Fler nybyggda bostäder men länet ligger under rikssnittet

Enligt ett pressmeddelande från SCB färdigställdes 38 906 bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus förra året. Det är cirka 14 procent färre än året innan.

I småhus färdigställdes ytterligare 11 573 lägenheter vilket är 13 procent fler än under 2019. Utöver detta så gav även ombyggnationer och ändrad användning ett tillskott på 3 655 lägenheter.

Det totala tillskottet av bostäder genom ny- och ombyggnad 2020 uppgår därmed till 54 134 lägenheter vilket är cirka 8 procent färre än året före.

I Västmanlands län handlade det om 1 312 nya bostäder ifjol, en ökning med 6,4 procent. Merparten byggdes i Västerås, 1 000 stycken varav 519 bostadsrätter och 330 hyresrätter.

I länet som helhet var det drygt dubbelt så många bostadsrätter som året före, 589 mot 291. Hyresrätterna var 35 procent färre, 476 mot 728. Småhusen, med äganderätt, ökade från 214 till 247 stycken.

Flest nybyggda lägenheter per invånare finns i Uppsala län där 8,6 lägenheter färdigställdes per tusen invånare. Därefter kommer Södermanlands län med 6,4 lägenheter. I Västernorrlands län färdigställdes 0,9 lägenheter per tusen invånare vilket var minst i landet.

Motsvarande siffra för hela riket är 4,9 nybyggda lägenheter per tusen invånare. Västmanlands län hamnade strax under snittet, på 4,7 lägenheter per tusen invånare.

Under 2020 fortsatte trenden att flest nya lägenheter färdigställdes som hyresrätter. 61 procent av lägenheterna i flerbostadshus blev hyresrätter och 39 procent bostadsrätter.

I Västmanlands län var förhållandet det omvända, 45 procent bostadsrätter och 36 procent hyresrätter.

I flerbostadshus var den vanligaste lägenhetstypen två rum och kök, närmare bestämt 13 667 stycken. Det är mer än var tredje lägenhet.

Den genomsnittliga bostadsarean för en nybyggd lägenhet i flerbostadshus är 58 kvadratmeter och motsvarande för ett småhus är 143 kvadratmeter.

Av de nybyggda lägenheterna i flerbostadshus var 1 614 studentlägenheter och 2 876 lägenheter för äldre eller funktionshindrade.

Under 2020 påbörjades även rivningar av totalt 1 080 lägenheter i flerbostadshus. Det är drygt 300 lägenheter fler än under 2019 och det högsta sedan 2006. Majoriteten av rivningarna skedde utanför storstadsområdena, endast 8 procent av lägenheter var rivna inom storstadsområdena.