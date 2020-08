Erik Jersenius: Linné var knappast rasist – se upp med aktivisternas historierevisionism

Reviderad historieskrivning kan komma i fråga om saker av betydelse för att förstå det förflutna har förträngts, dolts eller tidigare helt enkelt inte upptäckts, inte när historien justeras för att passa rådande ideologiers politiska intressen.

För fyra år sedan uppmärksammade historieprofessorn Dick Harrison illustratören Hanna Böhms affisch ”Kort om rasism i Sverige”. Den för oss till ett svenskt klassrum. Där står en medelålders kvinnlig lärare som pekar med en pinne mot en vit tavla med ett stort porträtt av Carl von Linné med en text som korrekt beskriver honom som en ”begåvad vetenskapsman”. I förgrunden sitter en flicka och är arg, hon läser en bok om svensk historia och tänker ”Carl von Linné grundande ju Rasbiologiska institutet, varför står inte det med?”.

Affischen som spreds i svenska skolor förmedlade budskapet att vår historia är förljugen, de fula sidorna av vårt förflutna har censurerats. Problemet är bara att Böhms illustration var mindre vederhäftig än något av president Donald Trumps ökända tweets, hon ljög själv om historien.

Linné dog 1778, 143 år innan Rasbiologiska institutet grundades och var därför över huvud taget inte inblandad i det. Försynt påpekade Harrison att Böhm nu valt att tävla i högerextremisternas paradgren, att förvanska historien för sina egna politiska syften, något som nazisterna i Tredje riket var mästare på. Bakom hennes affisch stod Arvsfonden, Interfem, RFSL Stockholm, RFSL Ungdom och Nätverket för normkritiska skolgrupper. Väl välvilligt konstaterade Harrison att kampanjen var ett välment, men förfelat försök att bekämpa rasism. RFSL Ungdom saluför fortfarande den historieförvanskande affischen på sin hemsida, nu med det lösare, men fortfarande tendentiösa påståenden att "Linnés arbete lade grunden för rasbiologiska idéer..."

Påståenden om Linnés rasism är ett försök att etablera en faktoid, en vida spridd falsk föreställning som hålls för sann. Under sommaren har sådana krafter försökt få statyer av en av de största och främsta vetenskapsmännen någonsin bortflyttade utifrån rena lögner om hans gärning. Ett av mänsklighetens främsta genier ska tvättas bort från historien.

I en debattartikel i Expressen i juni beskrev journalisten Bilan Osman Linné som ”rasismens stamfader”, utan att presentera några som helst belägg för påståendet. I ett par artiklar i Aftonbladet placerade författaren Henrik Arnstad under samma månad Linné bland världshistoriens mest inflytelserika rasistiska ideologer och hänvisade till att han studerats av internationella rasismforskare, men talade inte om att ett sådan etiketterande av Linné är också är starkt och på goda grunder ifrågasatt inom vetenskapssamfundet.

När rasismens idéhistoria målas med breda penseldrag kan snart sagt alla svepas med, ibland dyker den antike grekiske filosofen Aristoteles upp i sådana beskrivningar som ”proto-rasistisk” på grund av sin skarpa distinktion mellan greker och ”barbarer”, det vill säga alla andra folk och människor. Sådana rasismforskare påstår att Linnés upptäckter inom biologin skulle ha öppnat för den vetenskapliga rasismen och så småningom bli ”ideologi för oräkneliga folkmord”. Det vill säga studera inte naturen, det leder till förintelse.

Arnstad exemplifierade rudimentärt med att nämna Linnés fyra människovariationer och dennes beskrivningar av européer som vackra, muskulösa och uppfinningsrika och afrikaner som frånstötande, tröga och oföretagsamma. Problemet är att Arnstad utelämnar att Linné inte talar om människor i biologiska kategorier, utan som kulturvarelser, och att han dessutom placerar Amerikas urinvånare och samerna som de mest förfinande varianterna av vår art. Européerna har enligt Linné sina förtjänster, men är framför allt moraliskt och kulturellt degenererade och dekadenta. Om den svenska vetenskapsmannen nu hade så stort inflytande över makthavare kan man fråga sig varför det gick som det gick för både samer och indianer. I sammanhanget är det också värt att understryka att det hos Linné inte finns ett enda spår av antisemitism.

