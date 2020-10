Flykten från New York – John Carpenter för oss tillbaka till en framtid där USA försjunkit i våld och anarki 

President Ronald Reagans reformer slår fel och i slutet av 1980-talet rasar det amerikanska samhället raskt samman. På kort tid fyrdubblas brottsligheten och radikala åtgärder krävs för att stävja våld och urartning. Manhattan blir inte en plats för evigt stigande bostadspriser där svenskfödde fastighetsmäklaren Fredrik Eklund gör sig en hacka och blir dokusåpakändis på köpet, utan en jättelik fängelseö som omsluts av en 15 meter hög betongmur och minfält. Hit förs livstidsdömda, men här tycks också allsköns andra olyckliga existenser lämnats åt sitt eget öde.

Det påminner om hur den engelske 1600-talsfilosofen Thomas Hobbes vision av det mänskliga naturtillståndet, ett allas krig mot alla där livet är "ensamt, fattigt, brutalt och kort”, Hela Manhattan har försjunkit misär och förfall, en fullständigt död stad där brottslingar i större eller mindre gäng strider för sin överlevnad. En del av dem har hemfallit åt ett sådant fullständigt barbari att de helt förvildade drar fram som flockar av rovdjur och tycks hänge sig åt kannibalism.

Det enda som enligt Hobbes kan råda bot på en sådan situation är ett osårbart odjur som alla fruktar, det bibliska Leviathan, hans metafor för statsmakten. I John Carpenters film “Flykten från New York” kallas det odjuret “the Duke of New York” (spelad av soulstjärnan Isaac Hayes), “Hertigen av New York”, som satt tillräckligt mycket skräck i sin omgivning för att åtminstone till viss grad styra över händelsernas utveckling på Manhattan. Han omger sig med ett gäng råskinn och ger skådespel åt folket i form av dödliga gladiatorspel.

Året är 1997 och “Snake” Plissken (Kurt Russell), tidigare befäl och dekorerad elitsoldat, har dömts till livstids fängelse för att ha försökt råna USA:s centralbank. Han skickas till Manhattan och blir lovad av kommissarie Bob Hauk (den legendariske västernskurken Lee van Cleef) om att han får presidentens nåd om han inom 24 timmar genomför ett farligt och för landet avgörande uppdrag. Så mycket till val har han inte, döden är det enda alternativet. Vi får bara dunkla antydningar om att amerikanerna befinner sig i krig med ryssarna och kineserna och att Snake tidigare deltagit i ett anfall mot Leningrad (Sankt Petersburg).

Carpenter tilldelades en Oscar redan som 22-åring för den korta västernfilmen “The Resurrection of Broncho Billy” 1970. Under 70-talet fortsatte han sedan att göra inflytelserika filmer under skrala ekonomiska förutsättningar. Den humoristiska “Dark Star” (1974) inspirerade George Lucas att göra sin filmserien “Stjärnornas krig” (i Carpenters film far ett rymdskepp omkring och utplånar hela planeter). “Attack mot polisstation 13” (1976) har med tiden vuxit i anseende och blev en föregångare för många senare actionfilmer och banbrytande “Alla helgons blodiga natt” (1978) startade en våg av rysare under 80-talet.

Med “Flykten från New York” skapade Carpenter vid sidan av britten Ridley Scotts “Blade Runner” en ny mörk dystopisk vision av framtiden. Filmen inspirerade den inflytelserike amerikansk-kanadensiske författaren William Gibson som med sina romaner under 80-talet utforskade den snart kommande informationsåldern, satte ord på hur tekniken har kommit att omvandla och kontrollerar oss och hela det postindustriella samhällets urbana livsform. I “Flykten från New York” visar Carpenter det framtida samhällets två sidor, den högst digitaliserade övervakande polisstaten och den förfallna storstaden.

Carpenter ville i sin film gestalta den uppgivet cyniska och pessimistiska stämningen i samtidens USA. Watergateskandalen lade sordin på hela det amerikanska samhället eftersom den korrumperade makten visade sig ruva bakom demokratins och de höga frihetliga idealens tunna fernissa. New York med Frihetsgudinnan var sinnebilden för “de modigas hem och de frias land”, men själva staden förvandlades allt mer till en vild djungel av brottslighet och social misär. Endast sex år före att “Flykten från New York” först visades hade staden sökt lån för att inte gå i konkurs och hade därefter skakats av stora kravaller och plundringar. Både World Trade Center och Liberty Island blev inspelningsplatser och Carpenter lyckades förmå staden att släcka ner tiotals kvarter samtidigt för att inge filmen den öde stämningen (fast stora delar av filmen är inspelad i ruinerna efter en stor stadsbrand som drabbade St. Louis några år tidigare).

Carpenter hade först arbetat med den något yngre Russell i sin biografiska tv-film “Elvis” (1979), där denne också spelar “The King of Rock’n’Roll”. Den misantropiskt cyniske antihjälten Snake Plissken blev Russells genombrott och dessutom hans livs roll. Russell framstår som en kombination av den kinesiske kung fu-hjälten Bruce Lee och Clint Eastwoods hårt sammanbitna cowboys och poliser, han rör sig smidig som en apa bland Manhattans förfallna skrapor och betraktar kallt och beräknat världens grymhet med det enda ögat han har kvar. De två skulle fortsätta att samarbeta, därnäst i en annan klassiker, den rysliga “The Thing” året därpå. Därefter stagnerade Carpenter konstnärligt och drabbades av flera svåra ekonomiska och publikmässiga bakslag, medan Russell spelade vidare.

Carpenter anlitade James Cameron (som sedan skulle bli mannen bakom Terminator-filmerna, “Titanic”, “Avatar” med fler) för att fota filmen och skapa dess uppmärksammade visuella datoreffekter. “Flykten från New York” är ett praktexempel på universalgeniet Carpenters särskilda estetik, i sina mycket mörka filmer använder han minimal belysning och är sparsam med kameravinklar och bildväxlingar, fotot är närmast stillastående och ger oss i stället vida atmosfäriska vyer. Filmmusiken, som Carpenter alltid skrev själv, framförde han tidigt med kalla synthesizers i omslutande ljudlandskap och vid sidan av italienaren Giorgio Moroder och greken Vangelis (Evángelos Odysséas Papathanassíou) betraktas han som en 70-talets verkliga pionjärer inom elektronisk musik.

“Flykten från New York” blev en enorm publik- och kritikersuccé. I efterhand kan vi konstatera att 80-talets yuppie-era skulle förvandla New York till ett stormrikt globalt finansiellt och kulturellt centrum och att världen (ännu) ännu inte drabbats av ett tredje världskrig, men det är fortfarande Carpenters mörka vision av ett framtida förfrämligade Amerika försjunket i mänsklig grymhet och urbant förfall som både skrämmer och fascinerar oss.

I kväll visas “Flykten från New York” på Filmstaden i Västerås. Passa på att se den på vita duken!