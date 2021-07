Företag växer – planerar för 100 nya jobb i Västerås

Anmäl text- och faktafel

HIQ:s köp av konsultbolaget Headlight Group i Västerås under våren är IT-konsultföretagets första förvärv i Sverige sedan man avnoterades från börsen i höstas. Affären är, menar ledningen, en viktig del i den expansionsresa som företaget är på väg emot.

– Headlights kundbas och meriter gör hela HiQ och vårt kontor i Västerås starkare. Vi adderar en otrolig personalstyrka med fina kompetenser, samtidigt som vi ökar närvaron i Västerås, en viktig stad för HIQ, säger vd:n Sven Ivar Mørch.

Lokalt sett blir alltså HIQ en starkare aktör med ett brett erbjudande inom IT, systemutveckling, verksamhetsutveckling, projektledning och webbutveckling för både privat näringsliv som offentlig sektor.

– Vi vill dels växa med ett antal kunder i Västerås, dels växa med fler kunder i landet. Det finns flera intressanta bolag som vi kommer att försöka leverera tjänster till, säger Per-Olof Rosén, tidigare vd för Headlight och nu platschef för HIQ i Västerås.

– Men också, som är kopplat till spåren av pandemin, att vi från Västeråskontoret kan hjälpa och serva kunder utanför länsgränserna. Det möjliggör att vi som bolag kan växa mer än vad den lokala marknaden tillåter.

Han menar vidare att Västerås som teknik- och industristad, med storföretag som exempelvis ABB, Hitachi, Alstom och Westermo, är en viktig grundbult i HIQ:s fortsatta expansionsresa.

– Det är otroliga bolag där vi levererar mycket, och vi ser också att digitaliseringstakten ökat rejält vilket innebär stora behov av säkerhetslösningar framåt. Det är ju en aktuell fråga.

I och med att HIQ nu kan erbjuda bredare affärer till en allt större kundkrets på marknaden betyder det att HIQ är i stort behov av nya medarbetare. Totalt har företaget nu 113 anställda i Västerås.

– Om vi tittar på potentialen på marknaden och den struktur vi byggt upp med Headlight, med ytterligare kapacitet, ser vi en fördubbling av antalet anställda som en möjlighet inom en inte allt för lång tid. Det ger oss en otroligt stark position på marknaden, säger Per-Olof Rosén.

Finns den kompetensen i närområdet, eller får ni söka i övriga landet alternativt utomlands?

– Den finns absolut. Här har högskolan och universitetet en jätteviktig roll att tillgodose de här kompetenserna. Det är en utmaning att jobba med kompetensförsörjning i en tuff bransch.

Har HIQ planer på ytterligare förvärv?

– Absolut. Vi har en väldigt tydlig ambition att bli ett ledande företag, inte bara i Sverige och Norden, utan även i norra Europa. Det betyder att vi ska växa kraftigt organiskt och genom förvärv, säger Sven Ivar Mørch.

Rekryteringsmöjligheterna för HIQ stärks framöver, när företagets traineeprogram lanseras under våren 2022. Då kan studenter ta steget in på arbetsmarknaden via HIQ Leap.

HIQ har sitt kontor på Kopparlunden och uppköpta Headlight Group håller till i city. Men planen är, menar Per-Olof Rosén, att kunna integrera verksamheterna i samma lokaler.

– Lokalfrågan är en skriande fråga i vår tillväxt, säger han.