Fler än 100 personer fick gammalt vaccin – här är nya beskedet

Det var onsdagen den 13 oktober som 106 personer på vaccinationsmottagningen i Gallerian i centrala Västerås fick ett vaccin där tillverkarens hållbarhetsdatum passerat med sex dagar.

På tisdagen den 19 oktober fick Region Västmanland ett lugnande besked från tillverkaren Pfizer.

– Det besked vi fått är att det inte finns några som helst indikationer på att kvaliteten i vaccinet var påverkat. Det var förvisso det vi antog, sätter man ett utgångsdatum så måste man göra det med bred marginal. Vi räknar de här personerna som fullt dugligt vaccinerade, säger Mikael Sars, Region Västmanlands vaccinsamordnare.

Region Västmanland har under förra veckan och under helgen försökt att kontakta alla personer som fått vaccinet under den aktuella tiden via telefon. Man kommer även att skicka ett brev till alla dessa personer med information.

Utredningen pågår fortfarande kring varför ett vaccin med utgånget datum användes.