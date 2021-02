Fakturor för kanalskötsel skapar stor förvirring: ”Under all kritik”

Anmäl text- och faktafel

Det var Kent Pettersson (SD) som skrivit en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Chris Marlowe (S) angående den räkning som skickats till Sura kommun. En räkning som ingen verkar känna till vad den ska vara betalning för.

Fakturan på 150 000 kronor sändes från Kanalbolaget i augusti förra året. Första gången.

Den vållade stor förvirring på kommunkontoret eftersom ingen hade en aning om vad det gällde. Som enda referens nämndes tidigare kommunalrådet Johanna Skottman, som då inte varit i tjänst på flera månader på grund av sin svåra sjukdom.

”Konstigt att summan sammanfaller exakt med vårt indragna bidrag på 150 000 kronor”, skriver Erkki Visti (C) i en mejlkonversation där man försöker reda ut vad pengarna ska vara betalning för.

Tidigare har Sura kommun, liksom övriga kommuner i Kanalbolaget, betalat 650 000 kronor i årligt bidrag för skötseln av kanalen. Men för ett par år sedan gick Centern ihop med oppositionen för att få den summan sänkt.

TV: Se Erkki Vistis bilder från en båttur på Strömsholms kanal i somras

Missnöjet med hur Kanalbolaget sköter sitt uppdrag är stort bland de flesta partierna i Sura, så beslutet blev att sänka bidraget med 150 000 kronor till 500 000 kronor per år.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har reserverat sig mot detta.

– Anledningen till att vi ville sänka bidraget var för att vi såg att skötseln inte fungerade. Man kan knappt åka i Ramnäs kanal med segelstång uppe för det tar i alla träd. Vi har också meddelat att kanalen läcker vatten in på en åker, men ändå blir det inte åtgärdat. Engagemanget och hur kanalen sköts är under all kritik, sa Erkki Visti från talarstolen där han också passade på att påpeka att räkningen kommit en gång till i början av februari i år.

Den informationen fick Kent Pettersson att gå i taket.

– Mycket märkligt att skicka en faktura på ett jobb som inte är beställt. Vad är det för vd som skickar falska fakturor, två gånger dessutom? Borde inte förtroendet för vd vara förbrukat? undrade han och tyckte att hela förfarandet skulle polisanmälas.

Fakturan ska varken bestridas eller betalas

Peter Berg (V) påpekade då att det knappast är bolagets vd själv som skickar ut fakturorna, utan att det sker på beslut från dess styrelse.

– Polisanmäla? Nu tycker jag att vi ska tona ner oss lite, svarade Chris Marlowe och påpekade att kommunen visst fått arbeten gjorda utmed kanalen, arbeten som dessutom skulle vara mer värda än de pengar man bidrar med.

Marlowe menade att det handlar om en överenskommelse där alla kommuner betalar lika mycket till Kanalbolaget, alltså de tidigare 650 000 kronorna. Han höjde ett varningens finger över om inte Sura kommun betalar som alla andra så kan Kanalbolaget helt enkelt lämna över skötseln till kommunen.

– Och det skulle bli ännu dyrare än de 650 000 kronor vi bidragit med, sa han.

Men, åter till Kent Pettersson interpellation där frågan var om den felaktiga fakturan ska betalas – och om bidraget till Kanalbolaget ska ligga kvar på 500 000 kronor.

På det svarade Chris Marlowe:

– Fakturan ska varken bestridas eller betalas. Kanalbolaget har inte kunnat producera någon beställning och då finns det inget att betala. Och det vet bolaget om att vi inte kommer att göra. Varken den första fakturan, eller den här andra som har kommit.

Beslutet att även fortsättningsvis enbart bidra med 500 000 kronor per år till Kanalbolaget står fast.