Arnstad fick svar på tal av Gunnar Broberg, professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet och Linnékännare, som förra året utgav den vackra biografin ”Mannen som ordnade naturen”. Broberg påpekar att Linné framför allt är ”besk” mot människan och understryker problemet med att försöka tillskriva en 1700-talsmänniska vår samtida uppfattning om rasism, precis som Harrison betonat att var levande vuxen människa född före 1950 är ”rasist” sett ur dagens perspektiv. Broberg har inte enbart ägnat sin långa och prisade forskargärning åt Linné, han är dessutom den som mest i vetenskapligt hänseende studerat Rasbiologiska institutet och den svenska rasbiologin och finner ingen som helst relation mellan den och Linné. På samma vis har Harrison, som skrivit en uppmärksammad trilogi om slaveriets historia, inte kunnat placera in Linné som någon slaveriideolog, det enda Linné skriver om slavar är de fångar han ser straffarbeta på Kalmar fästning under sin forskningsresa till Öland och Gotland 1741.

I själva verket är Linné ett nyckelintellekt i studiet av vårt eget väsen. Charles Darwin var starkt influerad av svenskens studier i sitt banbrytande verk ”Om arternas uppkomst” (1859) och vetenskapshistorikerna är överens om att Linnés insatser var avgörande för evolutionsbiologins utveckling. Den tyske biologen Ernst Haeckel, embryologins grundare, har hävdat att Linnés största insats var just inom människoforskningen.

För att förstå Linnés geni och uppfattning om människan måste vi få grepp om vem han var. Född som Carl Linnaeus 1707 växte han upp i småländska Stenbrohult där hans far Nils Linnaeus var kyrkoherde. Fadern var likt många andra i släkten amatörbotaniker och Linné har beskrivit barndomen i hemmets rika och välkända trädgård som att befinna sig i självaste Eden. Där utvecklade han tidigt sitt stora intresse för blommor och växter, när Linné som vuxen bevittnade det nerbrunna barndomshemmet beskrev han det med stor sorg, som att ett syndafall hade inträffat. Själv skulle Linné som förvaltare av den botaniska trädgården i Uppsala, numera Linnéträdgården, göra den världsberömd för sin artrikedom. Den kom av andra naturforskare långt efter hans död beskrivas som det närmaste Edens lustgård man kan komma i världen. För att inte tala om Linnés sommarbostad Hammarby i Uppsala där man fortfarande kan se den paradisiska trädgård han skapade åt sin familj.

Det är riktigt att Linné ofta omnämns som ”vår blomsterkonung” i Sverige, men internationellt sett är han kort och gott ”Linnaeus”, ett begrepp större än han själv, en av de främsta vetenskapsmännen någonsin och därtill bland de främsta tänkarna. Bortsett från hans outplånliga avtryck inom naturvetenskapen har filosofer och författare som Jean-Jacques Rousseau, Jeremy Bentham, Immanuel Kant, Johann Wolfgang von Goethe (som likställde hans geni med William Shakespeares och Baruch Spinozas) och kanske något oväntat Michel Foucault influerats av honom. Den moderne franske idéhistorikerns teorier om makt och kontroll har försökts användas för att reducera Linné till en härskarnas knähund och ideolog för den ”förtryckande moderniteten” (jämför Arnstad ovan), något som Broberg påpekar framstår som fullständigt banalt.

Genier som Linné är en på miljarden, om ens det räcker. Endast 23 år gammal färdigställde han sitt magnum opus ”Systema naturae” (1735), ett ännu helt unikt vetenskapligt arbete som kategoriserade den då kända naturens arter i ett system som används inom den biologiska forskningen än i dag. Inte sällan har han jämförts med ett annat mänskligt unikum, tonsättare Johann Sebastian Bach. Likt Bach systematiserade och visade mönstren i musiken ordande Linné naturen, och båda gjorde det för ett högre och djupare syfte, de ville visa oss Guds närvaro i världen.

