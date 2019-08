Filip redo för yrkes-VM i Ryssland: ”Jag kommer att möta heltidsproffs”

Anmäl text- och faktafel

Tanken var först att Filip Sandgren skulle läsa den samhällsvetenskapliga linjen på gymnasiet. Ganska snabbt insåg han att det inte var något för honom, och bytte då till bygg- och anläggningsprogrammet.

– Pappa jobbar som smed inom byggbranschen så han inspirerade mig till att bli just plattsättare, han sa att de har det lite bättre, säger Filip Sandgren.

Väl på Hahrska gymnasiet anordnades en skoltävling som Filip Sandgren vann. Det ledde i sin tur till att han fick åka till Uppsala för att tävla i Svenska Mästerskapen i plattsättning, något han också vann.

– Det var efter SM som allt började, för jag hade aldrig hört talas om yrkeslandslaget. Det är ju inte så många som vet att det ens finns.

Knappt 20 år gammal, är det snart dags för Filip Sandgren att åka till Kazan i Ryssland för att tävla i yrkes-VM. Han åker tillsammans med Svenska yrkeslandslaget, men alla tränar i olika yrken som till exempel bagare eller snickare. De är ett 30-tal personer från Sverige som ska delta i VM, och alla har varsin tränare med sig.

Hur går tävlingen till?

– Vi har fått en skiss som vi ska bygga utifrån. När vi kommer till VM kommer det finnas två färdiga väggar. Två dagar innan tävlingen får vi gå in i vår tävlingsyta, plocka upp våra verktyg och förbereda. Sedan när tävlingen startar ska vi göra allting precis som det är på ritningen, under fyra dagar på 22 timmar. Det är extremt tidspressat, och utmaningen blir att alla bitar måste vara på millimetern precis som skissen, för sedan går domarna in med millimeterstickor och mäter.

Filip Sandgren ska tävla mot 26 andra personer från olika länder.

Vad satsar du på?

– Om jag hamnar på topp tio så hade det känts helt sjukt, med tanke på att det är så pass hård konkurrens. Jag kommer ju möta heltidsproffs, och jag har bara jobbat med det här i ett år.

Förberedelserna inför årets yrkes-VM i Ryssland har bestått av träning, träning, och träning.

– Jag har tränat stenhårt i en lokal på Hälla, sedan jag fick skissen för sex månader sedan. Men jag har ju vart tvungen att träna på andra uppgifter innan dess. Jag tränade 20 timmar i veckan för ett tag sedan, det är så jag lär mig.

Vart ser du dig själv yrkesmässigt om fem år?

– Det är en bra fråga, kruxet är ju att - om det går bra nu i VM så kan ju vad som helst hända. Kanske får jag möjligheten att jobba utomlands. Det är lite av en dröm jag har. Eller öppna eget här hemma, det är ju också ett alternativ.

OM YRKES–VM:

– Den fulla förteckningen är världsmästerskapen i yrkesskicklighet.

– Pågår mellan den 22 augusti - 27 augusti i Kazan, Ryssland.

– Tävlingen är till för unga under 22 år.

– Sverige representeras av yrkeslandslaget.

– Tävlingen visar upp över 50 olika yrkesgrenar.

– Över 1200 unga från ca 70 länder kommer vara med i tävlingen.

Källa: Worldskills Sweden