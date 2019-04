Kraschade våldsamt in i lägenhetsport – skyller på eftersupning

En eftermiddag i slutet av juli förra året inträffade en trafikolycka på Forsbackavägen i Fagersta. En man i 60-årsåldern hade kommit körandes på vägen och därefter krockat rakt in i en dörr till ett hyreshus så kraftfullt att dörren förstördes och bilen fick stora skador.

Båda krockkuddarna hade dessutom lösts ut och det kom rök från motorn.

Efter olyckan var flera vittnen framme vid bilen och föraren ska då först ha tagit sig ut ur bilen för att sedan kliva in igen för att försöka starta fordonet.

Vittnena tog nycklarna från föraren i väntan på att räddningspersonalen – och det var under tiden de väntade som mannen i 60-årsåldern ska ha sagt att han hade druckit öl under färden, vilket två av vittnena berättat under rättegången.

Drygt två timmar efter krocken hade mannen 1,69 promille alkohol i blodet.

Nekar till rattfylleri – hävdar att han drack öl efter krocken

Men mannen nekar till att han kört rattfull och hävdar i stället att det är hans hälsotillstånd som orsakat olyckan. Han har under rättegången hävdat att han fick panik efter olyckan och att han då snabbt drack två stycken 50 cl starköl med 10,2 procent alkohol.

Västmanlands tingsrätt tror inte på mannens förklaring. Man hänvisar dels till vittnena som var på plats vid olyckstillfället och ingen av dem ska ha sett mannen dricka någon öl.

”Att NN efter en så kraftig kollision skulle ha haft sinnesnärvaro nog att på högst en minut dricka två starköl, är så osannolikt att invändningen kan bortses från”, skriver tingsrätten i domen.

Däremot är det enligt tingsrätten inte klarlagt att det var mannens alkoholpåverkan som orsakade olyckan. Uppgifter från ett vittne och föraren själv samt ett läkarintyg pekar mot att mannen tappade medvetandet på grund av sitt hälsotillstånd och att det kan ha varit den direkta orsaken till olyckan.

Då mannens alkoholkoncentration i blodet överstigit 1,5 promille finns det enligt tingsrätten presumtion att döma mannen till fängelse och man ser inte heller några särskilda omständigheter som pekar mot annan påföljd. Trots att det inte är klarlagt att alkoholintaget orsakade olyckan döms mannen till en månads fängelse för grovt rattfylleri.