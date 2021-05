Fagerströms superparad avgörande – när VSK fick poäng mot serieledarna

Det rådde ingen tvekan om att det var serieledarna som gästade Iver Arena under måndagskvällen. IFK Värnamo klev ut mot VSK Fotboll fullpumpade av självförtroende och var det lag som tog tag i taktpinne.

Rakt, aggressivt och helt utan tanke på att ge de grönvita varken tid eller yta. Ett agerande som tycktes ta VSK på sängen en aning, stress och slarv präglade den första kvarten (eller hela första halvlek).

VSK var chockade!

Men det var hemmalaget som fick den första riktigt farliga chansen på omställning när Filip Almström Tähti hittade William Videhult som tvingade målvakten att rädda till hörna.

Efter det var det åter Värnamo för mer eller mindre hela slanten.

VSK avslutade den första halvleken med en ganska bra tre-fyra-minutersperiod och det tycktes som att man plockat med sig positiv energi med sig till de avslutande 45 minuterna.

Andra halvlek hade precis börjat när Almström Tähti kastade sig fram och stångade Simon Johanssons inlägg tätt utanför.

Än bättre chans blev det när samme Johansson och Videhult sydde sig fram i straffområdet men den sistnämndes avslut på tok för tamt mitt på Värnamomålvakten.

Matchen stod och vägde.

I den 88:e minuten skrek VSK på hands när David Engström retur vid den bortre stolpen tog i bröstet (?) på försvarare, men ingen åtgärd från domare Richard Sundell.

På tilläggstid stod sedan Anton Fagerström för en helt avgörande räddning när han med ett pantersprång avvärjde gästernas sista försök.

0–0 på Iver Arena, och VSK kan tacka Fagerström för den poängen.

Matchens långkastare

Vi är många som bekantade oss med William Videhults långa inkast förra säsongen, inte minst i bortamötet med Örgryte. Nu plockade anfallaren åter fram dem och det skapade oroligheter i Värnamos straffområdet. Men frågan är om VSK verkligen ska skapa majoriteten av sina farligheter via långa inkast?

Matchens täckning

Sean Sabetkar var VSK:s täckningskung innan han lämnade för Degerfor IF. Mot Värnamo visade hans ersättare, Jesper Merbom Adolfsson, att han besitter liknande egenskaper när han kastade sig in straffområdet och blockerade Brendons avslut som mycket väl kunnat innebära 0–1 i den 79:e minuten.

Matchens tre bästa VSK-spelare:

1. Anton Fagerström, målvakt

Värnamo skapade några svettiga lägen under matchen men Fagerström var säkerheten själv. Stabil och bra i matcher när VSK behöver honom. Avgörande räddning i slutet.

2. Jesper Merbom Adolfsson, mittback

Går från klarhet till klarhet och har visat att speltid gynnat honom då han kom till VSK utan riktig försäsong i benen. Lugn, stabil och fin passningsfot.

3. Filip Alström Tähti, wingback

Bespottad efter sina dubbla utvisningar på lika många spelade matcher. Men mot Värnamo gick han åter att känna igen. Energifylld och aktiv i det offensiva spelet.

Matchfakta

VSK–IFK Värnamo 0–0 (0–0)

Mål: –

Varningar VSK: Brian Span, Justin Salmon , IFK: Erick Brendon

Domare: Richard Sundell

Publik: 8

Så startade VSK: Anton Fagerström – Jesper Merbom Adolfsson, David Engström, Gustaf Lagerbielke – Filip Almström Tähti, Simon Johansson, Kevin Custovic (ut 66), Albin Sporrong (ut 66), Brian Span (ut 46) – Viktor Prodell (ut 81), William Videhult.

Ersättare: Daniel Svensson, Claus Royo, Samuel Sörman (in 46), Simon Gefvert (in 81), Jonas Hellgren (in 66), Justin Salmon (in 66), Anders Hellblom.