Utöver sina otaliga arbeten inom biologi, botanik, naturhistoria, medicin, mineralogi, ekonomi, historia, antropologi och folklivsforskning författare Linné också texter i filosofiska och teologiska spörsmål. Det finns ett egenartat och fascinerade tankesystem som flätar samman hans samlade forskargärning.

Även om Linné bidrog till upplysningen, var han själv ingen upplysningsman och han verkar inte alls ha bekantat sig med samtidens stora franska och tyska tänkare. Snarare utgör han en helt egen brygga mellan barocken, med dess strävan att systematisera och binda samman, och romantiken, med dess svaghet för det organiskt växande, de sinnliga krafterna och potenserna.

Utöver ett uppenbart inflytande från en annan svensk 1700-talsgigant, hans skäktning vetenskapsmannen och den kristne mystikern Emanuel Swedenborg (vars forskningsområde främst var himmelriket), för Linné samman Aristoteles och Platons filosofi med 1600-talstänkare som René Descartes och Francis Bacon och dessutom en rejäl dos göticism, föreställningen om en storvulen svensk historia, men också talmystik, alkemi, ren ockultism och hermetism, den fornegyptiska läran om att världsalltet springer ur en enda punkt.

Linné utvecklade sexualsystemet för växter och djur, iakttagelsen att allting förökar sig genom den sexuella dynamiken mellan två kön, något som anats redan under antiken, men först bevisats under 1600-talet. En pansexualitet genomströmmar hela hans tankevärld, Linné beskriver just den sinnliga kärleken, eller sexualiteten, som tillvarons drivkraft. Över huvud taget tycks hans verklighetsuppfattning nära uteslutande materialistisk, i Descartes anda skildrar han kroppen som något mekaniskt, den åldras och förslits när den används och får viss reparation genom sömn och näring. Själen tycks för honom synonym med det dåvarande modefenomenet elektriciteten, ett batteri i maskineriet så att säga. Samtidigt vänder han sig mot fransmannens skarpa åtskillnad mellan djur och människor, enligt Linné är de båda besjälade i den meningen att de har medvetande, skillnaden är bara graden i hur mycket de kan förstå och tänka. Kristus nämns knappt av Linné och hans tycks inte tro på ett liv efter detta, Gud utgör i stället en balans i tillvaron, en både skapande, födande och hämndfullt förgörande kraft som utgör det system som är Skapelsen. På ett vis som för tankarna till den dystre engelske filosofen Thomas Hobbes beskriver Linné naturen som ett allas krig mot alla, en våldsam och blodig kamp mellan livsformer där den enda säkra utgången för var och en ändå endast är lidandet och döden.

Det är Linné som namnger vår art som homo sapiens, ”den visa människan”. Han är för sin tid minst sagt ovanligt fascinerad av apor och placerar oss inom samma familj som dem, ett släktskap Linné samlar belägg för över tid. Han är den som i modern tid först tar steget och visar på våra nära band med aporna. Linné fick förstås i kritik under sin samtid för det, samtidigt var den inte så brutal och ihärdig som man kunnat tro. Inte en enda av Linnés skrifter blir bannlyst av Vatikanen, de katolska teologerna och forskarna läser honom i stället och inom teologin har naturstudiet länge varit givet, genom Skapelsen förstår vi Skapare och inte heller har evolutionsteorin varit fjärran.

Redan på 500-talet före Kristus börjar den grekiska filosofen Anaximander närma sig evolutionstanken när han föreslår att allt liv härstammar från havet och en tid då jordskorpan var täck av vatten. Anaximander tänker sig att också människan utvecklats från vattenlevande varelser som fiskar. Omkring hundra år senare är en annan tänkare, Empedokles inne på samma spår och tänker sig att både djur och växter utvecklats över tid på ett slumpartat vis genom korsningar och anpassningar.

