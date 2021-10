Ezra Pound – vansinnet, judehatet och fascismen blev hinder för Nobelpriset

När Ezra Pound klev i land i Neapels hamn 1958 gjorde han stolt en fascisthälsning inför den väntande världspressen. I tolv år hade han suttit inspärrad i ett mentalsjukhus och på frågan om hur det kändes att äntligen få lämna det hade han sagt till journalisterna att hela Amerika var ett sinnessjukhus och först när han lämnade sitt hemland var han fri från vansinnet.

Pound hade stolta puritanska engelska rötter och kom från en fin gammal släkt bestående av kongressledamöter, guvernörer och militärer. Han växte upp i olika städer i Pennsylvania och efter militärskola i Cheltenhamn (Pound var i praktiken utbildad soldat vid tolv års ålder) började han redan som 15-åring vid University of Pennsylvania i Philadelphia 1901. Pound var inte precis något akademiskt underbarn och snart flyttade han till New York där han mer framgångsrikt studerade latin och engelska på Hamilton College. Här upptäckte han sin stora litterära förebild Dante Alighieri och den rika gammalengelska litteraturen som det tusen år gamla diktverket "Beowulf".

Pound återvände sedan till universitetet i Pennsylvania där han fördjupade sig i romanska språk och började doktorera i spansk litteratur, men hans forskarstudier avbröts i förtid efter att han gjort sig ovän med hela institutionen.

I stället fick Pound ett lärarjobb på den presbyterianska högskolan Wabash College i Indiana. Han trivdes inte alls där och kallade stället för "helvetets sjätte krets". Pound vägrade följa skolans rökförbud och fortsatte att puffa på sina cigariller och tog med sig kvinnor till rummet. Efter att han till slut fick sparken var genmälet efter honom: "En egoistisk exhibitionist, självcentrerad och självkär". Det manliga geniets alla egenskaper, alltså.

Nu hade Pound tröttnat på Amerika och begav sig till London med ett personligt uppdrag. Han hatade den samtida viktorianska poesin så som den skrevs av diktare som Rudyard Kipling och Alfred Tennyson. Pound uppfattade den som rörig, pretentiös, propagandistisk och förstås "folklig". Han ville skapa en ny engelskspråkig poesi, något som inte var "moralistiska essäer på vers" utan som fångade den konkreta personliga upplevelsen av att finnas till.

Pound hade skrivit sin första diktsamling "A Lume Spento" (1908), en samling dramatiska verser med spiritistisk anda. Han gav ut den på eget förlag och recenserade den också själv anonymt i tidningen Evening Standard med orden "Den osynliga magin i poesin finns i denna egendomliga bok; och ord kan inte beskriva den".

Pound etablerade sig som kritiker och föreläsare i London och var en uppmärksammad estradör. I knallgröna byxor, rosa rock, klarblå skjorta, handmålad slips, en enorm hatt och eldfängt rött skägg sågs han stryka omkring på gatorna.

Genom de litterära salongerna lärde Pound känna tidens engelskspråkiga författarbegåvningar och poeter som Hilaire Belloc, George Bernard Shaw och förstås W. B. Yeats. Själv betraktades han som en stor, men ännu oförlöst poetisk talang.

Pound fick ett stort genomslag genom sitt första litteraturteoretiska arbete "The Spirit of Romance" (1910), som ännu betraktas som ett huvudverk i det litteraturvetenskapliga studiet. Han skildrar de processer som inlemmar och utestänger författarskap ur den litterära kanonen. Pound omvärderade också kritiskt författarskap, han framhäver Shaw som en större och viktigare författare än William Shakespeare och lyfte exempelvis den då bortglömde franske medeltidspoeten Francois Villon in i värmen. Han är kritisk till hur litteraturen används för att skapa nationella identiteter och kulturarv som går ut på att utestänga historiens politiska förlorare och underkänna deras insatser för den gemensamma identiteten.

"The Spirit of Romance" var det teoretiska arbete som öppnade för Pounds stora insats som poet, han börjar finna sitt eget språk, ett alldeles eget sätt att framställa sina tankar och visioner. Hans poesi blir allt mer minimalistiskt och han grundar riktningen imagismen, en diktarrörelse som eftersträvade ett exakt återgivande av världen och som vände sig emot romantik och idealisering av verkligheten. Rytmerna var precisa, men verserna fria och diktera hårda och klara. Bort med det abstrakta och överflödiga! Själv började Pound grundligt beskriva sådant som en resa med Paris tunnelbana och alla människor han mötte på gatan.

Snart skulle Pound bli mentor åt den yngre irländske författaren James Joyce vars "Dublinbor" (1914), "Ulysses" (1922) och "Finnegans Wake" (1939) skulle präglas av imagismens ideal.

