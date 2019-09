Förklaringen bakom utbrottet – och VSK-stjärnans kritik efter svaga offensiven: "Mycket slarv"

VSK har bara vunnit två matcher på hemmaplan den här säsongen. Mot bottenlaget Brommapojkarna blev det inte ens en poäng efter att bortalaget avgjort tidigt i andra halvlek.

Grönvitt hade förtvivlat svårt att skapa målchanser över 90 minuter trots stort bollinnehav.

En av anfallarna som inte visade sig från sin bästa sida var nyförvärvet Petar Petrovic som byttes ut redan i den 59:e minuten. Petrovic sprang av planen i besvikelse och slog handen i avbytarbåset.

Efteråt förklarar han sin frustration för VLT:

– Jag hade problem med magen. Jag började märka det på slutet av uppvärmningen redan. Jag tror jag åt nåt konstigt idag. Det gick inte att springa från minut ett. Det kändes skitkonstigt, säger han.

Du var rejält förbannad när du byttes ut?

– Ja, jag fick ju inte göra rätt för mig på grund av magen, suckar han.

VSK saknade hela fem försvarare till matchen. Jonas Hellgren och Carlos Moggia fick därför vikariera i backlinjen.

– Vi kommer inte upp på den nivån vi kan spela. Vi har en hög nivå i oss när vi spelar som vi ska. Tyvärr gör vi inte det idag. Sen saknar vi också många spelare. Men vi ska göra det bättre ändå, säger Petrovic.

En förändring som tränare Thomas Gabrielsson gjorde på grund av skadorna var att spela med två defensiva mittfältare framför backlinjen.

Simon Johansson, som själv fick ta det offensiva ansvaret på mittfältet, menar att det inte föll väl ut.

– Vi får inte ut lika mycket av det. Jag och Brian (Span) kände oss ganska ensamma där framme. Det blir svårt att göra något. Sen är vi nära ändå några gånger. Men det känns som att vi får mer tryck när vi spelar med två offensiva, säger han.

Hur tung förlust var detta?

– En jättetung förlust. Det är en konstig match. Vi får liksom inte igång något rull och det är mycket slarv. Samma från deras sida. Det blir inget flyt alls. Riktigt seg match, säger Johansson.

Borde ni skapa mer på hemmaplan?

– Jag tycker det har varit jäkligt bra både mot Örgryte och Halmstad, så det här var bara en plump i protokollet. Vi hade ovan backlinje idag också ...

Hur mycket påverkade det?

– Det klart att det påverkar jättemycket. Jonas (Hellgren), Carlos (Moggia) och Albin (Sporrong), all heder till dom. De gör det jättebra. Men det blir skillnad i spelet.

Simon Johansson är dock fortsatt optimistisk inför de avslutande sju matcherna. VSK har fem poäng ner till negativt kval.

– Jag tänker fortfarande att tar vi två segrar på de här två matcherna som är kvar kommer vi klara kontraktet. Men det är klart att det är tufft. Det hade varit perfekt att ha dom här (BP) långt bakom sig, säger han.

Matchfakta/Superettan

Västerås SK – Brommapojkarna 1-2 (1-1)

Mål: 0-1 (7) Alexander Nilsson, 1-1 (17) Brian Span, 1-2 (49) Isac Lidberg

Varningar: VSK: Jonas Hellgren, BP: Albin Linnér, Isac Lidberg, Billy Nordström, Hampus Elgán

Publik: 1 682

Så startade VSK:

Anton Fagerström – Carlos Moggia (ut 21), Sean Sabetkar, Jonas Hellgren, Dennis Persson – Simon Johansson, Boris Ljevar (ut 68), Filip Ottosson – Filip Tronet, Brian Span, Petar Petrovic (ut 59)

Inhoppare: Albin Sporrong (in 21), Karwan Safari (in 59), Douglas Karlberg (in 68)