Aristoteles ägnade likt Linné en stor tid åt att kartlägga växt- och djurriket och bedrev sina naturstudier på den grekiska ön Lesbos, han blev central för framtida biologisk forskning. Hans iakttagelser om kroppsliga mekanismer är helt korrekta, även om Aristoteles teoretiska ramverk skiljer sig från det vi har i dag. Han tyckte sig se ett mönster i naturen, hur allt har utrustats för funktioner i ett system.

Under romarriket överlever tanken om evolutionen. Filosofen Lucretius skildrar en sorts evolutionär process där hur växterna, djuren och människorna utvecklas ur tomrum och materiella partiklar genom anpassning i sin berömda lärodikt ”De rerum natura”, skriven cirka 55 år före Kristus.

Kyrkofäderna Origenes och Augustinus hävdade båda att Bibelns skapelseberättelse skulle tolkas allegoriskt och att den skildrar den andliga relationen mellan Gud och människan, den är inte en utsaga om historien. Framför allt utvecklar Augustinus tanken om att alla livsformer tycks ha utvecklats över lång tid. Han skrev rätt ut att det var barnsligt att tro att Skapelsen gick till så som den skildras i Bibeln, utan att allt levande inklusive människan måste har vuxit fram vartefter och att det förmodligen skett genom att mindre organismer förändrats och blivit större med tiden. I dag hävdar vetenskapshistorikerna att om Augustinus tankar vunnit större genomslag i den medeltida kyrkan så hade den biologiska forskningen liksom upptäckten av evolutionen kommit sekler innan Darwin.

Under islams guldålder mellan 700-talet och 1300-talet tänkte muslimska lärda i termer av att Skapelsen utvecklats över tid och genom naturligt urval. I sitt stora verk ”Muqaddimah” (1377) hävdade den arabiske filosofen och historikern Ibn Khaldun att människan härstammar från apan utifrån observationer av apornas förmåga att tolka sin omgivning och interagera med den.

I Europa försökte teologerna att förstå världen genom att sammanföra Platons tänkande med Bibeln och kristna föreställningar. Resultatet blev en tämligen statisk verklighetsuppfattning där allt levande motsvarades av en idé eller form hos Gud och reflekterande en perfekt skapelse (Platon själv hade inte motsatt sig en evolutionsteori, hans tanke om idévärlden är sådan att idéerna inte ständigt behöver vara materialiserade). Men genom utbytet med den muslimska världen återupptäckte man Aristoteles, vars arv förvaltats av islams lärde. I synnerhet spelade det roll för medeltida skolastikens och katolicismens store italienske tänkare Thomas av Aquino som sammanförde det aristoteliska och kristna. Aquino hävdade att vi kan lära känna Gud genom att utforska hans skapelse och att de upptäckterna också trumfar eventuella utsagor i Skriften. Han drog slutsatsen att världen skapats över tid utifrån hur Gud så småningom ville ha den och genom att öppna den kristna världen för den evolutionära tanken banade också Aquino vägen för vetenskapsmän som Linné och Darwin.

Linné är klar över att människan har ett gemensamt ursprung och utgör en gemensam art, men delar in oss i fyra variationer, något rasbegrepp eller fixerade kategorier är det inte tal om. Även om han beskriver de olika variationerna utifrån hudfärg är han tydlig med att det, väl medveten om att Galilei Galileis upptäckt av färgens flyktiga natur, inte duger för att definiera människotyper. Inte heller kan olika människoarter urskiljas genom karakteristik som storlek, lukt, kön, monstrositet, hårighet, livslängd och så vidare. I stället beskriver han människovariationerna utifrån stereotypiska karaktärsdrag som han hävdar samspelar med de klimat och miljöer de lever i. Amerikas urinvånare, ”Americanus”, är koleriska, enkla, ivriga och stridslystna. ”Afer”, afrikanerna, är sluga, sävliga, långsamma, avslappnade och försumliga. ”Asiaticus”, asiaterna, är melankoliska, stela, allvarliga och giriga. ”Europaeus”, européerna, är muskulösa, snabba, smarta, uppfinningsrika, men också lättsinniga.