Pound vantrivdes i de patriotiska stämningar som rådde i England under första världskriget. Samtidigt kände han sig främmande inför den tilltagande kommersialismen i hemlandet och hur de nya invandrarna från södra och östra Europa (framför allt judarna) förändrade den amerikanska kulturen.

Det var nu Pound börjar skriva sitt berömda och ofullbordade diktverk "Cantos" (1915–1962), en 800 sidor lång poetisk skildring av världshistorien. På samma vis som Dante fångar hela den kristna kulturens höjdpunkt i den "Den gudomliga komedin" (1319) ville Pound skriva ett liknande praktverk över modernitetens framväxt och kröning.

I sina dikter skildrar han den ekonomiska, politiska och kulturella utvecklingen. Pound rör sig mellan olika språk och alfabet, från kinesiska tecken till citat på de diverse europeiska språk. Han reser också kors och tvärs genom tid och rum, från antikens medelhavskulturer till det moderna Italien och Frankrike över till USA:s första skälvande dagar och 1600-talets England och landar i det forntida Afrika. Pound för samman personliga upplevelser med allusioner till den stora amerikanska, europeiska och orientaliska litteraturen.

De mest hyllade dikterna i "Cantos" skrev Pound kontroversiellt nog i slutet av andra världskriget då han satt fängslad av amerikanska trupper i Pisa åtalad för landsförräderi. Pound tillbringade veckor svältande instängd i en bur i den stekande toscanska solen och dessa upplevelser omvandlade han till brännande stark poesi som han först skrev på bitar av toalettpapper.

Pound begav sig till Italien 1924 där han blev fascist och en av Benito Mussolinis förtrogna. För honom var det förödande världskriget resultatet av finanskapitalets (och därmed judarnas) hänsynslösa spekulationer och i fascismens kombination av auktoritär kontroll och massrörelse såg han den enda vägen framåt för moderniteten.

Det problematiska med "Cantos" är att det på en och samma gång är ett vackert diktverk utan motstycke som samtidigt rymmer en starkt fascistiskt och antisemitisk världsbild.

Pounds dragning till fascismen handlade mycket om en djupare personligt utarbetad ideologisk konservativ övertygelse som snarare grundade sig i de amerikanska presidenterna Thomas Jefferson och Andrew Jacksons visioner om USA som en populistisk jordbruksdemokrati fri från industrialism och storfinans. Denna kombinerade han med sin fascination för den kinesiske filosofen Konfucius som på 500-talet före Kristus konservativa lära att samhällets värderingar ska bevaras och traderas och att respekt, hierarki och ordning är det som skapar harmoni. Enligt Konfucius föds vi alla som jämlikar, men vi formas till olika roller och funktioner genom uppfostran och utbildning. Människans uppgift att försöka bli fullkomlig för den allmänna välfärdens skull, i grunden är hon god, men hennes natur måste förädlas mot idealet, att vara kunnig, plikttrogen och tapper. Den goda människan är den gode medborgaren som känner vördnad inför sina föräldrar, överheten, vännerna och sin äkta hälft. Dessutom framhöll Pound den tysk-romerske kejsaren Leopold II som ett politiskt ideal. Denne var under 1700-talet sinnebilden för "den upplyste despoten" som avskaffade dödsstraffet, införde konstitutionella medborgerliga rättigheter och fördelning av makten enligt amerikansk modell och gjorde stora satsningar för fritt kulturliv och fri forskning.

Det är inte svårt att se hur dessa ideal gifte sig väl i fascismens ideologi, den antikapitalistiska populismen, den auktoritära och hierarkiska ordningen och den upplyste diktatorn ("Il Duce").

Pounds dikter är inte uppbyggda på ett logiskt eller ens känslomässigt sammanhängande vis, utan binds snarare samman genom sinnrika associationer. Hans tanke var att visa oss hur fragmentiserat vi egentligen upplever världen, minnet och historien. Liknande sätt att skildra tillvaron finner vi hos Pounds lärjungars verk, som T. S. Eliots "Det öde landet" (1922) och i Joyces medvetandeström. Magnetiskt skapar Pound sin alldeles egna myt om världens tillblivelse och historiska förlopp. Hans dikter utgör snarast en slags former, ibland fasta som solida trädstammar, av och till flödande som rinnande vattnet.

Pound beskrev att han under arbetet med "Cantos" var som en levande man som klev ner i en död värld för att återupprepa dess historia och genom metamorfosen göra den gudomligt evig. En process som alltså påminner om de gamla antika mysteriekulternas riter för död och återfödelse. I "Cantos" får vi helt enkelt följa mänsklighetens andliga och världsliga resa från helvetet till himmelriket. Pound växlar mellan ljus och mörker i "Cantos", ett slags sätt att gestalta en djupare nyplatonsk föreställning om att det goda utgår från Gud och strömmar genom världen i den konstnärliga kreativiteten, kärleken och det rättvisa styret och samhället.

