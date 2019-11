Flera bostadsinbrott i Västerås – vapen stulna

Vid 10-tiden på tisdagen anmäldes det första inbrottet. Det är en person som kommer till huset på Hällristargatan efter att ha varit borta en stund och upptäckte då att någon varit inne i huset. Gärningsmän hade tagit sig in via ett fönster i sovrummet. Just nu finns det inga uppgifter om vad som stulits.

Vid 14-tiden kom nästa anmälan. Den här gången gäller det ett bostadsinbrott på Påskliljegatan. Även här hade gärningsmännen tagit sig in genom ett fönster. Ett vapenskåp i lägenheten hade brutits upp, men inga vapen saknades. Det är oklart om tjuvarna fick med sig något annat.

Vid 17-tiden anmäls det tredje inbrottet som inträffade på Tallspinnargatan . Här hade tjuven tagits sig in genom en balkongdörr. Inne i bostaden hade man stulit ett vapenskåp som innehöll jaktvapen.

Just nu finns det inga uppgifter om att det ska vara samma gärningsmän som utfört inbrotten.