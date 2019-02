Ulrika Karlsson-Arne jagar nya äventyr: ”Jag vaknar varje morgon med ett leende”

Det är en kall februarimorgon i Fjugesta, och trots mössa och underställ tränger sig kylan in på kroppen. Hos Ulrika möts jag av värme och galgar prydda med jaktkläder i hallen. Resten av hennes hem går i samma tema. Troféer, skinn och en och annan fågel.

– Jag försöker tänka på hållbarhet. Att jag burit hem min egen mat och att jag tar tillvara på saker. Bäverskinnet är till exempel perfekt när man är ute under det kalla vintermånaderna och vill ha någonting varmt att sitta på, förklarar Ulrika.

Intresset för djur och natur har alltid funnits hos Ulrika, även om hon då inte visste vad det var hon saknade. Som barn hade hon en längtan efter att få vara ute och spenderade mycket tid i skogen på egen hand.

– Det var ingen i min familj som jagade, så det var inget som var naturligt för mig.

Ulrika flyttade iväg som 18-åring för att jobba med tv i både Stockholm och Falun, innan hon kom tillbaka hem till Fjugesta. Det var då hon fick upp ögonen för jakten.

– Det var två gamla skolkompisar som tog med mig ut och då trillade polletten ner. Jag kommer såväl ihåg det första djuret jag sköt, en and som jag var supernöjd över.

Ulrika anser att hennes huvudsakliga syfte som jägare är viltvård. Att vidta åtgärder som hjälper till att balansera upp det ekologiska samspelet. Avsikten för jakt som helhet kan variera, men det är ett ansvar som kräver kunskap ifrån skott till bord.

Efter jägarexamen fick Ulrika följa med kompisarnas fäder ut på jakt, samtidigt som journalistkarriären fortsatte som producent på SVT. För fyra år sedan sa hon upp sig för att frilansa på heltid och få mer tid åt jakten.

– Jakten har gjort att jag sporrar mig själv med kunskap. Är jag nyfiken på något så lär jag mig. Det berikar livet och får mig att känna mig både nöjd och stolt.

Livet må låta enkelt, men att vara egenföretagare har också sin baksida.

– Det människor inte ser är de sena nätterna vid datorn. Att kombinera resor med familj och samtidigt finna tid åt jakten.

För att få ihop det krävs drivkraft och kämpaglöd. Någonting som Ulrika besitter ut i fingerspetsarna.

– Jag vaknar varje morgon med ett leende. Det är hårt slit för friheten, men jag intalar mig själv att jag ska banne mig lyckas.

Sommaren 2018 begav sig Ulrika över Atlanten för att delta i tävlingen Extreme Huntress. En tävling vars syfte är att lyfta och skapa positiva kvinnliga förebilder inom jakten. Det är något Ulrika själv brinner för i sitt vardagliga arbete. Fyra deltagare deltog i finalen och blev bedömda under olika moment av en jury i deras utförande och helhetsintryck. Tävlingen spelades in i Texas och sändes som tv-serie under hösten. Tittarnas röster ihop med juryns bedömning avgjorde sedan vem som stod som slutgiltig vinnare.

– Jag hade en bra känsla när jag var i Texas, att jag kunde ta hem det. Det absolut roligaste är ändå att få komma ut i världen och berätta om Sveriges fantastiska vilt, jakt och natur.

Ulrika röstades fram som vinnare av Extreme Huntress 2019. Andra svensk efter att Erika Bergmark från Fällfors tog hem vinsten år 2015. Prisutdelningen skedde i Dallas i januari med en vinst i form av en 15 kg tung statyett av jaktgudinnan Artemis.

– När jag stod i Dallas så kände jag verkligen att hårt slit lönar sig. Den känslan får mig att fortsätta.

I samband med Extreme Huntress tioårsjubileum anordnas ytterligare en tävling, där deltagarna är vinnare från tidigare år. Ultimate Extreme Huntress börjar i USA sommaren 2019 och avslutas med jakt i Zimbabwe.