Det är oklart ifall Linné faktiskt rangordnar variationerna, men mest utvecklad tycks han mena att ”Americanus” (dit han också räknar samerna) vara, ett utslag av den romantik kring den ”ädle vilden” som var populär under 1700-talet. Samtidigt är den afrikanske ”hottentotten” den minst förfinade människan.

Linné omnämner även en annan människoart, ”homo troglodytes”, ”grottmänniskan”, vilka tycks avse beskrivningar han tagit del av om apor och det har visat sig att han egentligen avsåg gibboner. Han nämner också en rad fabeldjur under beteckningen ”paradoxa”, dessa försöker han avmystifiera och avslöja. Linnés tes är att de är olika sorters apor som har beskrivits på ett sagolikt vis. Dessutom har han en särskild kategori för det han kallar ”monstreum”, de utgör ingen egen variation på människan utan exempel på individer och grupper som utmärker sig genom sin abnormitet, hit räknar han personer med deformerade huvuden, ”alpdvärgar”, ”patagonska jättar” (jättelika människor som påstods leva i det vi i dag kallar Peru), de påstått entestiklade khoikhoi i södra Afrika och europeiska flickor med snörda midjor (!).

Likt Aristoteles hävdar Linné att människan är en ”zoon politikon”, ett ”politiska djur”, en samhällsvarelse. Det är genom vår gemenskap med andra och vår kultur som vi uppnår förstånd, som vi har förmågan att bli homo sapiens. Intressant nog är det inte den europeiska kulturen med dess smutsig, urartade städer och lättsinne som Linné håller som högst, det är indianernas och samernas nomadkulturer, perfekt ekonomiskt anpassade till de naturmiljöer de lever i, som han uppfattar som de mest förfinade människor vi kan finna. Utifrån dagens klimat- och miljösituation har vi skäl att ge honom rätt. För Linné är också väl medveten om vår arts destruktivitet, han kallar oss också för ”naturens tyranner”, vi har gjort uppror mot Guds ordning och själva satt oss som brutala herrar över världen.

När Linné gjorde sin Lapplandsresa 1732 dokumenterade han antropologiskt noggrant samernas kultur och samhällsgemenskaper och höll dem för att vara de främsta och mest äkta svenskarna. Han skingrar hemska fördomar om samerna och uttrycker sin beundran för dem.

Linnés skildring av sin Lapplandsresa gör det tydligt hur olik hans föreställningsvärld är gentemot vår. Även om han nedtecknar sådant som flora och fauna och inventerar tillgång till kyrkor, sjukhus och andra viktiga samhällsfunktioner bland norrlänningarna tycks han också uppfatta att det är ett rent mytiskt landskap han besöker. Han är starkt influerad av Olof Rudbeck den äldres fascinerande och märkliga göticistiska verk ”Atlantica” (1677-1702). När han passerar Dalälven vid Älvkarleby är det här Älvkaron, färjkarlen, som för oss över floder Styx och när han kommer till lilla Trödje norr om Gävle är han övertygad om att det vad där Troja låg. Ja, själva Lappland är rent av platsen för det Edens lustgård.

I Linnés senare resor till Dalarna, Öland och Gotland, Västergötland och Skåne tar inte myterna någon stor plats, han fokuserar på botaniska och antropologiska beskrivningar. Det finns en stor respekt för ”vanliga” människors kunnande. De kloka gummor som botar med örter och huskurer, framhåller han, har ofta har större medicinska kunskaper än han själv, även om det inte är teoretiserade på samma vis, och bönderna har kunskaper om växter och djur han inte hade någon aning om fanns.

