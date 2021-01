Experten från ”Det sitter i väggarna” bjuder in till sitt eget renoveringsobjekt

När Erika Åberg började intressera sig för byggnadsvård var det inte lika hett som i dag och de som värnade gamla hus kunde misstänkliggöras. “Är du utvecklingsfientlig, eller?”. Så att SVT:s “Det sitter i väggarna” i dag har en miljonpublik är en resa som hon inte hade vågat drömma om.

– Ja, jag blev verkligen överraskad, för då var det snarare program som “Extreme home makeover” som gällde, där bygglag stormade in med kofot och rev och slet. Jag tyckte att det var konstigt att miljömedvetenheten inte avspeglades mer i inredningsprogrammen.

I “Det sitter i väggarna” har vi fått se Erika Åberg ta sig an gamla hus med andra ägare över hela Sverige, men i boken är det hennes eget hem som står i fokus. Med samma smittande entusiasm som i tv berättar hon om sitt stora intresse.

Hade hon skrivit boken för 20 år sedan tror hon att den hade skrivits på ett annat sätt, men uppmuntran från publiken och att hon övervunnit sin egen blygsel har gjort att hon vågar vara personlig. Hennes publik och följare i sociala medier uppskattar att hon bjuder på sig själv.

Tidigt i boken står det klart att Erika Åberg inte är någon ouppnåelig förebild utan att hon tampas med samma frustration, tvivel och misslyckanden som de människor som söker sig till hennes bok för råd gör.

– Jag är verkligen ingen supermänniska och jag vill i boken vara ärlig med de svårigheter och utmaningar som finns.

Det är som om halva boken består av konkreta byggnadsvårdstips och den andra halvan handlar om psykologi, håller du med om den beskrivningen?

– Jag har inte tyckt att själva hantverket är det svåraste och det finns andra sätt, som instruktionsfilmer, att lära sig exempelvis hur man bäst stryker på linoljefärg. Det svåraste i ett byggnadsvårdsprojekt är vilka strategier man ska ha för att orka genomföra det.

Boken ger bra tips på från allt hur man väljer rätt färg till hur man ska tänka kring springorna i golvet, men den vidgar också ämnet rejält utöver de praktiska tipsen och Erika Åberg skriver bland annat om hur man som ett renoverande par inte ska behöva hamna i en genusfälla med traditionella könsroller. Man ska åtminstone reflektera över dem, menar Erika Åberg.

Hon är som en vän som går före på vägen och varnar för gropar och skarpa kurvor. Hon har varit där läsaren befinner sig eller fruktar att hamna. Mönstren går igen och hon skriver om byggnadsvårdsprojektens olika faser, hur nästan alla först befinner sig i nyförälskelsefasen men hur sedan vardagen med allt renoveringsjobb slår till, och då är det lätt att söka sig till ett nytt projekt i huset som är mer spännande eller i värsta fall ett helt nytt hus.

Visst är det gamla hus som står i fokus för hennes bok – men lika mycket människorna. Hon skriver om hur svärfadern har blivit en mycket större del av deras liv sedan han som pensionär började hjälpa till med deras hus.

– En av de finaste sakerna med byggnadsvård är att den för människor samman. Det kan vara med hantverkare eller grannar, men också med människor som inte finns med oss längre och som har bott i huset tidigare. Det skapar mening och sammanhang.

Ja, människorna som har bott i huset tidigare levandegörs med byggnadsvården, även om alla inte har lika stor tur som Erika Åberg som i sitt hus under arbetet hittade ett brev från en tidigare ägare, en hälsning till framtiden. För en person som Erika Åberg är det som att riva bort en tapet och hitta rent guld under den. Hon ger många tips på hur man kan söka sig tillbaka i arkiven och via andra vägar för att hitta information om husets historia och människorna som har befolkat det.

Erika Åberg tror att byggnadsvård kan vara ett första steg till ett bredare historieintresse.

