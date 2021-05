Ett steg närmare nya radhus på Billsta

Anmäl text- och faktafel

Planförslaget har alltså varit ute på samråd – och nu är det dags för nästa steg i processen, granskning. Inför den har en del mindre förändringar gjorts, enligt Jonas Cronert (S), förste vice ordförande i byggnadsnämnden.

Några exempel på förändringar:

► Gatan har ändrats i planområdets östra del så alla radhus har egen parkering.

► Ny bebyggelse ska utformas som småhus och ha minst fem meters avstånd till gatan.

Tanken på norra Billsta är att det blir radhus i två våningar med fasader i träpanel och sadeltak för att passa in i området. Biltrafiken på området kommer att ledas in via Skultunavägen. Gång- och cykeltrafikanter kan röra sig söderut genom det befintliga Billsta.

Större delen av den gräsyta som finns inom planområdet i dag bevaras i förslaget – och en lekplats anläggs i områdets sydvästra del.

Granskningstiden är 10 maj till 7 juni.

Detaljplan – så fungerar det

► En detaljplan tar vanligtvis ett till två år att arbeta fram från början till slut.

► Under samrådstiden kan invånare och myndigheter lämna synpunkter. De sammanställs och utvärderas vilket kan leda till att detaljplanen ändras innan den skickas ut på granskning.

► Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter. Beslut om antagande är sedan byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen.

► Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan inledas.

Källa: Västerås stad