För 1700-talsmänniskan var skönhet starkt förknippat med nyttighet och även Linné har ett utilistiskt tänkande. När han gör sina resor i Sverige funderar han på hur landytorna kan användas ”bättre”, även det mytiska Lappland som också betraktades som ett oexploaterat svenskt ”Västindien”. Broberg varnar för att övertolka denna sida hos Linné och förringa honom till en simpel kolonisatör, som tidigare nämnt uppfattar han att samerna utvecklat den bästa kulturen och ekonomin för det landskap de lever i. Bakgrunden finns i en betydligt större diskussion som pågick flitigt i riket vid tiden, svensk makthavare och intellektuella brottades med problemet hur välståndet i landet skulle höjas, fattigdom och svält var ännu en stor plåga för svensken. Linné, som gör sina resor på kronas bekostnad, har också ett ämbetsmannadrag över sig, precis som den store statsbyggaren Karl XI:s projekt att inventera och organisera konungariket söker Linné beskriva och bringa ordning i den svenska floran och faunan.

Linné hade som nämnt inga höga tankar om européer och de han tyckte allra minst om var fransmän, de mest vulgära och dekadenta. De känslorna tycks i viss mån ha varit ömsesidiga då han i Frankrike fann sina största kritiker. Linné var inte något språkhuvud, han blev inte ens riktig flink på forskarspråket latin och lärde sig aldrig franska. Hans egna skrifter översattes dock till engelska, tyska och franska och spreds över den lärda världen.

I Frankrike hade han sin stora konkurrent och kritiker Georges-Louis Leclerc de Buffon, filosof och naturforskare. Buffon brukar vid sidan av Linnés nämnas som central för Darwins och den senare biologins upptäckter och var på samma vis ett universalgeni. Precis som Linnés skrifter hade betydelse för svenskan var Buffon en stor litteratör, minst lika inflytelserik för franskans förvaltande och utveckling som Voltaire och Rousseau. Likt Linné hävdade han människans släktskap med apan, men tänkte sig att aporna var en sorts degenererade människor. Över huvud taget är Buffon mer ”rasistisk”, eller snarare ”eurocentriskt” än Linné, han påstod att människorna blir mörkare i huden och mer aplika om de lever mindre förfinat, samtidigt innebar det att en människa med mörk hy kunde bli ljusare inom en livstid om dess levnadsförhållanden ändrades (!).

Buffon kritiserade Linné för att vara för statisk i sin naturuppfattning och ifrågasatte nyttan med precisa kategoriseringar, han trodde på mer flytande naturbeskrivningar eftersom allt levande var i ständig utveckling. Fransmannen var i den meningen mer kritisk till vilken kunskap människan faktiskt har och vilka vanföreställningar som ryms i vårt språk och verklighetstolkningar. Linné var betydligt närmare Platon i tanken om att avgränsningar och definitioner av olika arter också innebar att vi upptäcker dem som något reellt existerande oavsett vår kännedom om dem. I Bibeln namnger den första människan djuren och växterna och Linné tycks också ha uppfattat sig som något av en mystiker som blottade en dold gudomlig ordning i tillvaron genom just namngivande och definierande.

Så småningom kom de två herrarna att närma sig varandra, Buffon blev varse att kategoriseringarna systematiskt ökade vårt vetande om naturen och Linné begrep allt mer att naturen faktiskt var stadd i förändring. När Linné fått kännedom om över 15 000 olika arter började han tvivla på att det ursprungliga Eden verkligen skulle kunna ha rymt dem alla med de olika klimatförutsättningar de kräver. Han började teoretisera kring att nya arter uppstod genom hybridisering, något Linné blivit varse inom växtriket och inom djurriket, som exempelvis mulan och en del fågelarter.

Både Buffon och Linné intresserade sig för klimatets betydelse för natur och livsförutsättningar, men Linné tycks inte har varit bekant med Montesquieus tankar om att klimat också formade människotyper. Buffon utvecklade sina idéer mer och teoretiserade kring hur klimatförändringar påverkat arternas spridning och lade på så vis grunden till både dagens klimatforskning och ekologi. Hans intresse för geologi fick honom att utmana rådande idéer att jorden var 6 000 år och han hävdade att den måste vara betydligt äldre, åtminstone 75 000 år. Katolska kyrkan gick betydligt hårdare fram mot Buffon och brände hans skrifter, men precis som Linné var han inte ateist utan försökte finna Gud i Dennes skapelse.

