Exklusiv second hand-butik öppnar i city: ”Söker guldkornen”

För tre veckor sedan stod källarlokalen på Källgatan tom, men nu hänger märkeskläder på rad på nyinköpta klädställningar. Två provrum har byggts, med gulddetaljer och bruna sammetsdraperier. En matchande clubfåtölj står intill. Tända ljus fladdrar i fönstret.

Det är Västerås nyaste second hand-butik "Station" som jag är på besök i. Till skillnad från Myrorna eller Stadsmissionen är det märkes- och designkläder som söker nya ägare här.

– Vi tar inte in vad som helst. Det är guldkornen vi söker, säger Lojsa Kantavanich, som står bakom projektet.

Hon har ett annat arbete också och kommer att sköta butiken vid sidan av det. Idén att öppna en second hand-butik fick hon för bara tre veckor sedan.

– Det går fort när jag gör saker, säger Lojsa och fortsätter:

– Det finns sådana här butiker i Stockholm men inte i Västerås och jag tycker verkligen att det saknas.

"Station" fokuserar på kommissionsförsäljning. Plaggen lämnas in av privatpersoner som växt ur eller tröttnat på sina plagg. "Station" säljer dem vidare och ägaren får 40 procent av vinsten. Om kläderna inte blivit sålda efter 30 dagar kommer ägaren och hämtar tillbaka dem. Man kan även välja att skänka kläder.

– Vi bidrar till miljön också i och med att vi återanvänder kläder som faktiskt fortfarande har ett liv.

Lojsa har redan fått klädesplagg, skor och accessoarer inlämnade av vänner och bekanta. Av märken som Filippa K, Masai, Day Birger et Mikkelsen, Noa Noa, Calvin Klein och Tiger.

När företaget är igång på riktigt planerar Lojsa att dela in plaggen storleksmässigt och i en herr- och damsida. Just nu finns det några få herrplagg men Lojsa hoppas att fler kommer in.

– Herr är svårare. I alla fall män över 40 tycker att de förbrukar sina kläder. De använder dem tills de är redo att kastas. Yngre män byter oftare. Men jag hoppas att alla tittar i sina garderober. Ibland växer man ju ur en kostym.

Öppningsdatum är i skrivande stund 10 december. På grund av corona tror Lojsa inte direkt på en anstormning från början.

– Vi kommer hålla restriktioner. Man får inte vara mer än fyra i butiken. Kommer det fler får man vänta tills folk har gått ut. Man kan säkert avtala tider om någon vill komma själv. Så vi ändå kan sätta igång. För annars blir det inte förrän nästa år.

Hur känns det nu?

– Vad har jag gett mig in på? säger Lojsa och skrattar.

– Jag vill göra det så bra som möjligt och jag vill att alla ska vara nöjda. Att alla som lämnar in kläder ska vara nöjda och att de ska vara nöjda med vad de får i kommission. Och jag vill att de som kommer in här ska tycka att det är bra priser. Schyssta priser. Då menar jag inte billigt, utan att det ska hålla ett bra snitt. Det är jag lite orolig för.

– Man får ju diskutera med människor också. Det blir roligt att träffa människor, jag tycker om det. Men i dessa tider är det ju lite jobbigt.

"Station"

Ligger: Källgatan 11 A

Öppettider: Öppnar 10 december. Öppettider under december blir:

Ons-fre: 12-17

Lördag: 11-14

Stängt under jul- och nyårshelgerna.

Sälj eller donera kläder: Station tar emot design- och märkesvaror i form av kläder, väskor, smycken, klockor och skor.

Om man är intresserad av att lämna in plagg ska man boka en tid med Lojsa. Hemsida, instagramkonto och mailkonto är på gång.