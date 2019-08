Folkets Hus i Surahammar utsedd till Årets bio 2019: ”Jag är glad och stolt”

Anmäl text- och faktafel

Mikael Thorsén är biografansvarig på Folkets Hus i Surahammar. Han började sin karriär inom filmbranschen som vaktmästare där år 2006.

– Personen som var maskinist då skulle gå i pension, så jag fick ta över och lära mig att spela upp 35 millimeters film. Den tekniken är ju rätt gammal och är mer som ett hantverk idag, så det var kul. 2011 fick vi en ny föreståndare, och då fick jag bli biografansvarig. Så sedan dess har jag bara jobbat med biografen, berättar han.

I samband med att han tog över som biografansvarig, gjorde man en nysatsning. Bland annat uppgraderades tekniken - bioduken från 1984 byttes ut till en sprillans ny, och ljudet gick över till 7.1 surroundljud. Utöver det fick receptionen och foajén en renovering där man satte upp digitala skärmar och infört ett nytt kassasystem som gör att man kan boka sina filmer på internet.

Under torsdagen blev de utsedda till Årets bio 2019.

– Det känns jättekul, jag är glad och stolt. Det blev som ett kvitto på att vi gör något riktigt bra. Däremot har det inte hunnit sjunka in ännu för det kom som en chock, vi var inte alls förberedda på det här, säger Mikael Thorsén.

Varför just de vann, tror Mikael Thorsén beror på att de aktivt arbetar med den personliga atmosfären i biografen. Han berättar att personalen vill ta hand om de som kommer dit genom att prata med publiken före och efter en filmvisning. Ibland bjuds det på fika, och många gånger arrangeras event i samband med en filmvisning. Man kan även boka in ett biokalas där för att fira sin födelsedag. Då pyntas lokalen med ballonger och volanger, och man får gå in genom bakvägen för att se vad som händer bakom bioduken.

Kan du berätta om själva priset?

– Vi vann främst bemärkelsen och fick ett fint diplom, och sedan ett marknadsföringsmaterial som är specifikt för det här året. Utöver det vann vi en penningsumma på 15 000 kronor som vi kan använda till biografen, säger han.

Daniel Söderberg är kommunikatör för Folkets Hus och Parker. Han tycker att Folkets hus i Surahammar är imponerande arrangörer och visar ett brett utbud av filmer, där de lyckas med att pricka in vad publiken vill ha.

På vilka grunder utsåg ni Folkets hus i Surahammar till Årets bio 2019?

– Det är en biograf som aktivt ökat intresset på orten, genom stor publikökning och kreativa arrangemang. Vi ser dem som en förebild på hur biografer kan jobba med sina filmvisningar. De lyckas med att skapa en personliga känsla på biografen, nästan som att komma till sitt eget vardagsrum. Till exempel bjuder de på fika till vissa filmer, ordnar barnkalas, och klär ut sig på olika filmteman, om det ska visas en skräckfilm till exempel, berättar Daniel Söderberg.

Hur såg processen ut när ni gjorde urvalet?

– Vi har en filmavdelning på Folkets hus och Parker där vi nominerar biografer som vi tycker har gjort något anmärkningsvärt senaste åren. Det är inte en helt lätt urvalsprocess för det finns många bra biografer runt om i Sverige, säger han.

Vad händer mer för spännande nu på Filmdagarna under den här helgen på Folkets hus i Trollhättan?

– Det är över 200 biografrepresentanter här på plats. De ska fortsätta kolla på höstens kommande filmer, delta i seminarier och workshops för att kunna göra sina biografer ännu bättre, säger Daniel Söderberg.

Folket Hus i Surahammar har ett fullspäckat schema på aktiviteter och filmvisningar framöver. På tisdag startar deras första konstvisning som är ett samarbete med Surahammars Konstförening och Virsbo Konsthall.

– Sedan ska vi ha jazztema på bion där vi ska visa tre olika filmer. Vi kommer också ha konserter med bland annat André Rieu och Ane Brun. Framåt jul ska vi visa en föreställning av ”Sagan om Karl-Bertil Jonssons Julafton” som är inspelad på Scalateatern i Stockholm. Utöver det här ska vi fortsätta med våra finska filmvisningar. Med tanke på att 30 procent av Surahammars befolkning är första eller andra generationens invandrare från Finland, är det något som uppskattas väldigt mycket, säger Mikael Thorsén.