Fler kunder och växande kommers – handlare i city ser positiv trend för 2020

I city har försäljningen ökat med två procent till 3,4 miljarder kronor i omsättning under 2018. Siffrorna för 2019 kommer under hösten, men spås ha samma utveckling. Även besöksflödet i city visar en kraftig ökning – från cirka 10,3 miljoner besökare under 2018 till drygt 12 miljoner under 2019.

Joakim Flyckt är vd för Budget Golf som öppnade 1996 och kompletterade med e-handel 2004. Han ser en positiv utveckling:

– Vår trend är positiv både för butikshandel över disk och för vår e-handel. Av vår totala omsättning är 70 procent över disk. Vi ser positivt på framtiden, men sedan är det vissa stunder på dygnet som det är rätt lugnt och stilla på stan. Vi har mycket kunder utifrån, exempelvis Eskilstuna och Enköping.

Ser du någon trend om du tittar ett år tillbaka för butikshandeln?

– Vi har mer kunder än tidigare, framför allt nya kunder. Vi har jobbat efter en mall som fungerar. Sedan har vi lyckats sätta en personlig prägel på vår verksamhet eftersom det är jag och min fru som driver företaget. Vi har fått ett rykte som är extremt starkt.

Han fortsätter:

– Men för handeln generellt är problemen i dag lika för alla, oavsett storlek på bolag: Höga kostnader i form av hög hyra och en växande e-handel.

Magnus Bohlin är butikschef på Stadium och han tror på city:

– Jag tycker det är lite mer positivt nu än vad det har varit förut. Det är färre som omlokaliserar och flyttar tycker jag. Det finns kunder som vill handla i city och jag tycker det händer grejer på stan.

Kunden Tove Larsen, bor i city och hon tycker även om att handla här. Även om hon anser att för många butiker lägger ner – eller flyttar:

– Butiker har ju flyttat till Erikslund, det tycker jag är jättetråkigt. Det passar mig perfekt att handla här i city, jag behöver inte åka buss. Sedan är det trevligt att gå och ta en fika, men som det är nu är det nästan bara restauranger kvar.

Hagabon Joakim Holmgren är av samma uppfattning:

– Jag jobbar i city och då blir det lätt att handla här och jag slipper ta bilen till Erikslund och Hälla, det är smidigt.