– Det kan vara en bra ingång att börja med det som ligger närmast, med golven som man går på där hemma, och från dem vidga blicken lite och se hur samhället såg ut tidigare. Jag har hört av släktforskare att det kan vara svårt att sluta när man väl har börjat gräva i historien. Som nu, under pandemin, kan det också finnas en tröst i att ta del av vad människor har fått utstå och att se att vi har drabbats av pandemier tidigare och att det blir bättre.

Anklagelsen om att byggnadsvårdsintresserade är utvecklingsfientliga och konservativa motsägs av Erika Åbergs hela inställning till ämnet. Det var vanliga människors hem som gjorde henne intresserad av gamla hus, inte överklassens boningar.

– Mitt intresse började med frågan varför man historiskt har byggt på så olika sätt och frågan varför det tidigare har ansetts självklart att bevara slott och herrgårdar men inte arbetarbostäder. Byggnaderna är historiska dokument som bär på berättelser om hur samhället såg ut.

För att få en korrekt och bred bild av hur människor historiskt har levt i Sverige måste alla sorters byggnader tas tillvara på, menar hon.

– Den obekväma historien har man velat radera. Ta fängelset i min hemstad Gävle som exempel, som nu har blivit museum men som man ville jämna med marken. Vi kan inte bara bevara det som ses som vackert och tilltalande, utan det måste vara ett brett spann i de byggnader som vi bevarar.

Man kan tro att Sverige kryllar av gamla hus, men så är det inte. Erika Åberg förvånades när hon fick se siffror på hur få gamla hus som finns kvar. De utgör en liten del av det totala antalet bostäder. Dels för att befolkningen var mycket mindre, dels för att mycket har hunnit rivas. Hon skriver i boken att de som köper ett gammalt hus, och renoverar sönder det utan hänsyn till det historiska arvet, hellre bör satsa på ett nyare hus.

– Gamla hus är nästan som veteranbilar, de blir färre och färre för varje år. Finns inte intresset att bevara ett gammalt hus finns det nya hus att köpa istället. Det kommer aldrig att byggas nya gamla hus.

“Byggnadsvård” är så fylld av tips att det är svårt att lyfta ut några av dem här, men när Erika Åberg blir ombedd att plocka fram det största misstag som hon ser att människor med byggnadsvårdsprojekt gör, har hon ett som är allt för vanligt förekommande.

– Ett stort misstag som ständigt återkommer är stress över att inte kunna hålla tidsramen som man har satt upp. Allt tar längre tid än vad man tror. Det är bra att ha en mental beredskap på att tidsplanen är svår att hålla och att inte sätta en för snäv som man inte har en chans att klara av.

*

10 tips för att bli en bättre byggnadsvårdare

Erika Åbergs bok "Byggnadsvård" är indelad i tio kapitel som sammanfattar de olika råd som hon ger.

1. Skaffa självkännedom. Hur vill du att drömhuset ska se ut? Är du en projektör eller kreatör?

2. Bevara tidsmixen. Hur vet man vad som har kulturhistoriskt värde och hur kan renoveringen bli personlig?

3. Planera långsiktigt. Hur undviker man att bli en tidsoptimist och hur kan restaureringen bli jämställd?

4. Välj hållbara material. Hur väljer man virke och har byggnadsdelarna ett bäst-före-datum?

5. Ge tid, spara pengar. Så blir restaureringen bättre och billigare om den får ta tid.

6. Återbruka. Om hur man kan tänka cirkulärt och hur man fyndar bäst på loppisar.

7. Låt bli att renovera. Så motar du perfektionismen och tar tillvara på det som redan finns i huset.

8. Ta hjälp av andra. Så vågar du be om hjälp och så blir du en bra beställare.

9. Konsten att avsluta. Hur undviker man att restaureringen blir ett evighetsprojekt?

10. Fira delsegrarna. Med ett flera år långt byggnadsvårdsprojekt är det viktigt att inte vänta med champagne till allt är klart utan sätt delmål och fira dem.