För Linné är människans främsta dygd nyfikenheten, det är den som driver oss framåt och får oss att vilja veta mer om oss själva och världen. Arnstad pekar på att andra, genom religiösa övertygelser, ifrågasatte slaveri och indelning av människor. Det är ofta i de sammanhangen präster och teologer framhålls som representanter för det goda samvetet och människovärdet, exempelvis fann den svenska rasbiologiska forskningen och dess människosyn sina kritiker inom Svenska kyrkan. Men deras andra uppfattningar, om sådant som kvinnans roll i samhället eller om homosexuella, torde inte vara lika uppskattade av dagens vänster. Man kan också fråga sig om det alltid är rimligt att alltid låta etiska och religiösa doktriner hindra vårt sanningssökande, utan människor som Aristoteles, Augustinus, Ibn Kahldun, Aquino, Linné och Buffon hade vi inte vetat något om vår biologiska och kroppsliga historia.

Även om Linné på många vis känns oss nära när vi i dag läser honom, så är han också fjärran. Genom forskning önskade han skingra vidskepelser, men var också fäst vid dem och höll själv många för sanna. Även om det var Linné som avslöjade att den berömda hydran i Hamburg var falsk, det som omtalades som en lämning från en mytisk urtid och som visade sig vara en tingest hopsydd av delar från ormar och vesslor. Samtidigt räknar han med att olika monstrum faktiskt existerar, inte minst sjöodjur som Kraken och sirener. Havsvärlden är ett stort utforskat mysterium för honom och är det även i mångt och mycket för oss i dag. Under 1700-talet ledde upptäckten av köttätande växter liksom inte minst koralldjur till stor förvirring och uppståndelse i vetenskapssamhället, dessa varelser som tycktes befinna sig mellan växt och djurriket uppfattades först närmast utomjordiska och verklighetsfrämmande.

Även om Broberg avfärdar försöket att sätta rasistbeteckning på Linné, finner han goda skäl till att framhålla den svenska vetenskapsmannen som en tidig feminist. Långt före feministiska tänkare som Mary Wollstonecraft ifrågasätter han misogyna beskrivningar av kvinnor, Linné hävdar att vi ärver vårt förstånd av modern och att intelligens är en i första hand kvinnlig egenskap (!) och tycker också att släktled ska indelas efter mödernet. Dessutom framhåller han att kön inte enbart är kroppsliga utan också något som också tar sig olika uttryck beroende på samhälle och kultur. Linné värnade även om att i sina skrifter nämna och lyfta fram kvinnliga naturforskare och botaniker, genier och pionjärer som Hildegard av Bingen, Sibylla Merian, Jane Colden, Anne Monson och Anna Blackburne.

Vi ska behålla och fortsätta sätta upp minnesmärken över människor som Linné och Buffon, de som vågat söka sanningen om oss själva. Nyfikenhet är inte en dygd hos de människor som nu försöker svartmåla våra stora vetenskapsmäns minne med överdrifter, feltolkningar och rena lögner. Deras last är att de är ideologiskt förblindade. Det är ur självömkan och bitterhet denna kulturskymning stiger och det finns ingen anledning att acceptera eller respektera det.

Inte bara ska vi minnas Linné genom statyer och gatunamn, i skolan ska eleverna läsa hans fantastiska texter. August Strindberg hyllade Linnés vackra sakprosa och det finns i dag inte en svensk journalist eller författare som kan förmedla läsupplevelser jämförbara med Linnés skildringar av sina resor i 1700-talets Sverige.

Nu har FN slagit larm om att en miljon arter, växter och djur, riskerar att utrotas innan seklets slut, bara sedan Linné besökte Skåne beräknas landskapet har förlorat en dryg tiondel av sitt artbestånd, de artrika ängar som då omgav svenskarna håller nu på att helt försvinna. Att vi själva lever i en allt mer förfulad Skapelse beror på samtidens enfaldiga människa, så erbarmligt inskränkt att hon inte har några skäl att sätta sig över doms över historiens genier. Vi är så långt ifrån homo sapiens man kan komma.