Fortsatt krisartat för biograferna inför coronahösten – storfilmen kan ändra allt

Anmäl text- och faktafel

– Biograferna kommer inte att klara hösten om restriktionerna kvarstår. Det finns inte en sportmössa, säger ordföranden Peter Fornstam.

Som en följd av coronavirusets utbredning stängde Filmstaden samtliga biografer i landet den 18 mars. Efter att ha fått nya säkerhetsrutiner, en maxgräns på 50 personer per visning och ett bokningssystem som ser till att det finns mellanrum mellan alla sällskap i salongerna på plats, öppnade man därefter biografer i ett antal städer – däribland i Västerås – på prov den 24 juni.

Nedstängningen innebar en dyster period för svensk biografstatistik. Enligt siffror från Svenska Biografägareförbundet minskade biobesöken i hela landet med 96 procent under mitten av mars till slutet av maj, jämfört med samma period föregående år.

I dag vill Filmstaden inte svara på hur många västeråsare som har begett sig in i biomörkret sedan biografen slog upp portarna igen i slutet av juni.

– Vi går aldrig ut med detaljerade besökssiffror från våra biografer men utifrån de begränsningar vi har så har vi ändå haft föreställningar som varit utsålda, vi märker klart och tydligt att det finns ett biosug hos publiken, säger Helena Eklund, marknadschef på Filmstaden.

Enligt Peter Fornstam, ordförande för Svenska Biografägareförbundet, rör det sig dock om en blygsam ökning i besöksstatistiken för hela landets biografer under juni och juli, efter Filmstadens nyöppning.

– Om man ska tala om siffror för juni och juli så hamnar vi omkring 90 procents nedgång, jämfört med 96 procents nedgång under mars till maj. Det är oerhört små ökningar. Biografstatistiken är helt beroende av att nya filmer med brett tilltal får premiär. Under juni och juli har det knappt varit några premiärer av rang. I städer som Västerås har man framförallt visat äldre och mindre filmer. Det innebär att vi har haft en svag start för biograferna under sommaren. Vi befinner oss fortfarande i en uppstartsfas och så ser det ut över hela världen.

Under slutet av april började det statliga krispaket där 500 miljoner kronor gick till kulturen, varav 50 miljoner kronor till filmbranschen och biograferna, att betalas ut. Pengar som knappast kommer att räcka för att hålla biograferna under armarna i höst. I stället sätter branschen hoppet till att nya stora premiärer ska locka tillbaka publiken.

Frågan är bara om det i sig räcker.

– Det största bekymret när det kommer till att lyfta besökssiffrorna handlar om 50-personersgränsen. Det spelar ingen roll hur populära filmer vi visar om det inte går att få in fler än 50 personer i de största salongerna i en stad som Västerås. Det är lite konstigt att en restaurang kan ha 250 gäster med separation mellan borden. Trots att vi är noggranna med säkerhetsavstånden får vi bara släppa in 50 personer. Där måste myndigheterna ganska omgående fatta ett beslut, annars blir det som att vi ska springa ett lopp med fötterna hopbundna. Det går inte, säger Peter Fornstam.

Han får medhåll av Filmstadens representant.

– Att bara få släppa in max 50 personer på varje visning, när vi dessutom ska ha mellanrum mellan alla sällskap, innebär att det blir få personer på varje visning. Vi skulle så klart önska att vi – när vi har så noggranna säkerhetsrutiner, kan garantera mellanrum mellan besökare och sprider ut föreställningar för att det inte ska bli trångt i foajén – skulle få släppa in fler besökare. Det är en av insikterna från den här tiden när vi har öppnat upp på prov i bland annat Västerås: det är svårt att driva vår verksamhet med de begränsningar som gäller i dag, säger Helena Eklund, marknadschef på Filmstaden.

Hur länge kan Filmstaden operera om de rådande restriktionerna kvarstår?

