Experternas hårda dom: Rönnby åker ur slutspelet direkt

På torsdag drar SM-slutspelet i innebandy igång på damsidan. Rönnby ställs då mot serietvåan Pixbo.

Inför kvartsfinalerna har Expressens innebandyexperter Anders Borgström och Oskar Lund tagit hjälp av Sveriges tidigare förbundskapten (numera huvudansvarig i Warberg) Kent Göransson samt lagkaptenerna från den senaste SM-finalen Jennifer Stålhult och Anna Wijk för att tippa kvartsfinalerna.

De fem experterna är överens om att Rönnby åker ut direkt.

– Pixbo har ett sjukt bra lag, riktig lagmaskin som kan få till ett flow som är svårstoppat. Vill lyfta Cajsa Elm som har imponerat stort. Rönnby får jag inte riktigt något grepp om. Dom har spelat jämnt mot topplag som t.ex. Thoréngruppen men även förlorat en del matcher som man kanske inte bör förlora. Jonna Sjöberg, Elin Björkman och Linnea Hammar kommer vara avgörande för Rönnbys prestation. I slutändan tar Pixbo hem detta, säger Stålhult som tippar att Pixbo vinner med 3-0 i matcher.

Borgström som tippar 3-2 i matcher säger så här:

– 3-0 hade jag också tippat för två månader sedan. Rönnby var då i en jättesvacka och svarade för en enorm plattmatch när de föll med 8-0 mot just Pixbo. Men när Rönnby fick kniven på strupen har tränaren Andreas Harnesk varit oerhört smart. Bort med topplagsinnebandyn, in med den primitiva slutspelsinnebandyn. Bort med de fina anfallen, in med de effektiva anfallen. Rönnby kommer nu till slutspelet med fyra raka segrar och bara nio insläppta mål.