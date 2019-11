Försvarsadvokaten efter vådaskottet i Norberg: ”Humant att låta sorgen gå först”

Anmäl text- och faktafel

Per Svedlund hade på tisdagseftermiddagen ännu inte haft någon kontakt med sin klient.

– Jag har medvetet legat lågt i frågan eftersom sorgearbetet går före här, säger Per Svedlund.

Den avlidne mannen i 70-årsåldern var far till den nu misstänkte mannen. Per Svedlund säger att han inte vill gå in på hur hans klient ställer sig till anklagelserna i det här läget. Det har inte hållits några ytterligare förhör efter de inledande förhören under söndagen.

– Det kommer bli nya förhör med honom om vad som har hänt. Jag antar att man låter den värsta chocken lägga sig, det är ingen mening att hålla förhör i det här läget, säger Per Svedlund.

Den misstänkte mannen har inte begärts häktad eftersom åklagaren bedömt att han inte kommer att kunna störa utredningen genom att sättas på fri fot. Det har bidragit till försvarsadvokatens avvaktande hållning.

– Det vidtas inga åtgärder mot honom just nu. Han är inte frihetsberövad och det ska inte hållas några ytterligare polisförhör än. Det är humant att låta sorgen gå först. Juridiken kommer att ha sin gång så småningom, säger Per Svedlund.