– Vi har inte satt något datum för det. Vi planerar för att biobesöken ska komma igång igen och försöker att se optimistiskt på hösten. En pandemi varar inte för evigt och förhoppningen är naturligtvis att vi ska kunna släppa på fler besökare. Men självklart driver vi inte en verksamhet som kan operera med de här restriktionerna på lång sikt, det är en omöjlighet. Att visa film för 50 personer per salong, i vissa fall inte ens det, är inte en långsiktigt lönsam verksamhet, säger Helena Eklund.

När VLT besöker Filmstaden i Västerås dagen efter premiären av ett av sommarens förmodade dragplåster, ”Berts dagbok”, är coronaeffekten alltjämt påtaglig. Under en halvtimme på plats syns några enstaka sällskap som är på väg in i biomörkret – men jämfört med vilken ”normal” sommarkväll som helst är de mycket få till antalet.

Några av de som trots allt valt att gå på bio är kompisarna Maria, 14, och Felicia, 14, som precis kommit ut från en visning av komedin ”The King of Staten Island”. De berättar att de inte reflekterade särskilt mycket kring att gå på bio i coronatider.

– Man satt typ två rader ifrån varandra så det kändes väldigt säkert, säger Maria.

– Det var ungefär som vanligt när man går på bio, förutom att det inte var så många människor där. Det var vi och fyra andra, säger Felicia.

Inte heller Peter och Anette Ainerfors, som är på väg in för att se skräckfilmen ”Brahms: The Boy II”, räds att gå på bio under de nya förutsättningarna.

Hur säkert känns det egentligen att gå på bio i de här tiderna?

– Jämför man med att gå och handla på Ullared så känns det här ganska säkert. Jag tycker att biograferna kanske inte ens borde ha hållit stängt över huvud taget, eftersom man enkelt kan begränsa antalet besökare som man släpper in, säger Peter Ainerfors.

Han får medhåll av sitt sällskap som redan har gått på bio flera gånger under den pågående pandemin.

– Det har varit väldigt få besökare alla gånger jag har varit här, så ur den aspekten har det känts säkert. Jag tycker mycket om att gå på bio och resonerar som så att jag åker ju till mataffären och handlar mat. Där är det mycket fler människor och där håller väldigt få avstånd. Som det ser ut nu känns det här lika säkert som någonting annat, säger Anette Ainerfors.

Inom filmbranschen har tongivande röster under våren annars diskuterat huruvida pandemin kommer att få långsiktiga konsekvenser för vår vilja att gå på bio. Några distributörer har skyndat på sina digitala lanseringar av bioaktuella filmer och statistiken för vod-tittandet (video-on-demand) i Sverige skjuter i höjden.

Från Filmstadens håll har man inte märkt av några direkta beteendeförändringar hos publiken än.

– Det är svårt att uttala sig om bestående beteendeförändringar hos publiken så här tidigt in i pandemin, vi befinner oss fortfarande mitt i den. Vi får se hur hösten utvecklar sig men det vi kan säga är att många besökare fortfarande längtar efter ett normalt liv där man lämnar hemmet och går på bio. Den upplevelsen verkar betyda mycket för människor – till och med mer än vi vad själva kanske trodde på förhand, säger Helena Eklund.

För Peter Fornstam på Svenska Biografägareförbundet är vägen framåt klar och tydlig. Fler än 50 personer måste kunna gå på en biovisning samtidigt i höst – annars har biograferna ingen chans att överleva corona.

– Svenska biografer kommer inte att klara hösten om restriktionerna kvarstår. Det finns inte en sportmössa. Det är nu det gäller. Vi har hoppats på att locka tillbaka publiken med storfilmer som ”Mulan” och ”Tenet”, och nu verkar det som att ”Mulan” inte ens kommer att visas på bio. ”Tenet” går upp i 70 länder den 26 augusti och hela världens ögon tittar på den för att få en fingervisning om hur det kommer att fungera. Som en konsekvens av restriktionerna måste vi lyfta undan alla andra filmer för att satsa allt på ”Tenet” – det är den det hänger på nu.