Förföriska och farliga – Mats Söderlund om älvorna i folktron

Än dansar älvorna på dimmiga sommarängar, än drar de fram i sjok över isländska flodbäddar, än kan man möta saivofolket på sapmis vidder, skymta ishigaq på de krympande grönländska isarna

Det är hög tid att ta älvorna på allvar. Pålitliga källor ger starka bevis om att motsatsen leder till vår undergång. Biskop Olaus Magnus skriver i ”Historia över de nordiska folken” (1555): ”Det är bestyrkt, att alltifrån hedenhös en mängd sällsamma företeelser och otaliga bedrägliga bländverk kommit till synes öfver nästan hela världen, såsom exempel hvarpå kunna tjäna gengångare, skogsandar, gastar, spöken, häxor och många andra slags andeväsen”. Biskopen nämner särskilt skogsjungfrur och de själar som tagit sig kroppslig gestalt efter döden och bundna av sina lustar dansar så att grässvålen sveds som av eld och det bildas ringar där inget sedan kan växa. Lockas du med i dansen kan det gå riktigt illa. I älvornas rike löper tiden långsamt, en mansålder går på ett ögonblick. Men tackar du nej och förnekar deras existens kan de andas sjukdom på dig. Bäst är att helt undvika dessa möten för att slippa en plågsam död.

I nordens utmarker träffar vi således på både älvor, alver, skogsrån och huldror. Men vem är vem? Många vill sortera in älvorna under det vidare begreppet jordandar, vilka i sin tur ordnas under kategorin elementarandar, som kan sorteras in under naturandarnas krets.

Den grönländska motsvarigheten till våra älvor kallas för ishigaq, avkomman till vädrets och vindens gud Sila och jordgudinnan Nunam. De rör sig över tundran som meterhöga människoliknande väsen som kan göra sig osynliga vid behov. Deras far, Sila, kan både sprida liv och död med sin andedräkt. Nunam, ishigaqs mor, är de fria själarnas gud, trädens och stenarnas själ. I begynnelsen växte inuiternas barn direkt från marken, Nunams kropp, och kunde plockas vid behov. Oroande tecken rapporteras nu in att både Sila och Nunam tröttnat på människors ständiga brott mot allt levande och straffar oss genom att framkalla allehanda extremväder.

På Island har man sedan länge brottats med huldufólk som huserar såväl under mark som i högre terräng. Deras ställning är avsevärt försvagad. Vi kan befara att de kommer att slå tillbaka i ren självbevarelsedrift, även om deras förmåga att stoppa vägbyggen är överdrivet. Enligt Snorre Sturlassons Edda från år 1220 fanns redan då både ljósálfar (ljusalver) och dökkálfar (mörkalver). De utgör ett slags spegelfolk som liknar människor men är vackrare, starkare och ståtligare, fria andar som utan ånger kastar sig in i dans och lekar, något som samtida kristna visste bara kunde leda till förtappelse. Många är de islänningar som låtit sig lockas i fördärvet av de dansande älvorna.

Även de underjordiska vars existens rapporteras från hela Sapmi: ulda, saivo eller gadniha, är ett slags spegelfolk som till största delen lever under jord men som likt människor flyttar med sina renar och lever av vad marken ger. Skillnaden är att i deras värld råder stor lycka och rikedom. Förbarme oss från deras hämnd när vi utan att fråga tar dessa rikedomar ifrån dem. Det är känt att de gärna byter sina barn mot människobarn. Jag vill därför starkt rekommendera att ni lägger stål i vaggor och barnvagnar. Skulle ni råka stöta på ähpár under någon av era fjällvandringar, vålnaden av ett barn som dödats av sin mor, bör ni så fort som möjligt ge barnet ett namn, så kanske ni har turen att gå därifrån helskinnade.

Kanske behöver våra relationer med naturandarna återupprättas. Den som kan läsa tecknen vet att vi förargat dem. Det kanske ser ut som en långsam process att till exempel förändra jordens klimat. Men i älvdansen är det gjort på ett ögonblick och drabbar oss i ett enda förödande slag.