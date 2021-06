Förre VIK-talangen återvänder till Västmanland: ”En tongivande spelare”

Anmäl text- och faktafel

Forwarden Edvin Johansson inledde sin hockeykarriär i VIK där han skolades under junioråldern. Han valde sedan att ta steget över till andra sidan Atlanten för spel i den amerikanska juniorligan WSHL och collageligan, NCAA III Johansson valde efter drygt två år i Nordamerika att flytta hem tillbaka till Västmanland för spel med Surahammar.

Han flyttade sedan vidare till Köping där det blev fyra raka säsonger innan han sedan testade vingarna i Enköping som han tillhörde under den gångna säsongen. Han svarade då för totalt sju poäng på 30 matcher i Hockeyettan.

Nu står det dock klart att 27-åringen är klar för en återkomst till Västmanland och Köping.

"Edvin växte till en tongivande spelare under sejouren i kransen och blev en ledande spelare i all- ettan racet. Efter en kort visit i Enköping under säsongen 20/21 har han alltså valt att återvända till kransen och fortsätta den inslagna vägen han påbörjade senast", skriver klubben på sin hemsida.