Adam äter av den förbjudna frukten från Kunskapens träd och får kännedom om ”gott och ont”, ett vetande som människan gång på gång visat sig oförmögen att hantera. Deras förstfödde Kain slår ihjäl sin lillebror Abel av avund och för på så vis in våldet och döden i Skapelsen. De talrika ättlingarna talar sedan samma språk och kan därför organisera sig för att bygga Babels torn, en stad så hög att den kan nå himlen. Gud straffar människorna för deras högmod genom språkförbistringen och splittra dem så de sedan sprids över jorden.

I Nya testamentets Apostlagärningarna berättas det att den Helige Ande kom över de första kristna vid pingst, det vill säga femtio dagar efter Jesus död och uppståndelse under påsken. Det är nu tungotal äger rum för första gången, den språkförbistring som Babels torn innebar upphävs nu. Apostlarna kan tala på språk som de tidigare inte behärskade och sprida Guds ord över världen.

Inom pingströrelsen är tungotalet som andegåva något levande och närvarande. Daniel Alm berättar att han själv talar i tungor och försöker förklara dess fenomen. Just pingstvännernas tungotal är något som inte sällan ses i ett löjes tecken av utomstående, även av andra kristna. Daniel Alm framhäver att Paulus omnämner tungotalet också som något som inte nödvändigtvis är begripligt för andra, men ett uttryck för den troendes förbindelse med Jesus och Gud genom Anden, ett förtroget samtal om tillvarons djupa hemligheter.

Han utvecklar här också sina tankar om språket som inte bara något kommunikativt, som överför information, utan också något kreativ. Gud skapar världen genom sitt Ord och i Jesus blir Guds Ord bokstavligen korsfäst och uppståndet. Människans första uppgift är också att sätta namn eller ord på Skapelsen, ett medskapande göromål. Här kommer vi också till synen på Bibeln. Enligt Daniel Alm är pingströrelsen varken fundamentalistisk eller liberal i sin tolkning av texterna. Betoningen av den egna gudserfarenheten och förståelsen genom de skrivna bibelorden blir en levande dynamik där den Heliga Skrift blir en outtömlig källa att ständigt kunna vända sig till. Utifrån sett uppfattas samtidigt pingströrelsen i åtminstone vissa moralfrågor inta en traditionell konservativ ställning utifrån Bibelns ord.

Den Helige Ande fyller också församlingarna och deras medlemmar med mod och kraft att verka för en bättre tillvaro. Här ser vi lite av den mörkare människosyn som vi återfinner inom den katolska och lutherska traditionen där människan också är en oförbätterlig syndare. Skapelsen är i vardande och människan, fylld av Anden, fortsätter den. Goda samtida exempel på det är de senaste mottagarna av Nobels fredspris, den kongolesiske läkaren Denis Mukwege och Etiopiens president Abiy Ahmed, båda pingstvänner från den kontinent som både är mänsklighetens ursprung och tycks bli dess framtid. Den framtiden ter sig för pingstvännen hoppfull och ljus.

Samtidigt beskriver Daniel Alm dagens svenska samhälles utmaningar där hårdför individualism och social ingenjörskonst kombinerats med en stor invandring av människor från helt andra kulturer. Strävan efter likriktning och den växande mångfalden blir svår att foga samman. Kanske ruvar pingströrelsen på åtminstone ett av de andliga svaren på den utmaningen, för inom den förenas just individen med gemenskapen i en modern platt och mindre hierarkisk kultur. Rörelsen blir också hem för pingstvänner som flytt hit och inlemmar genom dopet andra nya svenskar i sin gemenskap. Bara församlingen i Västerås representerar ett 50-tal olika nationaliteter och håller gudstjänster också på finska, spanska, amhariska och tigrinska.

Samtidigt ruvar i faran med utrymmet för starka personers maktambitioner i pingstkyrkorna. Karismatiska ”populister” kan ta kontroll om församlingar som leder till sådant som är allt annat än gott. Daniel Alm tar upp problemet med reflektionens problem när den de överbyggande teologiska systemen (som i Svenska Kyrkan eller Katolska kyrkan) inte finns på samma vis och där lokala pastorer kan få ett farligt stort inflytande över sin församling som i Knutby där maktmanipulationer ledde till mord och mordförsök.

Pingströrelsen är fortfarande tonåring bland kyrkorna, kanske växer den upp till att axla den kristna traditionen och tron i den helt nya tid vi nu tycks träda in i.