Det problematiska med "Cantos" är alltså att den trots sitt dubiösa politiska innehåll varit en omistlig del i den engelska poesins utveckling, framstående amerikanska diktare som William Carlos Williams och Allen Ginsberg var direkt beroende av verket.

Efter flytten till Italien växte Pound beundran för fascistledaren och diktatorn Mussolini och han välkomnade också den tilltagande antisemitismen i den fascistiska retoriken och politiken. Under andra världskriget skrev Pound texter och gjorde radiosändningar till stöd för axelmakterna och häcklade de allierade som han såg som slavar under judarna och världskapitalet.

Efter att Pound tillfångatagits av amerikanska styrkor i Italien försökte han göra sig nyttig för hemlandet och påstod att han var mannen som skulle kunna förhandla fram en bra fred med japanerna, ett löjeväckande förslag. När Nazityskland kapitulerade 1945 ville Pound förklara sig själv för amerikanerna. Han betonade att han skilde på judar i gemen och judiska kapitalister och att både Adolf Hitler och Mussolini var enkla män av folket, ett slags helgon som stred och dog för en god sak.

Pound skickades tillbaka till USA för rättegång, men väl där bedömdes han vara svårt psykiskt sjuk, hans grandiosa självuppfattning var långt bortom normalitetens gränser och han bedömdes lida av psykopatisk och narcissistisk personlighetsstörning.

Pound spärrades in på mentalsjukhus St. Elizabetha i Washington, men fortsatte att skriva och det med bravur. Han blev den förste att tilldelas det stora amerikanska poesipriset Bollingen Prize som inrättades 1948 och som då delades ut av Kongressbiblioteket. Det ledde till en kris då amerikanska justitiedepartementet försökte hindra utdelningen och kritikerna hävdade att det inte spelade någon roll hur starka och vackra dikter Pound skrivit när han förvandlade sina ord till maskar som åt upp den mänskliga värdigheten inifrån.

För Pound skulle samtidigt fortsätta att författa antisemitiska texter och frotterades sig med högerextrema och rasistiska kretsar. En del av hans protegéer, som Eliot, försökte få honom utskriven från sjukhuset, medan Ernest Hemingway, som lärt känna Pound som ung, tog avstånd från sin forne mentor och konstaterade kyligt att denne fick ligga i sängen han bäddat. Hemingway litade inte på Pounds omdöme med tanke på de fortsatta galna uttalanden och alltmer tveksamma vänskaper.

Först 1957 släpptes Pound ut från sjukhuset och han begav sig till Italien. Där drabbades han snart av depression och upplevde att allt han hade skrivit och gjort var "värdelöst" och utvecklade så småningom också demens. När den unge judiske poeten och beundrade Ginsberg besökte honom förklarade Pound just att han förstört allt han skapat genom sin "korkade antisemitism".

Strax före Pounds död 1972 föreslogs han bli tilldelad den prestigefulla Emerson-Thoureu-medaljen av American Academy of Arts and Sciences. En kritikerstorm stoppade utnämningen, trots att mer vänligt inställda litteraturkännare försökt rentvå hans namn under ett par årtionden genom att mindre framgångsrikt försökt bortförklara Pounds fascism och antisemitism med hans tilltagande vansinne.

Faktum är att Pound var en av de främsta och viktigaste modernistiska poeterna under 1900-talet. Utan honom ingen Joyce eller Nobelpristagarna Eliot och Hemingway. Mellan 1955 och 1966 nominerades Pound tio gånger till Nobelpriset, men valdes bort av Svenska Akademien, inte osannolikt också av politiska skäl.

Vännen och poeten Elizabeth Bishop jämförde "Visits to St. Elizabeths" (1957) Pounds öde med hans eget "Cantos", en berättelse om den tragiska människan som utvecklades från den ordrike, flitige, hedrade och modige poeten till den galne, grymme, bittre och usle gamle mannen.

För stor för Nobelpriset? – Giganterna som Akademien nobbade

I dag tillkännages 2021 års Nobelpristagare i litteratur. Som vanligt kommer det efteråt att diskuteras om rätt författare priset och kanske faller Svenska Akademiens val rent av på en kontroversiell sådan.

Innan den omtalade österrikaren Peter Handke tilldelades 2019 års pris hävdade han att Nobelpriset har skapat en falsk kanon, de riktigt viktiga och svåra författarskapen går i regel miste om erkännandet. Erik Jersenius berättar om mästarna Ezra Pound och Jorge Luis Borges, två giganter som var för stora för Nobelpriset.