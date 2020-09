Fem heta snackisar efter VSK Fotbolls bomb-värvning: ”Han MÅSTE spela”

✔ Behövs Prodell i VSK och vad kommer han tillföra?

– En spelare av Viktor Prodells kaliber och med den meritlistan bör alltid vara välkommen i superettan. Och med tanke på att VSK haft väldiga problem att göra ”de enkla” målen senaste tiden så skulle jag säga att det är en klok värvning av klubben. I Prodell får Grönvitt en renodlad boxspelare och som tränare Askebrand sa i en intervju med VLT, ”han är ingenting annat”.

– När VSK:s forceringar mot bland andra Gais och AFC Eskilstuna nästintill uteblivit så kan förhoppningsvis Viktor Prodell bli den spelare som finns där inne i straffområdet och får en panna, en fot eller en tå på bollen som ger Grönvitt poängen i det avslutande skedet på säsongen.

✔ Vilka förväntningar kan supportrarna ha på honom?

– VSK-fansen kan och bör förvänta sig mål. Det är därför klubben har hämtat in 32-åringen. Och i Prodells statistik kan vi utläsa 80 mål de senaste tio åren i de två högsta serierna i Sverige. Men samtidigt är det just här det främsta frågetecknen bör resas. Vilken form och kvalitet håller han just nu?

– Efter en svag säsong i Örebro SK, där det bara blev två mål på 21 matcher, och en kort sejour i Vietnam som avbröts för flera månader sedan på grund av corona så har vi ingen aning om var Prodell står formmässigt. Vi vet inte ens om han håller på superettanivå. Men supportrarna gör rätt i att ha höga förväntningar på sin nye anfallare.

✔ Kan han vara det som avgör om VSK klarar kontraktet?

– Om han kommer igång, absolut. Gör han det inte så kan han i ”sämsta fall” bli den injektionen som sportchef Robin Blommé hoppas på i anfallsuppsättningen. Prodell sitter trots allt på en väldig massa rutin från bland annat allsvenskan. Han har även ett namn som kommer dra till sig uppmärksamhet från motståndarhåll.

✔ Viktor Prodell, Karwan Safari och William Videhult. VSK har nu tre centrala anfallare. Hur bör man ställa upp?

– Prodell måste få spela. Har klubben valt att plocka in honom på ett korttidskontrakt för att få en boost i offensiven så måste de våga satsa på honom. Kampen står mellan honom och Safari. Videhult har egenskaperna som gör att han kan spelas på en kant, där ser jag inte de andra två. Men Karwan Safari har, som Askebrand själv är inne på, även fina kvaliteter för att spela ”tia” bakom Prodell i ett 4–2–3–1 men då måste den defensiva balansen listas ut.

✔ Hade VSK behövt stärka upp någon annanstans i truppen?

– Det kanske var naivt av mig att tro att truppen var ”stängd”, men en värvning i detta läge kom faktiskt som en överraskning för mig. Men var det någonstans det skulle in spelare så var det väl offensivt. Som jag var inne på tidigare så har VSK den senaste tiden haft förbaskat svårt att göra mål, chanser har egentligen inte saknats men målen har uteblivit.

– I och med försäljningarna av Ahmed Awad och Douglas Karlberg blev Grönvitt lite för tunna framåt och möjligheterna för Thomas Askebrand att förändra, laborera och testa nya saker har varit få. Så en förstärkning offensivt var rätt.