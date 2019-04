EXTRA: Förberedde troligtvis rån - ökänd rånare och personer med kopplingar till Bandidos anhållna

Mårten Tammiharju har en lång ”brottskarriär” bakom sig som främst har handlat om rån.

År 2004 deltog han i en spektakulär och uppmärksammad rymning från Norrtäljeanstalten. En personbil körde in genom grindarna till anstalten och innanför stod Tammiharju tillsammans med två andra interner och väntade. Snabbt försvann bilen ut samma väg men ingen av rymmarna kunde njuta av någon längre frihet. Tammiharju och en av medrymmarna, greps i Gränna ett par dagar senare. Den tredje greps i närheten av anstalten.

År 2013 deltog Tammiharju i ett rån mot Handelsbanken i Näsbypark i Täby, men greps kort efter. Han var också med och startade det kriminella gänget "Fucked for life" och var under flera år gängets president. Dessutom har han flera domar gällande just rån mot sig. Först handlade det om värdetransportrån och senare rån av ”smash-and-grab”-typ.

När trion greps på fredagskvällen i Fagersta hittade polisen rånarluvor och knivar och andra attiraljer som kan tyda på att trion förberedde någon form av rån.

Den 33-årige Bandidos-anhängaren från Fagersta, som också greps på platsen, muckade så sent som i mars i år från ett treårigt fängelsestraff för en knivskärning på restaurang Interpol i Gävle under 2017.

Den tredje personen som greps ska vara i 55-årsåldern. Obekräftade poliskällor säger att det handlar om ytterligare en Bandidos-medlem, en 52-åring från Västerås, som numera är skriven i Stockholmsområdet.

Per Andersson på krimjouren i Västerås vill inte säga något om utredningen i nuläget.

– Nej, jag kommenterar ingenting, men kan bekräfta att trion fortsatt är anhållen.

På måndag måste åklagare ta ställning till om trion ska begäras häktad.

LÄS ÄVEN: Trio anhållna i Fagersta för förberedelse till rån – förhör hålls under lördagen