Fortsatt sänkta parkeringsavgifter – stödpaket förlängs

Tekniska nämndens utskott tog på torsdagen beslut om att förlänga stödpaketet till näringslivet i Västerås. Enligt hemsidan innebär detta förutom sänkta parkeringsavgifter, hyresreducering för torghandel samt slopade avgifter för uteserveringar även extra pengar för ogräsbekämpning i city och framkomlighetsbeskärning längs gång- och cykelvägar.

Det var tidigare i år som tekniska nämnden tog beslut om ett antal åtgärder för att stödja näringslivet i och med coronapandemin. Åtgärderna förlängs nu i och med torsdagens beslut. Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att anslå cirka 2,6 miljoner kronor till nämnden för att åtgärderna skulle kunna vidtas.

• Sänkt parkeringsavgift i Västerås city de första två timmarna: Fortsatt lågt pris för parkering i röd zon, 1 krona per timme under de två första timmarna om betalning sker med Easypark, efter två timmar gäller normal taxa (30 kronor per timme). Den låga avgiften gäller endast vid betalning med mobil, inte med kort eller mynt. Avgiften gäller fram till 31 oktober enligt hemsidan.

• Slopade avgifter för uteserveringar samt försäljning utanför butik: Fram till årsskiftet tar kommunen inte ut någon markupplåtelseavgift för uteserveringar och försäljning utanför butik.

• Hyresreducering för torghandel: Torghandlare betalar endast halva hyran fram till årsskiftet.

• Extra pengar till ogräsbekämpning och framkomlighetsbeskärning: Med anledning av ett ökat antal cyklister och gångtrafikanter sätts 400 000 kronor av till framkomlighetsbeskärning längs gång- och cykelvägar samt ogräsbekämpning i centrum.

Enligt Västerås stads hemsida togs besluten i full enighet.

– Jag är glad över att vi i tekniska nämnden och staden återigen kan stå enade i beslutet. De små företagarna i city, oavsett om de är handlare i city eller torghandlare har en fortsatt svår situation. Jag är även väldigt glad över satsningen på framkomlighetsåtgärderna på våra gång- och cykelbanor. Detta kommer verkligen underlätta för alla som väljer att gå och cykla för att undvika trängsel i kollektivtrafiken. Våra gång- och cykelvägar kommer bli både bättre och tryggare tack vare denna satsning, säger Anna Thunell (MP) ordförande i tekniska nämnden och kommunalråd, på hemsidan.