Experterna svarar: ”Min mamma och bonuspappa bråkar hela tiden”

Hej!

Jag har börjat inse att jag inte kan ha det såhär längre. Men jag vet inte vad jag ska göra. I min familj är det mamma, min bonuspappa, min lillebror och jag. Min lillebror är bara 5 år och jag är 16. Mitt problem är att min mamma och bonuspappa bråkar och tjafsar exakt hela tiden. Det är som att de bara inte kan vara sams och jag fattar helt ärligt inte ens varför de bor ihop. De skriker och gapar och kastar grejer och säger taskiga saker till varandra när dom bråkar. Det är skitjobbigt att lyssna på dem och vara med dem men det värsta är att jag mår dåligt för min lillebrors skull. Jag åker ibland därifrån och bor hos pappa men min lillebror måste ju vara kvar. Då blir det så att jag struntar i att åka till pappa fast jag egentligen vill, bara för att jag inte vill att min bror ska vara ensam med dem. Någon måste ju ta hand om honom. Och då blir pappa ledsen och undrar varför jag inte vill komma till honom. Ingen vet att det är såhär för de visar det aldrig utåt, då är de så lyckliga så. Jag har försökt säga till mamma att de borde göra slut men det verkar hon inte vilja. Det känns som att jag sviker både pappa och min bror och jag vet verkligen inte om det går att lösa. Vad tycker ni?

/Anonym

Hej Anonym!

Du har verkligen en otroligt svår situation hemma. Det första som känns viktigt att säga är att din känsla är helt rätt – du och din lillebror kan inte ha det såhär längre. Alla barn har rätt till en trygg miljö med vuxna som skyddar, tröstar, lyssnar, förklarar och sätter sina barns bästa främst. Det gör inte de vuxna hemma hos dig just nu. Din omtanke om din lillebror och pappa är väldigt fin att läsa om och jag förstår att du är en mycket viktig person för lillebror – på många sätt. Ansvaret du tar för deras känslor tror jag att du kan behöva hjälp att avlastas då det blir för tungt för dig att bära ensam. Om det känns möjligt för dig att berätta för pappa om hur ni har det så prova gärna det först. Även om lillebror är yngre än du så är ni båda omyndiga, dvs under 18 år, och det betyder att andra vuxna är skyldiga att stötta och hjälpa när era egna vuxna inte förmår. Du kan, om du vill, själv höra av dig till Socialtjänsten i din kommun för att be om hjälp. Du kan också prata med någon i till exempel skolan eller här på Ungdomsmottagningen för att få hjälp att göra en så kallad anmälan om oro till Socialtjänsten. Det låter som att din mamma och bonuspappa skulle behöva hjälp av någon professionell för att bli uppmärksamma på hur deras bråk påverkar er barn, att få hjälp att hantera sina konflikter och information om de skyldigheter de har som vuxna i förhållande till dig och din bror. Du kan få veta mer om hur Socialtjänsten arbetar på kollpasoc.se. Så modigt av dig att berätta om hur du har det, det finns hjälp att få!

/Kurator på Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen i Västmanland:

► Finns för dig från att du fyllt 13 år till dagen du fyller 23 år.

► Här kan du träffa en kurator, barnmorska, undersköterska, läkare eller dietist.

► Om du vill prata med någon om kroppen, relationer, sexualitet och lust.

► Om du inte mår bra eller är orolig för din psykiska hälsa.

► Om du vill ha preventivmedel som skydd mot graviditet och könssjukdomar eller vid mensbesvär.

► Om du vill testa dig för någon könssjukdom eller göra ett graviditetstest.

► Du är välkommen på antingen bokade besök eller drop-in tider på mottagningen eller besök online.

► Kontakt och tidsbokning: 021-17 62 30 eller på webben via 1177.se.

► Ungdomsmottagningen finns på olika platser i länet, sök på umo.se för att hitta din närmaste mottagning.

►Är du 16-23 år? Nu har vi på UM en chatt som är öppen helgfria vardagar kl 10-14.30 välkommen med frågor och tidsbokning.