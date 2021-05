Fåordig Almström Tähti efter andra raka utvisningen: ”Trist”

Filip Almström Tähti blev utvisad på Ullevi för två veckor sedan VSK mötte Gais. I lördags var det dags igen när wingbacken var åter i spel efter sin avstängning.

Även denna gång fick han syna det röda kortet på Ullevis gräsmatta. Denna gång efter att ha dragit på sig två varningar inom loppet av åtta minuter.

Almström Tähti var fåordig men ångerfull när han pratar med VLT efter matchen.

– Det är trist att sätta laget i skiten och att vi släpper in ett mål på det.

Vad är din uppfattning av situationen när du får andra varningen?

– Det blev en mot en på kanten, han slog en tunnel på mig och jag stoppade honom.

Andra matcher i rad som du drar på dig ett rött kort. Vad tänker du om det?

– Att det inte är så bra.

När VSK-tränaren Thomas Askebrand får frågan om utvisningen på Almström Tähti så skräder han inte orden och menar att det inte är något snack om saken.

– Den första varningen han får så kommer han väldigt fel och det är inget snack. Andra varningen så blir han tyvärr för het. Fille är en sån spelare, han vill gå för att vinna, säger Askebrand innan han fortsätter.

– Sen kan man tycka att har man en varning så får man spela efter förutsättningarna. Nu hade han en rött kort i förra matchen han spelade så det känns rätt onödigt. Det är han fullt medveten om själv.

– I fotbollsmatcher behöver man vara elva spelare på planen. Det är samma sak mot Gais, vi var bättre än dem fram till utvisningen. Det kostar rätt mycket, säger VSK-tränaren.

Matchfakta

Örgryte–VSK 1–1 (0–1)

Mål: 0–1 (25) Gustaf Lagerbielke, 1–1 (77) Ajdin Zeljkovic

Varningar, ÖIS: Jonathan Azulay, Arvid Brorsson VSK: Brian Span, Filip Almström Tähti, David Engström

Utvisningar: ÖIS: - VSK: Filip Almström Tähti

Så startade VSK: Anton Fagerström – Jesper Merbom Adolfsson, David Engström, Gustaf Lagerbielke – Brian Span (ut 64), Simon Johansson, Albin Sporrong, Justin Salmon (ut 86), Filip Almström Tähti – Filip Tronêt (ut 86), Viktor Prodell (ut 73).

Ersättare: Daniel Svensson, Claus Royo, Simon Gefvert (in 64), Kevin Custovic (in 73), William Videhult (in 86), Anders Hellblom (in 86).