När Ulrika anlände hem ifrån uppståndelsen i Dallas, fann hon ett mejl i inkorgen från Hovet. Närmare bestämt Kronprinsessparets stiftelse, som undrade hur det hade gått i finalen av Extreme Huntress. Veckan innan jul blev hon inbjuden att delta på Prins Daniels jakt tillsammans med Kungafamiljen.

– Efter vi hade varit ute skulle vi äta lunch. Jag frågade jaktledaren vart jag skulle sätta mig, eftersom jag egentligen bara var inbjuden för att se hur jakten gick till.

Ulrika blev hänvisad att sitta borta i ena kanten. När hon hade tagit sig mat såg hon i ögonvrån hur någon ställer sig upp och vinkar ivrigt borta vid honnörsbordet.

– Då hör jag hur någon ropar på mig. Det är alltså Kronprinsessan som säger att jag kan komma dit och sätta mig vid henne och hennes pappa.

Sagt och gjort. Där satt hon under lunchen och småpratade med Kronprinsessan Victoria och Kungen. Iklädd jaktkläder tillsammans med resten av Prins Daniels gäster.

En stor del av Ulrikas arbete är hennes sociala medier. Hon når dagligen runt 15 000 personer på Instagram och Facebook. Att titulera sig som influencer var inte tanken från början. När hon startade sin Instagram var det för att dela med sig av sina äventyr och reflektioner kring livet och livsstilen. Både till de som delar hennes intresse men också andra.

– Berättandet har alltid funnits inom mig. Jag vill inspirera och känna att jag når ut med ett budskap.

Vi förflyttar oss från köksbordet och sätter oss i bilen och åker ut till Ulrikas arrenderade jaktmarker. Som jägare får du inte bara skjuta hur som helst, var som helst. Enligt Naturvårdsverket är jägare och markägare skyldiga att anpassa jakten utefter en rad olika faktorer. Bland annat tillgången på vilt, för att bevara men också balansera djurriket.

Medan vi tar oss fram på de snirkliga grusvägarna inte långt ifrån vårt mål, får vi syn på fyra rådjur på ett snötäckt gärde ett par hundra meter bort.

– Man tror att det är så enkelt som att bara skjuta i det här läget. Men skulle jag kliva ur bilen nu så skulle de förmodligen springa på direkten. De har säkert redan koll på oss. Bara av att vi rullar saktare än vad andra bilar normalt sätt gör på den här vägen.

Rådjuren står kvar medan vi sakta kör vidare igenom det bitvis dimtäta landskapet. Ulrika berättar om möten hon har haft med två inte fullt så harmlösa djur.

– Jag satt med min packning på en väg i skogen när jag plötsligt ser någonting komma gåendes mot mig.

Hennes första tanke var varg men allt eftersom djuret kom närmare, insåg hon att det var någonting betydligt mer sällsynt än så.

– 100 meter ifrån där jag sitter går ett lodjur rakt emot mig. Smygande som en katt, innan den stannar upp och fräser åt mig.

Lodjur är vanligtvis skygga och brukar dessutom ligga uppe i träden, berättar hon. Mötet med kattdjuret är dock inte enda gången hennes hjärta har klappat lite extra hårt ute i naturen.

– Den första jaktresan jag gjorde var till Alaska. Vi sov i tält och när vi skulle lägga oss var det en svartbjörn inte långt ifrån oss. Då var jag inte så tuff, men det gick bra, säger hon och skrattar.

Det är tydligt att trots alla tidningsuppslag och mediebrus, så är det fortfarande viltvården som är det viktigaste för henne. Att Ulrika fortfarande tycker att det som överglänser allt är när hon får ta bössan på axeln, kaffetermosen i ryggsäcken och sitta i skogen i timmar. Omgiven av djur och natur. Det är där hon hör hemma.

Om Ulrika Karlsson-Arne:

Född år 1973.

Familj: En son och en dotter.

Bor: i Fjugesta.

Jobbar som frilansande producent, influencer och jägare.