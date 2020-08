Före detta Hallstabo utsedd till Årets stilikon

Anmäl text- och faktafel

Hon inledde sin karriär som fotomodell. I dag kallas Ingela Klemetz Farago i pressutskicket för ”multikonstnär och artist”.

Motiveringen till utmärkelsen lyder: ”Det finns ett ytterst begränsat antal personer som bara genom att träda in i ett rum får allt runtomkring att blekna. Årets Stilikon är the center of attention personifierad. Oavsett om hon syns i egenskap av privatperson, galadeltagare, stylist, sångerska eller kreatör är en sak säker – hon är omöjlig att missa. Med en unik känsla för att blanda nytt med gammalt och ett självförtroende att inte värja för det mest iögonfallande är hon själva definitionen av stil.”

Priser har tidigare delats ut till bland andra Acne Studios, Byredo, Diane von Furstenberg, Seinabo Sey och Silvana Imam.