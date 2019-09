Erik Wikberg: Romancelitteraturen är så mycket mer än bara "tantsnusk"

Det finns en litteraturgenre som i eftertankens kranka blekhet kommer att ge många dåligt samvete. Internationellt är den en av de största skönlitterära genrerna som finns.

Jag talar om romance och reflekterar över detta när jag läst klart en av Simona Ahrnstedts romaner. Hon brukar beskrivas som Sveriges romancedrottning och hennes böcker har sålts till 23 länder. Dessutom är hon en av fyra grundare till Romanceakademin.

Även om hon har en priviligierad position läser jag om hur hon stångas mot människor som hånar genren. Det handlar om litteraturrecensenter som koketterar med att de aldrig läst en romancebok och om hur hela genren kallas för tantsnusk.

Man behöver inte vara något analytiskt geni för att misstänka att det finns en primär orsak till genrens låga status, nämligen att den i hög utsträckning skrivs och läses av kvinnor.

Det är inget nytt under solen. Se på författare som Jane Austen, Erica Jong eller Kerstin Thorvall. Vad de har gemensamt är att de anses betydligt finare att läsa i dag än när de först publicerades. Om det kommer att ske med svensk romance återstår att se, men ett första steg vore att inte avfärda all litteratur med denna genrebeteckning på förhand.

Vad jag tycker är den mest intressanta aspekten av modern svensk romance är att den kontrasterar kriminalromanen i sina kvinnoporträtt. Till skillnad från de senare porträtteras kvinnorna sällan som värnlösa offer, sexobjekt eller lik. De har egen vilja och agens, ges huvudroller och har något så hotfullt som en egen sexualitet. Marie Shear skrev 1986:

”Feminism is the radical notion that women are human.”

Med det i åtanke är romance påfallande mer feministisk än mycket annan samtidslitteratur.

I filmens värld har Bechdeltest blivit ett allt mer populärt lackmuspapper för att ge en snabb konsumentupplysning om verkets kvinnosyn. För att klara testet behövs det finnas två namngivna kvinnor som talar med varandra om något annat än män; något som visat sig vara svårare än man kan tro för många regissörer.

Jag är inte någon stor förespråkare av triggervarningar, men någonstans borde det finnas en folkräkning över alla kvinnliga bikaraktärer i samtidslitteraturen som enbart fyller rollen som just offer, sexobjekt eller döda kroppar. En sådan sammanställning skulle nog avtäcka ett mönster vi inte skulle vilja bidra till.

Med min erfarenhet av förlagsvärlden skulle jag vilja ge ett enkelt råd till aspirerande manliga författare. När du ska skapa en kvinnlig karaktär så tänk inte på något sexuellt fantasifoster utan på din mamma, syster eller dotter. Tänk på vilket liv du önskar henne och ge henne ett lycklig slut. Fråga dig sedan om du inte rent av kanske ska skriva en romanceroman?

Erik Wikberg

Forskare på Handelshögskolan i Stockholm och västeråsare

Erik Wikberg är en av flera fristående krönikörer på ledarsidan. De tar självständig ställning, åsikterna behöver inte sammanfalla med ledarredaktionens.

