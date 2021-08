Fagerström om sitt ödesdigra agerandet: ”Klipper ner honom”

Det är med tom blick Anton Fagerström kommer ut till VLT:s reporter efter raset mot Brage. VSK har precis tappat 3–1-ledning med tjugo minuter kvar till oavgjort 3–3 och målvakten har dragit på sig en straff i slutminuten som blev matchavgörande.

– Det är så klart jävligt surt att leda med 3–1, då ska man bara vinna. Så det är bara jävligt surt just nu, säger han.

Hur upplever du hela slutskedet av matchen?

– Vi hamnade för lågt och lät dem lyfta in bollar mot oss. Där är Brage tunga och vi gjorde det inte tillräckligt bra. De får in två bollar och kvitterar matchen.

Straffsituationen, vad säger du om den?

– Deras spelare var fri från sju-åtta meter och jag försöker bara göra mig stor men jag klipper ner honom och det är inget att säga om den straffen, säger Anton Fagerström.

Kalle Karlsson var givetvis besviken över resultatet och det faktum att han ännu inte vunnit som VSK-tränare. Men han såg ändå ljusglimtar i mötet med Brage och menar att det finns mycket man kan plocka med sig, framför allt stora delar av andra halvlek.

– Jag är otroligt nöjd med den prestationen vi gjorde där. Vi drev matchen, hittade rätt försvarsmässigt, kom till lägena och gjorde mål. I den perioden kände jag mig ganska trygg, det hände inte så mycket från Brages sida.

– Men tyvärr blir det väl lite så att man blir väl feg i slutet. Men det är naturligt att sjunka och lämna över initiativen när man leder i slutet av matchen, det gör alla lag i den här serien. Sen gillar jag inte att vi blir för låga sista kvarten, säger han.

Vad säger du om det som händer i slutet?

– Det kan inte bli mer hänsynslöst. Det är otroligt tufft att ta i det läget vi är i, en rejäl råsop i magen på oss alla när vi åker hit och gör en så bra match med ett så skadedrabbat lag.

Men trots bra prestationer så har ni inte vunnit matcherna. Vad tänker du om det?

– Jag tror att det är lite så i idrotten i stort. När det går emot så går nästan allt emot. Då åker Kalle Björklund på en matförgiftning två dagar innan match och får inte delta. Det bara är så.

– Det gäller bara att få ett stopp på det. I andra halvlek kände jag verkligen att vi skulle få det. Men vi får vänta på det lite till, säger Kalle Karlsson.

Matchfakta

IK Brage–VSK 3–3 (1–1)

Mål: 1–0 (20) Joakim Persson, 1–1 (46) Dusan Jajic, 1–2 (55) Erik Björndahl, 1–3 (73) Erik Björndahl, 2–3 (83) Leonard Pllana, 3–3 (94, straff) Leonard Pllana

Varningar IKB: Alexander Zetterström VSK: Lawson Sabah, Olle Edlund

Domare: Oscar Johnson

Publik: 903 åskådare

Så startade VSK: Anton Fagerström – Samuel Sörman, Jesper Merbom Adolfsson, Daniel Hermansson – Simon Gefvert (ut 85), Dusan Jajic, Lawson Sabah (ut 92), Taha Ali (ut 75), Emil Skogh – Filip Tronêt (ut 85), Erik Björndahl.

Ersättare: Daniel Svensson, Brian Span, Olle Edlund (in 75), Jakob Lindahl, Patric Åslund (in 92), Viktor Steen (in 85), William Videhult (in 85).