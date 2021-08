Fall av covid på flera enheter inom äldreomsorgen i Västerås: ”Inte över”

Anmäl text- och faktafel

Tidigare i veckan meddelande regionens smittskyddsläkare Jan Smedjegård att de kunnat se smittspridning inom äldreomsorgen i länet under de senaste två veckorna.

Inom Västerås stad har man fall av covid på fyra, fem enheter.

– De rapporterar till oss en gång i veckan och jag kan inte alla detaljer men det är några äldreboenden och även hemtjänst. Men smittan är väldigt låg än så länge så det handlar inte om stora utbrott, säger Christine Wäneskog, verksamhetschef äldreomsorg i Västerås stad.

Hur jobbar ni för att det inte ska sprida sig?

– Dels har vi nära kontakt med smittskydd hela tiden som vi haft under hela pandemin. Den kontakten tätnar i och med utvecklingen vi ser, både här och i samhället. Det blir även en förhöjd skyddsutrustningsnivå nu, med både visir och munskydd vid all vårdkontakt. Man har munskydd under hela arbetspasset. Sedan kan det vara andra åtgärder man vidtar beroende på hur stor smittspridning det är på enheter, säger Christine Wäneskog.

– Sedan är det här som vi alla måste hjälpas åt att med: att inte gå till jobbet om man är sjuk eller har symptom. Hålla avstånd och ha en god handhygien. Det handlar om att trumma ut det budskapet igen och igen. För det är inte över hur gärna vi än vill.

Christine Wäneskog säger att information till anhöriga om att smitta finns, på till exempel ett äldreboende, fungerar på samma vis som tidigare.

– Det kommuniceras direkt till kund, till de anhöriga, där de bor och de närmast berörda. Det fungerar på samma sätt som när vi var i pandemins kanske mest akuta fas. Det är samma struktur och principer.

De som bor på äldreboenden var de som vaccinerades först mot covid-19, och även personalen inom äldreomsorgen var tidigt ute i vaccinationskampanjen. Det är något som märks när smittan tagit sig i i äldreomsorgen och vissa ändå drabbas av sjukdomen.

– Det vi ser än så länge är att symtomen när man får covid nu och är vaccinerad är mycket mildare, säger Christine Wäneskog.