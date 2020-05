Förra kommunalrådet fick projekttjänst – lyfter nära 87 000 kronor i månaden: ”Pengar sticker alltid i ögonen på folk”

Anmäl text- och faktafel

– Det här är inget unikt. Ersättningen om omställningsstöd är ett avtal på rekommendation från SKR (Sveriges kommuner och regioner) och är beslutat i fullmäktige. Det andra är lön för utfört arbete, säger Tobias Nordlander.

– Det är två olika saker.

Innan Tobias Nordlander klev in i politiken på heltid jobbade han som underhållschef på Bombardier, med ansvar för fastigheter. Med den bakgrunden, och med sitt kunnande om hur kommunen fungerar, ansågs han kunna kliva rakt in i verksamheten för att stötta tekniska enheten på byggprojektsidan. Tillförordnade samhällsbyggnadschefen Jan Helghe valde därför att kontraktera Nordlander under två månader för just det uppdraget.

– Vi är bara två som arbetar med byggprojekt, jag och Thony Eriksson. Vi har otroligt många saker på gång och på grund av covid -19 är läget väldigt skört om någon av oss skulle vara borta. Därför tog jag in Tobias på två månader, under förutsättning att han kunde börja omgående och det kunde han, förklarar Jan Helghe.

Löneanspråket på 35 000 kronor i månaden tyckte Jan Helghe var skäligt. Att Tobias Nordlander får ytterligare nästan 52 000 kronor i omställningsersättning efter sin tid som kommunalråd är inget han lägger sig i.

– Jag ska inte lägga mig i politiska avtal. Jag har ingen information om det som tjänsteman och det vore oetiskt av mig att eftersöka det. Har Tobias några moraliska dilemman kring detta så är det upp till honom. Jag har bara tittat på den här tillsättningen rent krasst ur tjänstemannaperspektiv.

En tillsättning som dock har upprört runt om i kommunen, erkänner Jan Helghe.

– Ja, det var lite infekterat och blev en storm med synpunkter och frågor. Men det finns ingen dold agenda bakom det här. Vi behövde hjälp och det här är ett beslut jag kan försvara vilken dag som helst.

– Jag har all rätt i världen att visstidsanställa personal och jag kan inte diskvalificera någon för att han tidigare har varit kommunalråd. Det vore tjänstefel.

Tobias Nordlander själv menar att han inte har nåtts av de diskussioner som förekommit kring hans tvåmånadersanställning i kommunen. Han är dock medveten om den motion som Sverigedemokraterna lämnat in angående politisk transparens i Sura kommun, där han själv finns med som exempel.

Kan du förstå att det sticker i ögonen på folk att du lyfter så mycket pengar varje månad?

– Jag självklart kan jag förstå det. Pengar sticker alltid i ögonen på folk.

Men tycker du det är okej att göra det?

– Ja, i och med att avtalet säger det och att fullmäktige har sagt ja till det.

Även fast det talas om dålig ekonomi i kommunen, råder anställningsstopp på vissa områden och skolan måste spara pengar?

– Det där stämmer ju inte riktigt. Kommunen har gjort plusresultat i flera år. Hur pengarna fördelas inom nämnderna är något som beslutas just i nämnden. Jag tycker snarare att den kännedom jag har om kommunen är en styrka jag har med mig in i arbetet.

Enligt det omställningsavtal som skrivits under av nuvarande kommunalrådet Johanna Skottman (S) och Tobias Nordlander, samt beslutats om i fullmäktige, är Tobias berättigad till 85 procents ersättning baserat på snittet av sitt årsarvode under 2017 och 2018, det vill säga 51 929 kronor, under 13 månader. Avtalet började gälla i juni förra året när han avgick som kommunalråd.

Om han hade fortsatt sin tillfälliga tjänst i juni skulle de 35 000 kronorna han får i lön ha räknats av från det politiska arvodet. Projekttjänsten avslutas dock den 31 maj.

Enligt Jan Helghe kommer då tekniska enhetens och Tobias Nordlanders vägar att skiljas åt.

– Ja, efter de här två månaderna går vi vidare åt varsitt håll. Det kommer inte bli tal om någon förlängning.